«Кто тут, к примеру, в цари крайний?»

Итоги недели.

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возможно, памятник художнику будет таким.

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На этой неделе президент России провел свою 19-ю прямую линию с россиянами. В этот раз никто из липчан не прорвался со своей болью к главе государства. Поэтому GOROD48 поинтересовался у горожан,Оказалось, что темы благоустройства и состояния дорог далеко не на первом месте для жителей Липецка. А вот высокие цены, низкие пенсии и зарплаты, отсутствие пособий и возможностей - наболевшие вопросы даже для молодежи.Облизбирком начал принимать документы от желающих стать кандидатами на должность главы администрации региона. Этот период продлится до 18.00 часов 11 июля. Кандидаты на должность главы администрации Липецкой области могут быть выдвинуты только политическими партиями и их региональными отделениями (самовыдвижение не предусмотрено). По данным управления Минюста России по Липецкой области, в выборах главы региона могут принимать участие 59 политических партий и 36 региональных отделений партий.- процесс запустил второй секретарь комитета Липецкого областного отделения КПРФ, депутат областного Совета Сергей Токарев.Затем, депутат Липецкого областного Совета депутатов, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия»., директор по производству сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственного производственного кооператива «Суше» Евгений Третьяков.. Депутат областного Совета и врио главы региона в один день передали документы в областную избирательную комиссию для выдвижения на пост главы администрации области. Первого выдвинула региональное отделение «Партии народной свободы» (ПАРНАС), второго - ЛРОО «Единая Россия». Врио губернатора тут же отметился инициативой введения в КоАП Липецкой области изменений, препятствующих размещению питейных заведений на первых этажах жилых зданий (см.).Эта инициатива заставила спорить читателей GOROD48. Вот характерные мнения.: «После работы иду в пивнуху попить пива и посмотреть матч ТВ (чтоб никто на моск не капал из домашних любителей мультиков и сериалов) сижу долго, я ж уставший и жарко, а там кондюк. Писаю там - есть туалет. До дома пару шагов НО дома нет друзей, с кем поговорить... Теперь буду брать полторашку идти на децкую площадку к друзьям из соседних дворов...».: «Лично я не имею ничего против пива, кому нравится - пейте, хоть захлебнитесь! Но вот почему пивнушки пооткрывали на первых этажах жилых домов - это вопрос? Почему жильцы должны смотреть и слушать выступления этой пьяни? Куда смотрят гос.органы, кто дает разрешение на перевод жилого жилья в нежилое, кто разрешает в жилом доме устраивать питейные заведения с часами работы до 23-00? Есть же нежилые строения, вот в них и открывайте пивные, кафе, бары, ремонтные мастерские, типографии! Люди покупали квартиру чтобы жить в ней, а не нюхать пивные испарения!!!»: «Про туалеты хорошая тема. У нас в г Липецке нет ни одного общественного туалета, поэтому люди испражняются где хотят и когда хотят. А насчёт продажи пива в жилых домах, думаю, что это крупные сети отбирают всё у мелких, хотят чтобы те сдохли и они одни останутся монополистами. Но народ у нас предприимчивый, есть гаражи, частный сектор и многое другое, так что не пропадёт. А запрещать или убирать алкоголь нельзя. И народ у нас не глупый сам разберётся, что для него хорошо, а что плохо».Кстати, каждому из потенциальных кандидатов в губернаторы нужно пройти так называемый муниципальный фильтр, заручившись поддержкой 163 муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, причем все собранные подписи должны быть заверены нотариально. Так что можно делать ставки на то, какие фамилии в итоге окажутся в избирательном бюллетене.В минувшую пятницу. Об этом Екатерина Белокопытова написала в своем аккаунте в «Фейсбуке»: «Это решение личное и, самое главное, осознанное». Уходя, чиновница предупредила всех, что «продолжит реализовывать проекты и воплощать идеи по развитию предпринимательства, клуба идейных женщин, научного сообщества и молодежи».Под Екатерину Белокопытову, которая стала вице-мэром осенью прошлого года, глава Липецка Сергей Иванов переверстал должностные обязанности других своих заместителей. Новый вице-мэр стала заниматься модными темами: инновациями, инвестициями и концессионными соглашениями. Правда, из всех этих начинаний вышел пшик: в концессию из двух десятков объектов отдали только одну баню, а инноваций и инвестиций Липецк так и не получил. В «гаражной экономике» как работали 50 тысяч горожан, так и работают. О минусах своей работы в «Фейсбуке» вице-мэр не написала ни слова. Например, несмотря на признание Белокопытовой в любви к малому и среднему бизнесу в Липецке сократилось число предпринимателей. Также не все хорошо в погрязшем в скандалах местном технопарке, в котором за семь лет сменилось шесть директоров.