Происшествия
53 минуты назад
Антон Бабуцидзе хотел выйти из-под домашнего ареста под три миллиона рублей залога
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Но областной суд оставил в силе ранее избранную ему меру пресечения.
Сегодня областной суд оставил в силе ранее избранную Правобережным районным судом управляющему директору ООО «ЛТК «Свободный Сокол» Антону Бабуцидзе такую меру пресечения по уголовному делу как домашний арест. В свою очередь, бизнесмен просил изменить ему меру пресечения на залог в размере трех миллионов рублей.
Напомним, управляющий директор ООО «ЛТК «Свободный Сокол» Антон Бабуцидзе привлекается к ответственности по уголовному делу, возбужденному по ч.4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, ООО «ЛТК Свободный Сокол» не оплатило поставку электроэнергии на сумму в 415 млн рублей.
На этой неделе, как уже сообщал GOROD48, Правобережный районный суд Липецка избрал денежный залог в три миллиона рублей как меру пресечения в отношении 63-летнего гендиректора ООО «ЛТК«Свободный Сокол» Игоря Ефремова, которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ ("мошенничество в особо крупном размере").
Напомним, управляющий директор ООО «ЛТК «Свободный Сокол» Антон Бабуцидзе привлекается к ответственности по уголовному делу, возбужденному по ч.4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, ООО «ЛТК Свободный Сокол» не оплатило поставку электроэнергии на сумму в 415 млн рублей.
На этой неделе, как уже сообщал GOROD48, Правобережный районный суд Липецка избрал денежный залог в три миллиона рублей как меру пресечения в отношении 63-летнего гендиректора ООО «ЛТК«Свободный Сокол» Игоря Ефремова, которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ ("мошенничество в особо крупном размере").
8 753
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