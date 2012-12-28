Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Бой с автомобилями в «Елецком» записала камера наблюдения
Происшествия
Сегодня в Липецке: в какой валюте лучше хранить сбережения, липчане начали платить таксистам по 100 рублей сверху
Общество
Грузовик завалился набок у Косыревки
Происшествия
«ВАЗ» всмятку, у водителя легкие травмы
Происшествия
Двух липчан освободили из украинского плена
Общество
Родные ищут пропавшего на станции Дон 76-летнего инвалида
Происшествия
Липецкие врачи спасли двухмесячного мальчика с кровоизлиянием в головной мозг
Здоровье
В Липецкой области тепло и дождливо
Погода в Липецке
Роман Ченцов: «Делаем все для комфорта водителей городских автобусов»
Общество
У кукольного театра провалился новый тротуар
Общество
Читать все
Роман Ченцов: «Делаем все для комфорта водителей городских автобусов»
Общество
Липецкая область попала в топ-20 регионов по доходам населения
Общество
С обманувшего липецких пенсионерок мошенника из Ростова-на-Дону взыскали 322 000 рублей
Происшествия
В этом году в Липецке обновят всего четыре остановки
Общество
Цены на бензин в Липецкой области встали на паузу
Экономика
Ельчанин обманул жителя Череповца на 57 000 рублей под предлогом продажи двигателя
Происшествия
Глазунья из страусиных яиц и заливное из осетрины: елецкая земля может удивить туристов
Общество
2,5 тысячи липчан пострадали от клещей
Здоровье
Геронтологический центр Липецкой области затопило на 4,1 миллиона рублей
Общество
Мошенники рассылают сообщения от имени председателей избирательных комиссий
Происшествия
Читать все
Происшествия
498
сегодня, 14:57

Мошенники рассылают сообщения от имени председателей избирательных комиссий

Членов УИК предупреждают о якобы начатом ФСБ разбирательстве.

В Липецкой области мошенники рассылают поддельные сообщения от имени председателей участковых избирательных комиссий. Об этом сообщает Telegram-канал регионального избиркома.

«Членов УИК предупреждают о якобы начатом ФСБ разбирательстве из-за незаконной передачи третьим лицам служебных сведений из архивов. Это ложная информация. Никаких оперативных мероприятий в отношении членов УИК не проводится. Сообщения о проверке информационных ресурсов, технического обеспечения и опросе членов комиссий о работе за последние пять лет — обман. Будьте бдительны и не поддавайтесь на провокации. Не разговаривайте по телефону с незнакомцами», — отмечают в избирательной комиссии Липецкой области.
мошенничество
1
0
5
0
3

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить