Общество

24 минуты назад

В Липецке начался выпускной бал

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#Липецкие зори
В Липецке начался выпускной бал

Напутствия вчерашним школьникам дают первые лица города и региона.


Официальная часть городского выпускного бала «Липецкие зори» началась на Соборной площади. Сегодня с беззаботными днями прощаются 2 499 школьников, среди которых 291 золотой медалист. Выпускников со сцены поздравили первые лица города и региона.

Среди золотых медалистов - выпускницы гимназии 64. 

⁃ Главное - усердно заниматься. Я начала работу с 9-10 класса. Надо верить в свои силы и не сдаваться. И хорошо высыпаться, - делится секретами успеха Валерия Котова. - Надо прилагать максимальные усилия, усердие в течение 9 -10 классов. Верить в лучшее и никогда не сдаваться, тогда все получится.

Праздник на Соборной площади сегодня начался в 19:30. Школьники начали прибывать на площадь заранее: для их доставки с маршрутов сняли городские автобусы. Для выпускников организовали полтора десятка фотозон - от соответствующих тематики праздника до селфи-зеркал. После торжественной части начнётся музыкально-танцевальная программа: на Соборной выступит кавер-группа из Тамбова. Праздник завершится салютом в 22.00.

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#Липецкие зори

Комментарии (1)

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Сергей

5 минут назад
Артамонов и Уваркина даже выступить хорошо не могут. Вспоминаю Гулевского и Королева ораторы были намного лучше.
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