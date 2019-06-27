Под Липецком заложили завод по производству биопластика из пшеницы

Разбитый на четыре этапа десятилетний проект рассчитан на выпуск модифицированных крахмалов, из которых будут изготавливать упаковку для продуктов питания, обувь и одежду.

Сегодня в ОЭЗ "Липецк" состоялась закладка капсулы времени на территории нового резидента зоны, ООО "Рустарк".ООО "Рустарк" - резидент "Липецка" с 2017-го. Два года ушли у компании на разработку проекта производства, которое станет центром новейшего кластера по производству экологически чистых полимеров, которые призваны заменить полимеры, производимые из ископаемого сырья: нефти, газа, угля.О биопластике и биополимерах приглашенным на церемонии закладки, среди них было много студентов, рассказал управляющий партнёр ООО "Рустарк" Роман Козырев. Отличие биополимеров от привычных пластмасс в том, что они изготавливаются не из продуктов переработки ископаемого топлива, а из... пшеницы! Учёные научились выделять из зерна модифицированный крахмал. А уже из этого натурпродукта ООО "Рустарк" производит биополимеры, материалы для производства экологически безвредных биопластиков.- Крахмал - это новая, в кавычках, нефть XXI века, это нефть 2.0. Крахмал - природный полимер. На его основе, используя современные технологии, компания "Рустарк" будет производить биопластики с аналогичными или лучшими потребительским свойствами, чему у материалов, получаемых из нефти, но без ущерба для окружающей среды, - заметил Роман Козырев.Огромный плюс модифицированного крахмала в том, что его получают из возобновляемого сырья, пшеницы. И все отходы производства идут в дело, например, на корм скоту. Также биопластики, получаемые из такого продукта, биоразлагаемы в течении времени, несопоставимыми, например, со сроком разложения привычной нам пластиковой бутылки.В ЦФО, где производится пятая часть всей пшеницы в России, проблем с сырьевой базой у компании не будет. Для годового объема нового производства нужен один миллион тонн пшеницы (кстати, в Липецкой области не используются 23% пахотных земель, на которых можно выращивать до пяти-семи миллионов тонн зерна).Проект "Рустарка" долгоиграющий, рассчитанный на десять лет. На первом этапе, в 2019-2021 годах, предприятие вложит в переработку зерна и производство модифицированного крахмала 8 млрд рублей. На этой стадии на заводе будут перерабатывать до 500 тонн пшеницы в сутки. Второй этап предусматривает удвоение до 2024 года мощности переработки зерна и выпуск на основе крахмала биополимеров и биомономеров (объем инвестиций - 15 млрд рублей). На третьем этапе тут начнут перерабатывать до 2500 тонн пшеницы в сутки и выпускать новые виды крахмальных полимеров (плюс 15 млрд рублей инвестиций). Четвёртый этап - самый дорогостоящий. За 2026-2029 годы компания планирует вложить 25 млрд рублей, увеличив производство полимеров за счёт увеличения переработки зерна до 3000 тонн в сутки.Представитель компании-партера "Рустарка", голландского "Авантиума" Элик Блюм, сообщил, что такого рода проекты позволяют уменьшить антропогенную нагрузку на окружающую среду без ущерба для достигнутого развитым человечеством уровня комфорта. А производство пластика в ближайшем будущем вырастет в четыре раза. Поэтому биопластик - это выход из проблемы требующего все больше еды и вещей растущего населения планеты.- Пшеница - замечательный материал для нашей компании. Из новых крахмальных полимеров уже научились получать разнообразную тару для пищевых продуктов, упаковку и одноразовую посуду, материалы для производства обуви и одежды (стоимость полимеров та же, что и из ископаемых ресурсов), - сообщил голландец.На производственной площадке врио губернатора региона Игорь Артамонов вместе с представителями компании-резидента, её бизнес-партнёров из Голландии, Дании, Германии, Швейцарии и Италии, заложил капсулу времени. Текст бумаги, которую нужно будет извлечь и прочитать в 2035 году, гласит, что участники проекта хотят "совместными усилиями сделать жизнь на планете Земля лучше, чище, безопаснее".