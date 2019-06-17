Карта благоустройства липецких дворов: 130 адресов

В администрации подошли комплексно к планируемым работам и в этом году изменятся дворы не только около многоквартирных домов, но и в частном секторе.





- Нам важно повысить комфортность городской среды. Наши дворы должны стать не только красивыми и уютными, но и удобными для детей, молодежи и людей старшего поколения, - отметила и.о. главы Липецка Евгения Уваркина.



Благоустраивать дворовые территории будут по нескольким программам. В администрации подошли комплексно к планируемым работам и в этом году изменятся дворы не только около многоквартирных домов, но и в частном секторе, а также будут обустроены сквер в 12-микрорайоне и общественное пространство на площади Клименкова. В список попали территории, жители которых подавали заявки на благоустройство, а также по личным обращениям к врио главы Липецкой области Игорю Артамонову.

По программе «Формирование современной городской среды Липецка»



Программа Инициативное бюджетирование (синие значки на карте) позволяет горожанам участвовать в разработке проектов благоустройства, а также контролировать их реализацию. В этом году жители 50 дворов, где есть ТОСы, высказали желание вложить в реализацию проектов 1 миллион 200 тысяч рублей – это всего 6% от общей стоимости благоустройства. Еще 17,8 миллиона рублей должна выделить областная администрация, один миллион – деньги городского бюджета.



В рамках реализации областной программы «Рубль - на рубль» (желтые значки на карте) в этом году преобразятся сквер на улице Филипченко и территория около Городского дворца культуры в районе Тракторостроителей. Эту субсидию Липецк получает к тем деньгам, которые жители и предприниматели вложили сами в благоустройство. В следующем году деньги на благоустройство по этой программе получат те территории, которые в этом смогут привлечь внебюджетные источники.



- Если люди вложили часть своих денег, выполнили часть работы сами, то они чувствуют себя вовлеченными в процесс. Появляется понимание ответственности не только за свою квартиру, но за свой двор. Практика показывает, что в таких дворах практически нет вандализма. А еще это сплачивает жителей двора, потому что они объединяются во время обсуждения проекта, контроля работ, - объяснила Евгения Уваркина.



Стоит отметить, что в этом году администрация планирует на каждой площадке установить стенд с телефонами подрядчика, руководителя ТОСа или представителя администрации, который курирует эту работу. Если жители увидят нарушения, то они смогут оперативно сообщить об этом. И еще очень важное изменение – теперь старший по дому или представитель ТОСа будет подписывать акт приема. Все это должно улучшить качество работ.



Кроме того, по программе «Наказы избирателей» современные игровые комплексы установят в шести дворах. Также на «депутатский миллион» в разных районах города сделают освещение, починят заборы, установят скамейки.



- Наша задача уже на следующий год синхронизировать все программы, чтобы на выходе горожане получали полностью благоустроенные дворы – с игровыми комплексами, парковками, освещением, лавочками и тем, что липчане захотят увидеть около своих домов, - сказала Уваркина.



В этом году внесены изменения в программу «Липецкий дворик». Если раньше деньги выдавались липчанам, которые только нарисовали проект, то теперь оценка будут производиться по нескольким критериям: наличие ТОСа, готового дизайн-проекта или схемы-благоустройства, элементов благоустройства, выполненных жителями в этом дворе ранее, участие в софинансировании по другим программам, количество жителей, поддерживающих инициативу, проведение совместных мероприятий – субботников, праздников двора. Каждый критерий может принести участникам конкурса 5 баллов. В этом году победители получат по 50 тысяч рублей, в планах увеличить до 100 000 рублей.



К следующему году будет разработаны типовые проекты благоустройства дворов на основе трех показателей – площадь двора, количество жителей и количество детей. Утверждаться они будут членами координационного совета ТОСов, сообщает пресс-служба администрации Липецка.



