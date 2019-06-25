В Липецке начался выпускной бал

Напутствия вчерашним школьникам дают первые лица города и региона.





Официальная часть городского выпускного бала «Липецкие зори» началась на Соборной площади. Сегодня с беззаботными днями прощаются 2 499 школьников, среди которых 291 золотой медалист. Выпускников со сцены поздравили первые лица города и региона.



Среди золотых медалистов - выпускницы гимназии 64.



⁃ Главное - усердно заниматься. Я начала работу с 9-10 класса. Надо верить в свои силы и не сдаваться. И хорошо высыпаться, - делится секретами успеха Валерия Котова. - Надо прилагать максимальные усилия, усердие в течение 9 -10 классов. Верить в лучшее и никогда не сдаваться, тогда все получится.



Праздник на Соборной площади сегодня начался в 19:30. Школьники начали прибывать на площадь заранее: для их доставки с маршрутов сняли городские автобусы. Для выпускников организовали полтора десятка фотозон - от соответствующих тематики праздника до селфи-зеркал. После торжественной части начнётся музыкально-танцевальная программа: на Соборной выступит кавер-группа из Тамбова. Праздник завершится салютом в 22.00.



