Липецкая недвижимость упала в цене на 8,4%

Эксперты проанализировали динамику рынка за последние 5 лет.

Эксперты портала Domofond.ru проанализировали рынок вторичной недвижимости в 115 городах России за пять лет и выяснили, что в 60 из них цены стали выше, а в 55 – снизились. Лидерами по темпам роста стали Сочи и Геленджик. Больше всего цены снизились в Кирове – на 22,1%, а также в Элисте (-14,4%) и Смоленске (-13,6%).



В Липецке также произошло снижение цен на недвижимость. Если в мае 2014 год квадратный метр жилья на рынке «вторички» в региональном центре стоит около 50 271 рубля, то в мае 2019 года его средняя цена составила 46 054 руля. Таким образом стоимость квартирного вопроса упала на 8,4%.



За последние пять лет цены на вторичное жилье в Воронеже упали на 3,9%. Значительно снизилась стоимость квадратных метров в Белгороде — на 12,6%. Тамбовская недвижимость упала в цене на 4,7%, а стоимость жилья в Курске, наоборот, увеличилась — на 1,6%.