Общество

17 минут назад

В губернаторы пошли Олег Хомутинников и Игорь Артамонов

3 385
#выборы
В губернаторы пошли Олег Хомутинников и Игорь Артамонов

Сегодня депутат областного Совета и врио главы региона передали документы в областную избирательную комиссию для выдвижения на пост главы администрации области.

Сегодня документы в областную избирательную комиссию для выдвижения на пост главы администрации Липецкой области подали внефракционный депутат областного Совета Олег Хомутинников и врио главы администрации региона Игорь Артамонов. Первого выдвинула региональное отделение «Партии народной свободы» (ПАРНАС), второго - ЛРОО «Единая Россия».

Таким образом, кандидатов в губернаторы стало трое: на прошлой неделе документы в облизбирком подал второй секретарь комитета Липецкого областного отделения КПРФ, депутат областного Совета Сергей Токарев.

Период выдвижения кандидатов начался 12 июня. Он продлится до 18.00 часов 11 июля. Кандидаты на должность главы администрации Липецкой области могут быть выдвинуты только политическими партиями и их региональными отделениями (самовыдвижение не предусмотрено). По данным управления Минюста России по Липецкой области, в выборах главы региона могут принимать участие 59 политических партий и 36 региональных отделений партий.

Каждому из потенциальных кандидатов в губернаторы нужно пройти так называемый муниципальный фильтр, заручившись поддержкой 163 муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, причем все собранные подписи должны быть заверены нотариально.
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#выборы

Комментарии (3)

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14мкр

1 минуту назад
Прокатим Лысого! Пусть валит назад к путинской сиське, или что он там сосет.
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Изя

1 минуту назад
Маруся, А слабо фото Артамонова на фоне своего дома в Мюнхене или на фоне Лондона, где его дочь училась. Я не стороник товарища Х., но надо быть обьективным ко всем.
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Маруся

7 минут назад
Зачетная Фотка! Судьба!
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