Общество

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Карта благоустройства липецких дворов: 130 адресов

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#благоустройство
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Карта благоустройства липецких дворов: 130 адресов

В администрации подошли комплексно к планируемым работам и в этом году изменятся дворы не только около многоквартирных домов, но и в частном секторе.

Благоустройство дворов – одна из наиболее важных тем для Липецка. Двор – это место, которое люди ассоциируют со своим домом, уютом, приятным провождением времени. Городские и областные власти ответили на запрос жителей - в этом году только в Липецке запланировано благоустройство с установкой игровых и спортивных комплексов более 130 дворов. Напомним, что за два предыдущих года в городе преобразился 71 двор.

- Нам важно повысить комфортность городской среды. Наши дворы должны стать не только красивыми и уютными, но и удобными для детей, молодежи и людей старшего поколения, - отметила и.о. главы Липецка Евгения Уваркина.

Благоустраивать дворовые территории будут по нескольким программам. В администрации подошли комплексно к планируемым работам и в этом году изменятся дворы не только около многоквартирных домов, но и в частном секторе, а также будут обустроены сквер в 12-микрорайоне и общественное пространство на площади Клименкова. В список попали территории, жители которых подавали заявки на благоустройство, а также по личным обращениям к врио главы Липецкой области Игорю Артамонову.
По программе «Формирование современной городской среды Липецка» (зеленые значки на карте)преобразятся 86 дворовых территорий многоквартирных домов на условиях софинансирования. Финансовое участие жителей составит 3% от стоимости дополнительных видов работ, если они будут выбраны жителями.

Программа Инициативное бюджетирование (синие значки на карте) позволяет горожанам участвовать в разработке проектов благоустройства, а также контролировать их реализацию. В этом году жители 50 дворов, где есть ТОСы, высказали желание вложить в реализацию проектов 1 миллион 200 тысяч рублей – это всего 6% от общей стоимости благоустройства. Еще 17,8 миллиона рублей должна выделить областная администрация, один миллион – деньги городского бюджета.

В рамках реализации областной программы «Рубль - на рубль» (желтые значки на карте) в этом году преобразятся сквер на улице Филипченко и территория около Городского дворца культуры в районе Тракторостроителей. Эту субсидию Липецк получает к тем деньгам, которые жители и предприниматели вложили сами в благоустройство. В следующем году деньги на благоустройство по этой программе получат те территории, которые в этом смогут привлечь внебюджетные источники.

- Если люди вложили часть своих денег, выполнили часть работы сами, то они чувствуют себя вовлеченными в процесс. Появляется понимание ответственности не только за свою квартиру, но за свой двор. Практика показывает, что в таких дворах практически нет вандализма. А еще это сплачивает жителей двора, потому что они объединяются во время обсуждения проекта, контроля работ, - объяснила Евгения Уваркина.

Стоит отметить, что в этом году администрация планирует на каждой площадке установить стенд с телефонами подрядчика, руководителя ТОСа или представителя администрации, который курирует эту работу. Если жители увидят нарушения, то они смогут оперативно сообщить об этом. И еще очень важное изменение – теперь старший по дому или представитель ТОСа будет подписывать акт приема. Все это должно улучшить качество работ.

Кроме того, по программе «Наказы избирателей» современные игровые комплексы установят в шести дворах. Также на «депутатский миллион» в разных районах города сделают освещение, починят заборы, установят скамейки.

- Наша задача уже на следующий год синхронизировать все программы, чтобы на выходе горожане получали полностью благоустроенные дворы – с игровыми комплексами, парковками, освещением, лавочками и тем, что липчане захотят увидеть около своих домов, - сказала Уваркина.

В этом году внесены изменения в программу «Липецкий дворик». Если раньше деньги выдавались липчанам, которые только нарисовали проект, то теперь оценка будут производиться по нескольким критериям: наличие ТОСа, готового дизайн-проекта или схемы-благоустройства, элементов благоустройства, выполненных жителями в этом дворе ранее, участие в софинансировании по другим программам, количество жителей, поддерживающих инициативу, проведение совместных мероприятий – субботников, праздников двора. Каждый критерий может принести участникам конкурса 5 баллов. В этом году победители получат по 50 тысяч рублей, в планах увеличить до 100 000 рублей.

К следующему году будет разработаны типовые проекты благоустройства дворов на основе трех показателей – площадь двора, количество жителей и количество детей. Утверждаться они будут членами координационного совета ТОСов, сообщает пресс-служба администрации Липецка. 

11 1099
#благоустройство
1

Комментарии (11)

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Лохотрон по государственному

2 минуты назад
Была такая схема с пенсионным фондом. Государство сказало: Положи на накопительную часть рубль - и мы добавим два. И где теперь этит бабки?
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дом без дворника

11 минут назад
Значит, что создали более менее человеческие условия для жителей в тч детей МКД, нужно лично к Артамонову обращаться??? До чего вы дошли, чиновники ЖКХ! Губернатору что делать нечего, как скамейками и тп во дворах заниматься? ЭТО ВАША ПРЯМАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ОРГАНИЗОВАТЬ ОБУСТАИВАТЬ ТЕРРИТОРИИ И ПОДМЕТАТЬ ДВОРЫ! А в доме например по циолковского 24/1 даже дворника десятилетия нет! Ответ чиновников: деньги жильцы должны платить, дворника не будет! Это ЦЕнтральная-Л так изгаляется годами над жителями и берет деньги за услуги, которые НЕ ОКАЗЫВАЕТ! В этом ЖКХ не можете разобраться, а вы про благоустройство....Никчемные руководители ЖКХ!
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ЧТО ТО

11 минут назад
Я не вижу в Сселках плана благоустройства.Где Д.К. Где плавательный бассейн который Гулевский с курочкиным грозились построить.БРЕХУНЫ едросы.
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Смотрящий

16 минут назад
Обозначьтесь в цене ... картинки с человечками? По тому что мы знаем, картинка обошлась в 3 миллиона ...
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благо устройство

21 минуту назад
Уважаемые чиновники! А Каменный Лог бросили? Это позорище, что натворили! Это что - НАЦПРОЕКТ ЭКОЛОГИЯ?
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кутузова 1

25 минут назад
кутузова 1 нет ни дворика ни детской площадки.
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сокол

31 минуту назад
у меня только вопрос на ул. кутузова нет ни какого дворика не земли нет ни огорождений как мы можем принять участи в конкурсе Лучший дворик если его в принципе нет этого дворика? то есть жителям этого дома и детям комфорт не нужен?
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Светлана Григорова

32 минуты назад
Бла бла бла! Здоровенная пиар-статья и НИ ОДНОЙ КОНКРЕТНОЙ ДАТЫ реализации.
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хаха

35 минут назад
схема развода стара как мир!! Покажи кусок денег и попроси добавить, кусок потом себе оставить....
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Видел

42 минуты назад
Завоз горы песка на детскую площадку, это благоустройство?
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