Общество

сегодня, 21:01

«Когда узнала, что сдала на 100 баллов - визжала на всю улицу»

2039
#Липецкие зори #выпускники
«Когда узнала, что сдала на 100 баллов - визжала на всю улицу»
Выпускница гимназии №64 Анастасия Мызникова набрала на ЕГЭ 298 баллов. Анастасия идеально сдала экзамены по русскому языку и физике, но немного не дотянула профильную математику. 

⁃ Сначала была математика. Ее я сдала неплохо, результату не огорчилась, - вспоминает Анастасия Мызникова. - О том, что сдала остальные предметы на 100 баллов, узнала по телефону. Мама посмотрела результаты и позвонила мне. В тот момент я шла по городу. Я завизжала на всю улицу!

Секрет дважды стобалльнницы прост - ставить цель и идти к ней. Анастасия определилась с экзаменами по выбору ещё в 8 классе и тогда начала серьёзную подготовку. Часы, проведённые за книгами, оправдали себя. Выпускница призналась, что очень волновалась на экзаменах и чувствовала больше ответственность, но переживания, как мы видим, не сказались на результате. 

Анастасия не планирует связывать своё будущее с Липецком. Она смотрит в сторону «бауманки», МИФИ и МГУ. 

Напомним, сегодня в Липецке проходит выпускной бал «Липецкие зори». Со школой прощаются 2 499 юношей и девушек, среди них 291 золотой медалист. По данным на 21 июня, 100 баллов на ЕГЭ получили более 30 школьников.
2039
#Липецкие зори #выпускники

Комментарии

Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.

Еще в рубрике

На «Липецких зорях» выпускнице стало дурно
#Липецкие зори
5
На «Липецких зорях» выпускнице стало дурно

сегодня, 21:16

Общество
В Липецке начался выпускной бал
#Липецкие зори
7
В Липецке начался выпускной бал

сегодня, 20:26

Общество
Выпускники начали стягиваться на Соборную площадь
#Липецкие зори
14
Выпускники начали стягиваться на Соборную площадь

сегодня, 19:10

Общество
Липецкие лесники не хотят выводить парк НЛМК из лесного реестра
13
Липецкие лесники не хотят выводить парк НЛМК из лесного реестра

сегодня, 17:00

Общество
Более сотни участков липецких дорог привели в порядок в рамках текущего ремонта
#дорожные работы
8
Более сотни участков липецких дорог привели в порядок в рамках текущего ремонта

сегодня, 16:39

Общество
Горячий ключ забил в центре Липецка
#авария
34
Горячий ключ забил в центре Липецка

сегодня, 14:27

Общество