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Общество
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сегодня, 15:19
Геронтологический центр Липецкой области затопило на 4,1 миллиона рублей
Деньги областное учреждение взыскало через суд.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июле 2023 года был заключен контракт на капремонт жилого корпуса в филиале «Введенский» ОБУ «Геронтологический центр Липецкой области». Но во время ремонта кровли произошло затопление здания и повреждение имущества. После потопа геронтологический центр направил ООО «Вертекс» досудебную претензию, а когда она не была удовлетворена, обратился с иском в суд и его требования были удовлетворены.
Решение ещё не вступило в силу и может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.
Добавим, что филиал «Введенский» ОБУ «Геронтологический центр Липецкой области» обновлён к концу 2024 года. В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» был построен новый жилой корпус. Он оснащен современным оборудованием, которое помогает сотрудникам осуществлять уход за проживающими и обеспечивать их реабилитацию.
А строительную компанию ООО «Вертекс» в октябре 2024 года Липецкое УФАС России включило в реестр недобросовестных подрядчиков после проваленного ремонта в здании школы в Грязях. По условиям контракта «Вертекс» обязался отремонтировать спортзал и санузлы школы до конца лета за более чем 12 миллионов рублей. Но к установленному сроку компания выполнила только часть работ, и те оказались ненадлежащего качества. Заказчик расторг контракт и обратился в УФАС. Антимонопольный орган установил, что у подрядчика не было уважительных причин для неисполнения контракта и запретил ООО «Вертекс» два года участвовать в государственных и муниципальных закупках.
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