«Когда узнала, что сдала на 100 баллов - визжала на всю улицу»

Выпускница гимназии №64 Анастасия Мызникова набрала на ЕГЭ 298 баллов. Анастасия идеально сдала экзамены по русскому языку и физике, но немного не дотянула профильную математику.



⁃ Сначала была математика. Ее я сдала неплохо, результату не огорчилась, - вспоминает Анастасия Мызникова. - О том, что сдала остальные предметы на 100 баллов, узнала по телефону. Мама посмотрела результаты и позвонила мне. В тот момент я шла по городу. Я завизжала на всю улицу!



Секрет дважды стобалльнницы прост - ставить цель и идти к ней. Анастасия определилась с экзаменами по выбору ещё в 8 классе и тогда начала серьёзную подготовку. Часы, проведённые за книгами, оправдали себя. Выпускница призналась, что очень волновалась на экзаменах и чувствовала больше ответственность, но переживания, как мы видим, не сказались на результате.



Анастасия не планирует связывать своё будущее с Липецком. Она смотрит в сторону «бауманки», МИФИ и МГУ.



Напомним, сегодня в Липецке проходит выпускной бал «Липецкие зори». Со школой прощаются 2 499 юношей и девушек, среди них 291 золотой медалист. По данным на 21 июня, 100 баллов на ЕГЭ получили более 30 школьников.

