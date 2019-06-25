Общество
сегодня, 13:15
Почетными гражданами Липецка стали функционер КПСС и ветеран Великой Отечественной войны
7 1021
Депутаты горсовета обошли вниманием бывшего врача и худрука «Казаков России».
Сегодня на сессии Липецкого горсовета депутаты решали, кому быть новыми Почетными гражданами.
Напомним, что на это звание претендовали 72-летний Валерий Бородин, бывший первый секретарь Липецкого горкома КПСС и председатель Липецкого горисполкома, 72-летняя врач Людмила Кириллова, выдвинутая коллективом ГУЗ «Липецкий областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», 70-летний художественный руководитель и главный балетмейстер ОБУК «Театр танца «Казаки России», Народный артист РФ Леонид Милованов и 99-летний ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке, член областного и городского Советов ветеранов войны и труда Андрей Самсонов.
По оценке общественности на первое место по популярности с 7216 положительными отзывами и одном отрицательном вышел Леонид Милованов. На втором месте рейтинга - Людмила Кириллова с 6138 голосами, на третьем - Валерий Бородин (5278 голосов). Меньше всех голосов собрал ветеран Андрей Самсонов, за которого проголосовали 2101 человек при двух отрицательных отзывах.
Голосование осуществлялось разными способами, в том числе посредством соцсетей. Так вот, в сети «Вконтакте», как оказалось, накручивали голоса за всех выдвинутых на звание Почетного гражданина Липецка кандидатов! Например, за Валерия Бородина активно топили студенты двух воронежских вузов, ВГУ и ВМУ имени Бурденко. Подозрительная активность была зарегистрирована 14-15 мая, когда партфункционер КПСС собрал 140 положительных отзывов, и 23-24 мая, когда этот кандидат в почетные граждане Липецка получил 167 голосов. Людмила Кириллова имеет в активе 56 подозрительных лайков, а Леонид Милованов - 148. Удивительно, что 102 сомнительных голоса получил и ветеран Великой Отечественной войны!
Почетных граждан выбирали тайным голосованием. После подсчета бюллетеней выяснилось, что за Андрея Самсонова голоса отдали 34 депутата, а за Валерия Бородина - 26. Именно их и удостоили почетным званием. За Леонида Милованова проголосовали 16 парламентариев, за Людмилу Кириллову - 10.
Само награждение традиционно пройдет в День города.
Звание «Почетный гражданин города Липецка» присваивается жителям города, гражданам России, прославившим город и страну своим трудовым или героическим подвигом, которые своей деятельностью внесли особый вклад в развитие Липецка.
Напомним, что на это звание претендовали 72-летний Валерий Бородин, бывший первый секретарь Липецкого горкома КПСС и председатель Липецкого горисполкома, 72-летняя врач Людмила Кириллова, выдвинутая коллективом ГУЗ «Липецкий областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», 70-летний художественный руководитель и главный балетмейстер ОБУК «Театр танца «Казаки России», Народный артист РФ Леонид Милованов и 99-летний ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке, член областного и городского Советов ветеранов войны и труда Андрей Самсонов.
По оценке общественности на первое место по популярности с 7216 положительными отзывами и одном отрицательном вышел Леонид Милованов. На втором месте рейтинга - Людмила Кириллова с 6138 голосами, на третьем - Валерий Бородин (5278 голосов). Меньше всех голосов собрал ветеран Андрей Самсонов, за которого проголосовали 2101 человек при двух отрицательных отзывах.
Голосование осуществлялось разными способами, в том числе посредством соцсетей. Так вот, в сети «Вконтакте», как оказалось, накручивали голоса за всех выдвинутых на звание Почетного гражданина Липецка кандидатов! Например, за Валерия Бородина активно топили студенты двух воронежских вузов, ВГУ и ВМУ имени Бурденко. Подозрительная активность была зарегистрирована 14-15 мая, когда партфункционер КПСС собрал 140 положительных отзывов, и 23-24 мая, когда этот кандидат в почетные граждане Липецка получил 167 голосов. Людмила Кириллова имеет в активе 56 подозрительных лайков, а Леонид Милованов - 148. Удивительно, что 102 сомнительных голоса получил и ветеран Великой Отечественной войны!
Почетных граждан выбирали тайным голосованием. После подсчета бюллетеней выяснилось, что за Андрея Самсонова голоса отдали 34 депутата, а за Валерия Бородина - 26. Именно их и удостоили почетным званием. За Леонида Милованова проголосовали 16 парламентариев, за Людмилу Кириллову - 10.
Само награждение традиционно пройдет в День города.
Звание «Почетный гражданин города Липецка» присваивается жителям города, гражданам России, прославившим город и страну своим трудовым или героическим подвигом, которые своей деятельностью внесли особый вклад в развитие Липецка.
7 1021
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