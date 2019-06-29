Общество
сегодня, 09:18
Водонапорную башню во Льве Толстом отремонтируют
Местные жители просят восстановить и рухнувшую башню
Как сообщал GOROD48, в прошлое воскресенье, в поселке Лев Толстой произошло обрушение старинной водонапорной башни, постройки 1890-х годов. Башня, несмотря на то, что не являлась объектом культурного наследия, для жителей и гостей поселка считалась достопримечательностью и частью музейного комплекса «Астапово», где провел свои последние дни жизни писатель Лев Толстой, несмотря на то, что не стояла на балансе музея и муниципалитета. Ее обрушение произошло из-за коррозии металла подпорок, удерживающих бак внутри башни. Обрушившийся резервуар повредил кирпичную кладку башни, которая полностью разрушилась.
Рядом расположена еще одна водонапорная башня, 1927 года постройки. Как сообщили в администрации Липецкой области, согласно результатам экспертизы, существует угроза обрушения и второй башни. Резервуар внутри здания тоже прогнил и сейчас находится в аварийном состоянии. Принято решение в кратчайшие сроки начать ремонт. К работе строители приступят уже 1 июля. Предстоит демонтировать внутреннюю конструкцию, сохранив при этом стены башни. По предварительной оценке это займёт не менее трёх недель. Затем будет проведена дополнительная техническая экспертиза, которая покажет - насколько надёжна кирпичная кладка.
- Это историческое наследие. Постараемся сделать всё возможное для того, чтобы вторая башня сохранилась. Но главная задача провести работы максимально безопасно и быстро, чтобы люди могли вернуться в свои дома, — сказал врио главы региона Игорь Артамонов, побывавший на месте обрушения первой башни.
На встречу с руководителем региона пришли местные жители. Они предложили восстановить разрушенную башню. Игорь Артамонов ответил, что администрация Липецкой области рассмотрит возможность реконструкции объекта. Но уже сейчас понятно, что вложения понадобятся большие. По расчётам специалистов только на строительные материалы потребуется не менее 20 млн рублей.
Фото: kuba.livejournal.com
Рядом расположена еще одна водонапорная башня, 1927 года постройки. Как сообщили в администрации Липецкой области, согласно результатам экспертизы, существует угроза обрушения и второй башни. Резервуар внутри здания тоже прогнил и сейчас находится в аварийном состоянии. Принято решение в кратчайшие сроки начать ремонт. К работе строители приступят уже 1 июля. Предстоит демонтировать внутреннюю конструкцию, сохранив при этом стены башни. По предварительной оценке это займёт не менее трёх недель. Затем будет проведена дополнительная техническая экспертиза, которая покажет - насколько надёжна кирпичная кладка.
- Это историческое наследие. Постараемся сделать всё возможное для того, чтобы вторая башня сохранилась. Но главная задача провести работы максимально безопасно и быстро, чтобы люди могли вернуться в свои дома, — сказал врио главы региона Игорь Артамонов, побывавший на месте обрушения первой башни.
На встречу с руководителем региона пришли местные жители. Они предложили восстановить разрушенную башню. Игорь Артамонов ответил, что администрация Липецкой области рассмотрит возможность реконструкции объекта. Но уже сейчас понятно, что вложения понадобятся большие. По расчётам специалистов только на строительные материалы потребуется не менее 20 млн рублей.
Фото: kuba.livejournal.com
Андрей Перцев
Распил
В стране нет ни управлени , ни руководства !
Страна дураков
Amer
До этого