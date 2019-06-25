Общество

сегодня, 13:15

Почетными гражданами Липецка стали функционер КПСС и ветеран Великой Отечественной войны

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#Почетный гражданин Липецка
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Почетными гражданами Липецка стали функционер КПСС и ветеран Великой Отечественной войны

Депутаты горсовета обошли вниманием бывшего врача и худрука «Казаков России».

Сегодня на сессии Липецкого горсовета депутаты решали, кому быть новыми Почетными гражданами.

Напомним, что на это звание претендовали 72-летний Валерий Бородин, бывший первый секретарь Липецкого горкома КПСС и председатель Липецкого горисполкома, 72-летняя врач Людмила Кириллова, выдвинутая коллективом ГУЗ «Липецкий областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», 70-летний художественный руководитель и главный балетмейстер ОБУК «Театр танца «Казаки России», Народный артист РФ Леонид Милованов и 99-летний ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке, член областного и городского Советов ветеранов войны и труда Андрей Самсонов.

По оценке общественности на первое место по популярности с 7216 положительными отзывами и одном отрицательном вышел Леонид Милованов. На втором месте рейтинга - Людмила Кириллова с 6138 голосами, на третьем - Валерий Бородин (5278 голосов). Меньше всех голосов собрал ветеран Андрей Самсонов, за которого проголосовали 2101 человек при двух отрицательных отзывах.

Голосование осуществлялось разными способами, в том числе посредством соцсетей. Так вот, в сети «Вконтакте», как оказалось, накручивали голоса за всех выдвинутых на звание Почетного гражданина Липецка кандидатов! Например, за Валерия Бородина активно топили студенты двух воронежских вузов, ВГУ и ВМУ имени Бурденко. Подозрительная активность была зарегистрирована 14-15 мая, когда партфункционер КПСС собрал 140 положительных отзывов, и 23-24 мая, когда этот кандидат в почетные граждане Липецка получил 167 голосов. Людмила Кириллова имеет в активе 56 подозрительных лайков, а Леонид Милованов - 148. Удивительно, что 102 сомнительных голоса получил и ветеран Великой Отечественной войны!

Почетных граждан выбирали тайным голосованием. После подсчета бюллетеней выяснилось, что за Андрея Самсонова голоса отдали 34 депутата, а за Валерия Бородина - 26. Именно их и удостоили почетным званием. За Леонида Милованова проголосовали 16 парламентариев, за Людмилу Кириллову - 10.

Само награждение традиционно пройдет в День города.

Звание «Почетный гражданин города Липецка» присваивается жителям города, гражданам России, прославившим город и страну своим трудовым или героическим подвигом, которые своей деятельностью внесли особый вклад в развитие Липецка.
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#Почетный гражданин Липецка
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Комментарии (7)

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Долой

48 минут назад
Путина и едрисню .
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мудаки-депутаты горсовета

49 минут назад
старый партийный козел нам милее Милованова
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Кто угодно

49 минут назад
Только не единороSSосня !.
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моня

сегодня, 13:31
За Милованова
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нквд

сегодня, 13:29
Зачем старперам от КПСС нужны звания .. чтобы получать льготы. а то у них пенсия маленькая . еле сводят концы с концами -позорники
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Маруся

сегодня, 13:24
Ага, особенно Бородин. Вот что он сделал для города конкретно? Милованов хотя бы на весь мир коллектив прославил, а не получил ничего.
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Мотя

сегодня, 13:20
Все- достойны звания! Поздравляю!
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