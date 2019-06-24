Липчанка Марина Кравченко боится за свою жизнь: кто-то перерезал шланги тормозов ее автомобиля

Женщина предполагает, что получила «привет» от своего бывшего партнера в личной жизни и в бизнесе.

В минувшую пятницу жительница Липецка Марина Кравченко вернулась из московской командировки, пришла на парковку на улице Водопьянова, где стояла ее «Тойота Фортуна», села в нее и заметила, что педаль тормоза провалилась в пол. Женщина завела двигатель и на приборной доске увидела две загоревшиеся лампочки - красную и зеленую. Марина посмотрела в руководство для эксплуатации и поняла, что в тормозной системе авто отсутствует жидкость. Странно, - машине всего полтора года, и в мае она прошла очередное ТО: с ней все было в порядке.- Я позвонила в сервисный центр, и мне сказали, что моя машина повреждена. Посоветовали вызвать полицейских. При понятых автомобиль осмотрели и выявили повреждения обоих шлангов тормозной системы. На асфальте под машиной также было пятно от натекшей из них тормозной жидкости. Я наняла эвакуатор, привезла автомобиль в сервисный центр. А сегодня получила заключение, что выявлены внешние механические повреждения тормозной системы: левый шланг надорван полностью, правый поврежден, - рассказывает GOROD48 Марина Кравченко.Обратиться в GOROD48 хозяйку автомобиля побудил страх за свои жизнь и здоровье. Ведь причина повреждения тормозной системы «Тойоты» - внешняя. Как считают сотрудники сервисного центра, кто-то умышленно испортил шланги, и если бы автоледи не задержалась в Москве и села бы за руль через пару-тройку часов после нанесения повреждений, то поездка на такой машине могла закончиться трагедией. А так машина просто не могла тронуться с места - за сутки из надрезанных шлангов потихоньку вылилась вся тормозная жидкость.Марина Кравченко тут же написала в своем заявлении в полицию о том, что причастным к повреждению ее машины она считает своего бывшего гражданского мужа и делового партнера, с которым разорвала все отношения в прошлом году.- Мы 17 лет прожили вместе. Я не простила ему того, что он ушел к молодой любовнице тогда, когда я отчаянно нуждалась в поддержке, дохаживая сгорающую от рака маму. В итоге об забрал у меня весь мой бизнес вместе с менеджерами, помещениями, товаром, - говорит женщина.Марина и ее уже бывший муж занимались общим бизнесом, связанным с поставками из республики Беларусь газобалонного оборудования. Но женщина после похорон матери и ушедшего следом за ней отца решила восстановить свои деловые отношения с Новогрудским заводом газовой аппаратуры, став его дилером. Также через Липецкий районный суд она взыскала с бывшего партнера пятимиллионный займ (решение суда первой инстанции устояло в кассационной инстанции). В свою очередь, ее бывший муж подал несколько исков на Марину в областной Арбитражный суд:- Он пытается повесить на меня огромные долговые обязательства. Имея связи в налоговых и правоохранительных органах, мой бывший партнер буквально меня разоряет, ведь каждое судебное заседание, каждая экспертиза стоят денег. Чтобы оплачивать услуги адвокатов, я продала квартиру родителей, машину. Между тем он пользуется созданным мной с нуля 13 лет назад бизнесом с многомиллионными оборотами, а по поддельным документам ежеквартально возмещает четыре-восемь миллионов рублей НДС. Я уже обращала внимание налоговиков и силовиков на то, что по левым накладным он, гражданин республики Беларусь, вытаскивает эти деньги из бюджета России, но почему-то никто не расследует эти махинации.- Любовница моего бывшего партнера звонила мне по ночам с угрозами, мол, тебя Бог наказал смертью родителей, а теперь мы тебя накажем. А он мне как-то сказал: «Моя девочка наймет мальчиков, и ты будешь в инвалидном кресле!» Он приблизил к себе бывшего полицейского, которого я видела крутящимися у моей машины. На «Тойоте», кстати, начиная с января этого года не раз срабатывала сигнализация. Значит, с машиной что-то хотели сделать. А моя нынешняя деловая партнерша сегодня утром рассказала, что машину ее мужа сегодня неизвестные пытались выкинуть с трассы в кювет. И это серьезно, ведь осенью прошлого года его уже подрезали на дороге - тогда его машина съехала на обочину и перевернулась, - продолжает Марина.Весь этот рассказ можно было бы списать на больное воображение брошенной женщины. Но как тогда относиться к событиям 21 июня? К перерезанным шлангам тормозной системы? Не является ли это неопровержимым доказательством того, что хотя бы часть рассказа липчанки - правда? Перерезанные шланги тормозов - убойный аргумент, которому правоохранительные органы должны дать оценку. А там, глядишь, и до хищения денег из госбюджета можно дойти.