Благоустройство дворов – одна из наиболее важных тем для Липецка. Двор – это место, которое люди ассоциируют со своим домом, уютом, приятным провождением времени. Городские и областные власти ответили на запрос жителей - в этом году только в Липецке запланировано благоустройство с установкой игровых и спортивных комплексов более 130 дворов. Напомним, что за два предыдущих года в городе преобразился 71 двор.- Нам важно повысить комфортность городской среды. Наши дворы должны стать не только красивыми и уютными, но и удобными для детей, молодежи и людей старшего поколения, - отметила и.о. главы Липецка Евгения Уваркина.Благоустраивать дворовые территории будут по нескольким программам. В администрации подошли комплексно к планируемым работам и в этом году изменятся дворы не только около многоквартирных домов, но и в частном секторе, а также будут обустроены сквер в 12-микрорайоне и общественное пространство на площади Клименкова. В список попали территории, жители которых подавали заявки на благоустройство, а также по личным обращениям к врио главы Липецкой области Игорю Артамонову.По программе «Формирование современной городской среды Липецка» (зеленые значки на карте) преобразятся 86 дворовых территорий многоквартирных домов на условиях софинансирования. Финансовое участие жителей составит 3% от стоимости дополнительных видов работ, если они будут выбраны жителями.Программа Инициативное бюджетирование (синие значки на карте) позволяет горожанам участвовать в разработке проектов благоустройства, а также контролировать их реализацию. В этом году жители 50 дворов, где есть ТОСы, высказали желание вложить в реализацию проектов 1 миллион 200 тысяч рублей – это всего 6% от общей стоимости благоустройства. Еще 17,8 миллиона рублей должна выделить областная администрация, один миллион – деньги городского бюджета.В рамках реализации областной программы «Рубль - на рубль» (желтые значки на карте) в этом году преобразятся сквер на улице Филипченко и территория около Городского дворца культуры в районе Тракторостроителей. Эту субсидию Липецк получает к тем деньгам, которые жители и предприниматели вложили сами в благоустройство. В следующем году деньги на благоустройство по этой программе получат те территории, которые в этом смогут привлечь внебюджетные источники.- Если люди вложили часть своих денег, выполнили часть работы сами, то они чувствуют себя вовлеченными в процесс. Появляется понимание ответственности не только за свою квартиру, но за свой двор. Практика показывает, что в таких дворах практически нет вандализма. А еще это сплачивает жителей двора, потому что они объединяются во время обсуждения проекта, контроля работ, - объяснила Евгения Уваркина.Стоит отметить, что в этом году администрация планирует на каждой площадке установить стенд с телефонами подрядчика, руководителя ТОСа или представителя администрации, который курирует эту работу. Если жители увидят нарушения, то они смогут оперативно сообщить об этом. И еще очень важное изменение – теперь старший по дому или представитель ТОСа будет подписывать акт приема. Все это должно улучшить качество работ.Кроме того, по программе «Наказы избирателей» современные игровые комплексы установят в шести дворах. Также на «депутатский миллион» в разных районах города сделают освещение, починят заборы, установят скамейки.- Наша задача уже на следующий год синхронизировать все программы, чтобы на выходе горожане получали полностью благоустроенные дворы – с игровыми комплексами, парковками, освещением, лавочками и тем, что липчане захотят увидеть около своих домов, - сказала Уваркина.В этом году внесены изменения в программу «Липецкий дворик». Если раньше деньги выдавались липчанам, которые только нарисовали проект, то теперь оценка будут производиться по нескольким критериям: наличие ТОСа, готового дизайн-проекта или схемы-благоустройства, элементов благоустройства, выполненных жителями в этом дворе ранее, участие в софинансировании по другим программам, количество жителей, поддерживающих инициативу, проведение совместных мероприятий – субботников, праздников двора. Каждый критерий может принести участникам конкурса 5 баллов. В этом году победители получат по 50 тысяч рублей, в планах увеличить до 100 000 рублей.К следующему году будет разработаны типовые проекты благоустройства дворов на основе трех показателей – площадь двора, количество жителей и количество детей. Утверждаться они будут членами координационного совета ТОСов, сообщает пресс-служба администрации Липецка.