Екатерина Белокопытова работала в современном тренде, суть которого - оглушать слушателей мощными идеями. Так, в январе этого года, говоря о Липецке как о будущем лидере российской цифровизации, сообщила, что за 10 лет на местном рынке труда высвободится 20% работающего населения. В переводе в натуральные величины это порядка 40 тысяч горожан из ныне задействованных в производстве товаров и услуг 200 тысяч трудоспособных липчан. Что же будет с уволенными людьми? Их, например, переучат на диетологов животноводства!Начальник управления по развитию малого и среднего бизнеса. 32-летняя чиновница проработала на этом посту всего полгода.А вот в АО «ЛГЭК» вскоре может появиться новый гендиректор. 45-летний москвич Константин Драчук, которого Гора сватает администрации Липецка, пока безработный. Его резюме пугает тем, что Драчук с 2001 года менял работу как перчатки. И это - «красная лампочка» для мэрии, поскольку таким кадрам любят поручать самые рискованные дела: слияния, поглощения, банкротства. А ЛГЭК при большом желании можно подвести под финансовую несостоятельность. Впрочем, вполне может статься, что этот кадр не пройдет «депутатский фильтр» - с недавних пор кандидатуру директора ЛГЭКа необходимо согласовывать с горсоветом (см.).Читатели GOROD48 знают об аресте братьев Владимира и Кирилла Петровых, акционеров и руководителей АО «Липецкое станкостроительное предприятие», которых обвиняют в особо крупном мошенничестве с деньгами АО «Станкопром» (входящего в госкорпорацию «Ростех»). По версии следствия, АО «ЛСП» якобы закупило станки для листовой металлообработки, но под видом нового оборудования завод получил будто бы старые агрегаты (акционерам вменяется хищение около 40 млн рублей).Не знаем, получилось ли это случайно, но соседом экс-главы Липецкого станкостроительного предприятия Владимира Петрова по камере стал человек, обвиняемый в убийстве. Это противоречит закону «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»: содержание судимых людей, тем более за насильственные преступления, с несудимыми не допускается. Ситуацию взял под контроль уполномоченный по делам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов, и в итогеВ это среду GOROD48 сообщил, что. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, ООО «ЛТК Свободный Сокол» не оплатило поставку электроэнергии на сумму в несколько сотен миллионов рублей, таким образом похитив эти деньги. Бабуцидзе, являясь гендиректором завода и членом Совета директоров компании, действуя согласовано с Игорем Ефремовым, своим заместителем, за пять лет похитили 131 млн киловатт-часов электроэнергии. Ущерб ООО «ЛЭСК» составил, по данным следствия, 415 млн рублей.Утром следующего дня, протестующие против уголовного преследования своего директора, которому должны были избрать меру пресечения. Вели себя «белые воротнички» достаточно агрессивно, препятствуя работе журналистов. «Дети Бабуцидзе» размахивали руками, дамскими сумочками и плакатами перед объективами фото- и телекамер, обвиняя СМИ в продажности. Угомонились все только в самом зале заседаний.Следователь Диана Бурцева ходатайствовала об аресте задержанного (см.). Набившиеся как сельди в бочку в зал суда работники ИТР и менеджеры узнали, что обвиняемый в мошенничестве в особом крупном размере уроженец Тбилиси имеет вид на жительство в Швейцарии. Там у него недвижимость. Там живёт его семья. Из зачитанных судьей Ольгой Кузнецовой материалов обвинения следовало, что в перманентном процессе реорганизации завод «Свободный Сокол» менял названия и формы хозяйствования, в результате чего копил долги за потребленную электроэнергию (Антон Бабуцидзе является учредителем ряда хозяйствующих субъектов). Выяснилось, что сам задержанный считает себя жертвой заказного уголовного дела с целью рейдерского захвата контролируемого им «ЛТК «Свободный Сокол» (судья сообщила о находящемся среди материалов уголовного дела письме Игоря Ефремова на имя министра МВД Колокольцева, в котором заместитель руководителя предприятия сообщает о том, что он и Антон Бабуцидзе могут стать жертвами полицейского беспредела).В итогена два месяца. Все это время он будет находиться в арендованной квартире на улице Желябова в Липецке и иметь возможность полуторачасовой прогулки по улицам города. А. Вице-губернатор Дмитрий Аверов заявил, что администрация будет следить за финансово-экономическим состоянием компании с целью своевременной выплаты налогов и зарплат.На этой неделе чиновники много говорили о благоустройстве.Так,. По первоначальному проекту ее предполагалось построить на расстоянии 33 метров от ближайшего дома. А после публичного обсуждения здание решили установить ее на расстоянии 43 метров от домов.Итак, демократия победила? Да. Если бы администрация Михаила Гулевского не прогнулась под застройщиков, строительство этого объекта вообще не понадобилось, и всей этой протестной канители можно было бы избежать. Но на улицах Тельмана и Балмочных выросли элитные высотки. А после выяснилось, что их жильцам не хватает электроэнергии!