Липецкие выпускницы разделились на два лагеря

Выпускной - важный ожидаемый праздник в жизни практически каждой девушки. Редкая выпускница упускает шанс показать себя на главном школьном балу во всей красе. Какие образы школьницы выбрали на «Липецкие зори»? На этот вопрос GOROD48 ответила визажист, основатель школы-студии стиля Елена Платохина. Эксперт в сфере стиля отмечает, что липчанки в выборе образа на выпускной продолжают общемировые тенденции.

- Сейчас в мире макияжа есть два тренда: европейский стиль и арабский стиль. Первый отличается естественностью и романтичностью, второй — более сексапильный и артистичный. Выбор образа идет от самой девушки, ее личности: кто-то хочет подать себя как нежную натуру, кто-то демонстрирует уверенную в себе девушку. Наши девушки, практически поровну, выбирают или европейский, или арабский стиль, - отмечает Елена Платохина. - Поклонницы европейского стиля хотят остаться собой, выбирают легкие, летящие, спокойные нюдовые образы. Арабский стиль более замысловатый: это яркие глаза, огромные ресницы, насыщенные оттенки. Выбранный образ складывается не только из макияжа, но и прически. В европейском стиле — это легкие «неграфичные» естественные укладки, создание эффекта «ветер в волосах». В «арабских» прическах четко читаются линии; укладки объемные, хорошо зафиксированные; часто используются массивные украшения в волосы, короны и диадемы.Елена отмечает, что липецкие школьницы начали записываться на макияж и укладку на выпускной еще … 1 сентября. Многие девушки придут к стилистам в 6-7 часов утра. Дедлайн — 16 часов: на это время назначено вручение школьных аттестатов. Как подготовиться к важному дню?- Никаких SOS-мероприятий в последние 24 часа проводить не надо: это риск - кожа может оставить следы процедур, проведенных накануне у косметолога. Поход к косметологу нужно планировать за 1,5 недели до «часа X». Накануне праздника не стоит делать ничего, кроме обычного повседневного ухода, - считает эксперт макияжа Елена Платохина. - Если у кожи есть какие-то несовершенства, то грамотный визажист всегда сможет сделать их незаметными.