Православный «коммунист» и патриот-общественник решили идти в губернаторы

Полку претендентов на главу региона прибыло.

Еще два кандидата в губернаторы уведомили избирательную комиссию Липецкой области о выдвижении кандидатом на должность главы региона.



Генеральный директор ООО «ТОПАЗ» Андрей Плотников выдвинут общим собранием ЛОО политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ». Андрей Владимирович рожден 8 марта 1966 года, имеет высшее образование. Позиционирует себя православным предпринимателем (является председателем правления Некоммерческого партнерства Фонд развития и поддержки предпринимательства Липецкой области «Дело», председателем совета директоров УК «Ресторатор»).



Начальник профессионального образовательного учреждения «Липецкая объединенная техническая школа ДОСААФ РОССИИ» Андрей Григорьев выдвинут ЛРО политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ». Андрей Владимирович рожден 4 июля 1977 года, имеет высшее образование. Как член штаба липецкого отделения ОНФ, контролировал вопросы переселения липчан из ветхого и аварийного жилья, качества школьного питания и ремонта дорог.



Период выдвижения кандидатов начался 12 июня. Он продлится до 18.00 часов 11 июля. Документы для регистрации кандидатов будут приниматься избирательной комиссией Липецкой области с 14 июля до 18.00 часов 24 июля. В течение 10 дней со дня приема документов комиссия проверит соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям федерального и областного законодательства и примет решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации. Окончательный список кандидатов, фамилии которых войдут в бюллетень для тайного голосования, станет известен не позднее 2 августа.



Всего на сегодняшний день документы в облизбирком подали девять человек. Всем им необходимо представить в комиссию минимум 163 подписи муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. При этом необходимо, чтобы кандидату оказали доверие как минимум в 15 районах и городских округах.