Сегодня в Липецке: вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей, кто из коллег на работе самый вредный
Происшествия
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40 минут назад
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Дочь участника СВО отдала мошенникам больше трёх миллионов рублей
Липецкая школьница поверила, что деньги за ранение нужно задекларировать.
Как сообщает МВД-Медиа, мошенники позвонили 18-летней школьнице и сообщили, что на почте её ожидает заказное письмо, а для его получения необходимо записаться в электронную очередь, назвав код из SMS. Потом у девушки начали выведывать информацию о финансовом положении родителей, и она проговорилась, что её отец является участником СВО и недавно получил выплату за ранение.
Выяснив, что деньги хранятся дома, девушке сообщили, что их нужно срочно «задекларировать», иначе её отцу грозит уголовная ответственность. И старшеклассница передала свёрток с деньгами пришедшему к ней молодому человеку. Спустя несколько дней она рассказала о случившемся матери, которая обратилась с заявлением в полицию.
Как оказалось, забравший деньги курьер на такси поехал в Москву, где передал купюры неизвестному мужчине. За участие в криминальной схеме он получил 70 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ, курьер арестован на время следствия.
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