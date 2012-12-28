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Происшествия
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сегодня, 14:57
Мошенники рассылают сообщения от имени председателей избирательных комиссий
Членов УИК предупреждают о якобы начатом ФСБ разбирательстве.
«Членов УИК предупреждают о якобы начатом ФСБ разбирательстве из-за незаконной передачи третьим лицам служебных сведений из архивов. Это ложная информация. Никаких оперативных мероприятий в отношении членов УИК не проводится. Сообщения о проверке информационных ресурсов, технического обеспечения и опросе членов комиссий о работе за последние пять лет — обман. Будьте бдительны и не поддавайтесь на провокации. Не разговаривайте по телефону с незнакомцами», — отмечают в избирательной комиссии Липецкой области.
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