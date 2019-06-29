Общество

сегодня, 09:18

Водонапорную башню во Льве Толстом отремонтируют

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#водонапорная башня #обрушение #Лев Толстой
Водонапорную башню во Льве Толстом отремонтируют

Местные жители просят восстановить и рухнувшую башню

Как сообщал GOROD48, в прошлое воскресенье, в поселке Лев Толстой произошло обрушение старинной водонапорной башни, постройки 1890-х годов. Башня, несмотря на то, что не являлась объектом культурного наследия, для жителей и гостей поселка считалась достопримечательностью и частью музейного комплекса «Астапово», где провел свои последние дни жизни писатель Лев Толстой, несмотря на то, что не стояла на балансе музея и муниципалитета.  Ее обрушение произошло из-за коррозии металла подпорок, удерживающих бак внутри башни. Обрушившийся резервуар повредил кирпичную кладку башни, которая полностью разрушилась.

Рядом расположена еще одна водонапорная башня, 1927 года постройки.  Как сообщили в администрации Липецкой области, согласно результатам экспертизы, существует угроза обрушения и второй башни. Резервуар внутри здания тоже прогнил и сейчас находится в аварийном состоянии. Принято решение в кратчайшие сроки начать ремонт.  К работе строители приступят уже 1 июля. Предстоит демонтировать внутреннюю конструкцию, сохранив при этом стены башни. По предварительной оценке это займёт не менее трёх недель. Затем будет проведена дополнительная техническая экспертиза, которая покажет - насколько надёжна кирпичная кладка.

- Это историческое наследие. Постараемся сделать всё возможное для того, чтобы вторая башня сохранилась. Но главная задача провести работы максимально безопасно и быстро, чтобы люди могли вернуться в свои дома, — сказал врио главы региона Игорь Артамонов, побывавший на месте обрушения первой башни. 

На встречу с руководителем региона пришли местные жители. Они предложили восстановить разрушенную башню. Игорь Артамонов ответил, что администрация Липецкой области рассмотрит возможность реконструкции объекта. Но уже сейчас понятно, что вложения понадобятся большие. По расчётам специалистов только на строительные материалы потребуется не менее 20 млн рублей.

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Фото: kuba.livejournal.com

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#водонапорная башня #обрушение #Лев Толстой

Комментарии (6)

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Андрей Перцев

46 секунд назад
Смотрите видео как липецкие чиновники плюют на закон https://youtu.be/2Cr9w6MWk4s https://youtu.be/p6oZYvpBZzs
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Распил

5 минут назад
Отличный повод распилить и срубить на этом бабла.
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В стране нет ни управлени , ни руководства !

12 минут назад
Страна дураков, Сидит Botoxный старичок не сам Nigam , да дураками а кружился , Россия разваливается и дохнет , Старичок- старичок Вали нахрен ,дурачок !.
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Страна дураков

23 минуты назад
За все отвечает Путин но ему не доложили про башни и что у дяди Жоры забился унитаз . Такая у нас вертикаль власти Путин не чихнёт ни кто не почешется.
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Amer

24 минуты назад
Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/psblog
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До этого

35 минут назад
Никому не досуг было проверить состояние башен?У нас хоть кто-то за это должен отвечать?
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