Депутаты горсовета заслушали претенденток на должность мэра

В Липецком горсовете сегодня проходит очередная сессия, которая, впрочем, станет знаковой для города на ближайшие годы: первым вопросом в повестке стоят выборы главы администрации Липецка.



Председатель комиссии по выборам главы Липецка Вице-губернатор Александр Костомаров рассказал депутатам о предыдущих процедурах, связанных с приёмом документов от кандидатов в главы Липецка. Всего в конкурсную комиссию было подано девять заявлений. Двое претендентов не прошли отбор из-за от отсутствия необходимых документов. До основного этапа конкурса было допущено семь человек, но потом ещё один претендент сняла свою кандидатуру. В итоге из шести кандидатур в список для голосования сессии горсовета попали два кандидата: и. и. главы Липецка Евгения Уваркина и заместитель главы администрации Добровского района Татьяна Трубачева, ранее работавший в Липецке начальником городского управления ЗАГСа.



Первой слово для выступления получила Татьяна Трубачева:



- Сегодня для меня особая честь - выступать перед вами. Сегодня впервые градоначальником станет женщина. В свою концепцию я заложила идеи послания президента РФ и национальных проектов. Надо развивать территорию, экономику и человеческий потенциал. Надо создавать условия для работы молодёжи и привлекать мигрантов, чтобы город прирастал населением. Для этого город должен быть образованным, здоровым. Власти надо грамотно выстроить работу в сфере здравоохранения и благоустройства. Липчане должны чувствовать свою ответственность перед городом.



Татьяна Трубачева придумала бренд: «Липецк - город новых возможностей». В её программе через запятую были перечислены термины цифровизация, инновации, развитие бизнеса, инвестиции... В общем, обычный набор правильных слов, которые звучат с трибун вот уже добрый десяток лет. На это ей попеняла вице-спикер горсовета Евдокия Бычкова, которой не хватило, по её словам, нескольких цифр, которыми можно было бы измерить желаемые достижения.



Депутат Николай Быковских уличил Татьяну Трубачеву в плагиате, мол, ваша концепция списана более чем на 90% с программы «Череповец - город возможностей». Впрочем, кандидата в мэры это не смутило: если есть такая программа, почему бы из неё и не списать?



Депутат Сергей Ткаченко спросил у Трубачевой, какие шаги для привлечения инвестиций для Липецка она видит, если в мире раскручивается экономический кризис?



- Я пока не очень хорошо разбираюсь в городской экономике. Но я разберусь и найду варианты, - ответила вице-глава районной администрации.



Татьяна Трубачева, отвечая на вопрос о платных парковках, сообщила, что в Чикаго видела 17-этажные парковки. И это - вариант для Липецка.



Потом слово дали Евгении Уваркиной:



- Для меня большая честь выступать перед вами. Я живу тут с детства, тут родились и растут мои дети.



Евгения Уваркина фактически повторила перед депутатами ту же речь, которую уже слышали члены комиссии по выборам главы Липецка. По её словам, общественно-политическая жизнь города самими горожанами оценивалась как застой. Но потом в регионе появился новый глава областной администрации и все изменилось:



- Для своей концепции я взяла уже разработанную программу развития Липецка до 2035 года. Моя концепция состоит из четырёх блоков - от экономики до развития человеческого потенциала и гражданского общества.



По словам Евгении Уваркиной, у Липецка - много проблем. В частности, серьёзные вызовы стоят перед сферами ЖКХ, экологии, здравоохранения, образования. Поэтому Липецку не обойтись без участия в федеральных программах, без средств федерального центра.«Липецк может и должен претендовать на статус лучшего города России". И.о. мэра заявила, что Липецк должен стать городом-пилотом, городом, в котором можно развивать все лучшие федеральные практики и нарабатывать собственные. Бедность в Липецке нужно сократить в два раза. Горожане должны жить, в среднем, 78 лет. Более 20 тысяч семей липчан должны получать ежемесячно (!) новое жилье... В общем докладом Евгении Уваркиной был бы очень доволен Остап Бендер.



Депутат Николай Быковских отметил, что Евгению Уваркину назначили и. о. мэра 1 апреля. Заметив, что это никого в городе не рассмешило, он спросил у неё, когда будут решены проблемы разрушающего дома на площади Мира. Но спикер горсовета Игорь Тиньков тут же оборвал депутата, попросив его не ударяться в конкретику.



- Что это за новация в вашей концепции: мастер-план? - спросила Евдокия Бычкова.



Это элемент договора между жителями и власти. Это соединение генплана и пожеланий горожан, - ответила Евгения Уваркина.



Каким должен быть кипиай муниципальной власти? - спросила депутат Екатерина Пинаева.



- Удовлетворённость горожан властью. Моя задача - слышать жителей, - сказала и. о. главы Липецка.



- Ни одна политическая партия не выдвинула своего кандидата на этот пост, даже "Единая Россия". Всё решили до вас. То, что происходит, по сути издевательство! - заявил после опроса претендентов в главы Липецка депутат Николай Быковских.



После выступления претенденток и оглашения списка кандидатов в Почётные граждане Липецка депутаты пошли к урне для голосования.



Сегодня в зале заседаний зарегистрировались 45 депутатов из 48-ми (депутат Александр Кулаков находится в отпуске, а ещё два мандата после отказа от них судимых Олега Бойцова и Сергея Тонких вакантны).