- это одна из деталей благоустройства парка, которую предложили сами горожане, вошедшие в шесть фокус-групп, объединивших липчан разных возрастов. А вот существующая- уникальный игровой городок в 20-м микрорайоне постепенно приходит в негодность.Эту новость активно обсуждали. Мы выбрали такой комментарий:: «Бояре апгрейдят и тюнингуют только свой треугольник в центре. микрорайоны юго-запада как чужая область уже».. Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, бюджетные деньги будут направлены лишь на устройство освещения и озеленение бульвара. При этом стилизованные уличные светильники областному центру планирует подарить бизнесмен-липчанин, который управляет крупной компанией в другом городе. Заменят и малые архитектурные формы. Знаковым местом бульвара станет памятник художнику Виктору Сорокину - дань памяти знаменитому липчанину и совместный вклад в благоустройство города творческого сообщества и предпринимателей. Обновленный сквер будет открыт для жителей и гостей Липецка 10 июля. Вместо старых железобетонных плит тут появится пешеходная дорожка из плитки, прорезиненная тропа для бегунов и асфальтированная велодорожка.Самые грязные работы в сквере Сорокина за свой счет выполняет ООО «Руслан-1», московская организация, капитально ремонтирующая улицу Космонавтов и реконструирующая проспект Победы. Между тем именно эта подрядная организация навалила на территорию сквера имени 65-летия Победы столько земли, что она до половины засыпала столбы освещения этого общественного пространства (см.). Впрочем, скверу не привыкать - в 2012 году его уже перепахивали.- Ничего страшного! Мы все восстановим за свой счет. Все будет в итоге блестеть, как с иголочки! - отозвался на ситуацию руководитель липецкого проекта компании-подрядчика, ООО «Руслан-1» Егор Сизинцев.. Об этом в горсовете заявил директор МУП «Липецкводоканал» Валериан Сериков. Жители Липецка пьют воду, поступающую из ряда водозаборов, т.е., по сути, пьют коктейль из разных источников. Если бы не это обстоятельство, то в некоторые районы города приходилось бы возить питьевую воду цистернами, а ту, что течет из крана, было бы нужно назвать технической (в водозаборах поселка Дачный и ТЭЦ-2 зафиксировано повышенное содержание в воде железа и марганца, а где-то - и нитратов).Самая же чистая вода - на водозаборе «Кузьминский». Но к этому водозабору есть претензии Роспотребнадзора: санитарных врачей не удовлетворяет 30-метровая охранная зона скважин. Надо бы закрыть территорию вокруг них в радиусе 50 метров. Но поля вокруг десяти скважин этого водозабора принадлежат фермерам, и они требуют по миллиону рублей за сотку земли под охранную зону. А таких денег ни у МУП «Липецкводоканал», ни у АО «ЛГЭК» нет.- в мэрии заявили, что комплексно подошли к планируемым работам. Так, чиновники сообщили, что жители 50 дворов, где есть ТОСы, высказали желание вложить в реализацию проектов 1 миллион 200 тысяч рублей. Однако выяснилось, что мэрия собирает деньги с горожан на благоустройство через территориальное общественное самоуправление, не имея на это нормативного акта (см.).Также мэрия теряет деньги на исполнение судебных решений, оплату штрафов и неустоек. Так,. А в прошлом году автомобилисты подали в суд 154 иска на департамент дорожного хозяйства и благоустройства о возмещении ущерба от ДТП по вине дефектов дорожного покрытия на общую сумму 44,1 млн рублей. Профильному департаменту не хватает средств на выравнивание на проезжей части люков колодцев подземных коммуникаций по ГОСТу, на своевременное восстановление дорожных знаков, на обустройство в антивандальном исполнении элементов дорожного хозяйства. Например, департамент еше не заплатил 4,7 млн рублей штрафов за отсутствие знаков дорожного движения на 47 пешеходных переходах Липецка.- Вы как управленец не владеете ситуацией. Созданная система не работает! - жестко отреагировал на доклад и.о. председателя департамента Николая Воронина первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров.- «машинист» поезда курил сигарету и, возможно, был пьян. В итогеНа улице Пугачева в Грязях сожгли «Рено Логан», принадлежащий Елене Кришталь, учредителю ООО «Центр правовой помощи». Мужем пострадавшей является Роман Кришталь.- Мы точно вернулись в 90-е! Все началось весной этого года. На мобильный телефон моего компаньона стали поступать сообщения с требованием заплатить три биткоина. Потом пошли требования денег и угрозы моей семье. Так как мы не желали уступать рэкетирам, неизвестные стали уничтожать наше имущество.По словам Романа Кришталя, в мае из пистолета на улице Советской в Липецке был расстрелян автомобиль «Audi RS6» его компаньона. В том же месяце на улице Центральной поселка Дачный под Липецком сожгли принадлежащий его отцу «Nissan Pathfinder» (ранее собственником автомобиля была жена Романа). И вот вчера сгорел в результате поджога «Рено Логан» - о том, что автомобиль загорелся не сам по себе, свидетельствует запись камеры наблюдения.На этой неделе случилось и такое удивительное событие:А вот, что поразило липчан на прошедшей неделе: