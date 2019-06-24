Общество

сегодня, 14:14

Липецкая недвижимость упала в цене на 8,4%

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#недвижимость #цена
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Липецкая недвижимость упала в цене на 8,4%

Эксперты проанализировали динамику рынка за последние 5 лет.

Эксперты портала Domofond.ru проанализировали рынок вторичной недвижимости в 115 городах России за пять лет и выяснили, что в 60 из них цены стали выше, а в 55 – снизились. Лидерами по темпам роста стали Сочи и Геленджик. Больше всего цены снизились в Кирове – на 22,1%, а также в Элисте (-14,4%) и Смоленске (-13,6%).

В Липецке также произошло снижение цен на недвижимость. Если в мае 2014 год квадратный метр жилья на рынке «вторички» в региональном центре стоит около 50 271 рубля, то в мае 2019 года его средняя цена составила 46 054 руля. Таким образом стоимость квартирного вопроса упала на 8,4%.

За последние пять лет цены на вторичное жилье в Воронеже упали на 3,9%. Значительно снизилась стоимость квадратных метров в Белгороде — на 12,6%. Тамбовская недвижимость упала в цене на 4,7%, а стоимость жилья в Курске, наоборот, увеличилась — на 1,6%.
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#недвижимость #цена
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Комментарии (6)

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Это только начало

1 минуту назад
Дальше хуже будет.
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Липчанин

10 минут назад
Сейчас дербанят дп-6 на НЛМК,как новая стройка начнётся -ждите повышения цены на жильё!
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Смотрящий

22 минуты назад
Человейнички ... упали в цене! Потеря, потерь ...
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Миротворец

сегодня, 14:34
КОКС ..... есть и отличное качество но ценник такого жилья потянут только избранные .... так что работаем товарищи , работаем )))
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кокс

сегодня, 14:28
Новостройки - плохого качества,уж лучше купить квартиру в доме 80-их годов.
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Осенью

сегодня, 14:17
Еще упадет)))
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