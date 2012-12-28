Ельчанин обманул жителя Череповца на 57 000 рублей под предлогом продажи двигателя

Но деньги придётся вернуть.

Прокурор города Череповца Вологодской области обратился в Елецкий городской суд с иском в защиту интересов своего земляка — инвалида второй группы.По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, житель Череповца пытался купить двигатель для машины на специализированном автомобильном сайте и после общения в мессенджере перевёл на счёт ельчанина 57 000 рублей. При этом товар покупатель так и не получил.Факт перевода денег был подтверждён банком. А вот ельчанин так и не смог предоставить суду основания, на которых их получил. В результате с него взыскали сумму неосновательного обогащения.