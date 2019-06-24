Общество

59 минут назад

Липецкая школьница дважды написала ЕГЭ на 100 баллов

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#ЕГЭ #экзамен
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Липецкая школьница дважды написала ЕГЭ на 100 баллов

Выпускница показала прекрасные знания в русском языке и физике.

В 2019 году в Липецкой области отмечен рост стобалльных результатов по ЕГЭ, отмечает региональное управление образования и науки. По последним данным липецкие школьники 32 раза сдали экзамен на 100 баллов. Причем одна из выпускниц липецкой гимназии №64 получила 100 баллов сразу по двум предметам: русский язык и физика. Согласно графику поступления результатов ЕГЭ, в ближайшее время станут известны результаты еще по целому ряду предметов, среди которых также могут быть максимальные баллы.

 По математике профильного уровня максимальные баллы получили три выпускника. Также три выпускника стали стобалльниками по физике и два выпускника – по литературе. В 2018 году стобалльников по этим предметам в Липецкой области не было. Кроме того, в регионе есть 13 стобалльников по химии, девять по русскому языку и два по истории.

Всего в 2019 году в Липецкой области 560 выпускников 11 классов заканчивают школу с медалью «За особые успехи в учении» (в 2018 году ­– 815 медалистов). Право на «золотую медаль» в этом году выпускникам необходимо было подтверждать высокими баллами ЕГЭ. С 2019 года аттестат с отличием выдается выпускникам 11 классов, имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам, успешно прошедшим Государственную итоговую аттестацию (без учета результатов, полученных при прохождении повторной аттестации) и набравшим не менее 70 баллов по ЕГЭ по русскому языку и профильной математике (пять баллов по базовой математике). Если выпускник сдавал итоговую аттестацию в форме Государственного выпускного экзамена, то для получения медали ему необходимо было набрать пять баллов по обязательным учебным предметам.

Напомним, выпускные вечера в Липецкой области пройдут почти для 5 тысяч выпускников 204 муниципальных общеобразовательных организаций региона и двух государственных организаций области.
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#ЕГЭ #экзамен
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Комментарии (7)

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Всего одна?))))))

5 минут назад
Со всей округи??)))))))
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не верю!!!!

8 минут назад
Русский и физику? Че за гон??? Есть одаренные дети, но не гуманитарий с физиком. Ну сделали ей медальку... Ну чего орать то? Фальшивые знания. Фальшивая медаль.
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Ч.

21 минуту назад
А школьники - молодцы " Так держать липчане !!!
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Ч.

22 минуты назад
" Гость " , я поправочку внесу .Когда депутаты будут сливать ЕР ?
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Людмила

26 минут назад
Наша Настя МОЛОДЕЦ!!!
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Если папа не магнат

33 минуты назад
в переди только полная ж...па ждет и Егэ не помогут ей
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Гость

41 минуту назад
Девченка молодец! Когда депутаты будут сдавать ег?
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