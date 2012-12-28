2,5 тысячи липчан пострадали от клещей

В числе покусанных почти 1,2 тысячи детей.

В Липецкой области от присасывания клещей пострадали 2583 человека, из них 1182 детей (45,8%).По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, поражённость доставленных в лаборатории снятых с людей клещей иксодовым клещевым боррелиозом составила 15,6%, гранулоцитарным анаплазмозом человека — 4,5%, моноцитарным эрлихиозом человека — 0,3%.Присасывание клещей в 72% случаев произошло на территории домов и приусадебных участков, в 13% — в природных условиях, в 4,4% — в садоводческих товариществах, в 3,7% — в парках, в 2,1% — на кладбищах.В Липецкой области исследование клещей на зараженность возбудителями проводится в Центре гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, в Липецкой областной клинической инфекционной больнице и в Липецком областном кожно-венерологическом диспансере.