Происшествия

53 минуты назад

Антон Бабуцидзе хотел выйти из-под домашнего ареста под три миллиона рублей залога

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#Антон Бабуцидзе
Антон Бабуцидзе хотел выйти из-под домашнего ареста под три миллиона рублей залога

Но областной суд оставил в силе ранее избранную ему меру пресечения.

Сегодня областной суд оставил в силе ранее избранную Правобережным районным судом управляющему директору ООО «ЛТК «Свободный Сокол» Антону Бабуцидзе такую меру пресечения по уголовному делу как домашний арест. В свою очередь, бизнесмен просил изменить ему меру пресечения на залог в размере трех миллионов рублей.

Напомним, управляющий директор ООО «ЛТК «Свободный Сокол» Антон Бабуцидзе привлекается к ответственности по уголовному делу, возбужденному по ч.4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, ООО «ЛТК Свободный Сокол» не оплатило поставку электроэнергии на сумму в 415 млн рублей.

На этой неделе, как уже сообщал GOROD48, Правобережный районный суд Липецка избрал денежный залог в три миллиона рублей как меру пресечения в отношении 63-летнего гендиректора ООО «ЛТК«Свободный Сокол» Игоря Ефремова, которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ ("мошенничество в особо крупном размере").
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#Антон Бабуцидзе

Комментарии (8)

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прохожий

53 секунды назад
Работник Сокола, так не идите его поддерживать! Или у работяг совсем чувства собственного достоинства не осталось?
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игорь

12 минут назад
здесь можно воровать кому положено миллионы и его непосадят.А вот колхозник сворует мешок зерна для своей последней курице посадят на два года
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Вещий Алех

12 минут назад
Не свисти лишнего, Антон. Тогда поможем и вытащим. Говори: ничего не видел , ничего не знаю.Я не я и лошадь не моя.
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Работник Сокола

15 минут назад
Нас принуждают идти к зданию суда якобы в поддержку этого Бубуидзе,который последнее разворовал на заводе.
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Вован настоящий

30 минут назад
стащил 415 млн.рублей, а за 3 млн.руб. выйдет на свободу. Во как!!! Пусть оставляет в залог 500млн. рублей и выходит на свободу из под домашнего ареста до суда.
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Путинская Россия

41 минуту назад
Воровской режим , Здесь только гражданская война все исправит !.
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Бывалый

43 минуты назад
Забавный случай, все молодцы, ура.
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Гость

46 минут назад
Мошенничество в особо крупных и домашний арест,умом Россию не понять!!!!
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