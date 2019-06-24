16 минут назад
Липецкие выпускницы разделились на два лагеря
Выпускной - важный ожидаемый праздник в жизни практически каждой девушки. Редкая выпускница упускает шанс показать себя на главном школьном балу во всей красе. Какие образы школьницы выбрали на «Липецкие зори»? На этот вопрос GOROD48 ответила визажист, основатель школы-студии стиля Елена Платохина. Эксперт в сфере стиля отмечает, что липчанки в выборе образа на выпускной продолжают общемировые тенденции.
Елена отмечает, что липецкие школьницы начали записываться на макияж и укладку на выпускной еще … 1 сентября. Многие девушки придут к стилистам в 6-7 часов утра. Дедлайн — 16 часов: на это время назначено вручение школьных аттестатов. Как подготовиться к важному дню?
- Никаких SOS-мероприятий в последние 24 часа проводить не надо: это риск - кожа может оставить следы процедур, проведенных накануне у косметолога. Поход к косметологу нужно планировать за 1,5 недели до «часа X». Накануне праздника не стоит делать ничего, кроме обычного повседневного ухода, - считает эксперт макияжа Елена Платохина. - Если у кожи есть какие-то несовершенства, то грамотный визажист всегда сможет сделать их незаметными.
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