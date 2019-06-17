Происшествия

сегодня, 18:58

Следственный комитет начал проверку сообщения СМИ о нетрезвом «машинисте» детского паровозика

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#проверка #Следком
Следственный комитет начал проверку сообщения СМИ о нетрезвом «машинисте» детского паровозика

Как сообщили в Следственном Комитете РФ по Липецкой области, сегодня в сети Интернет и в эфирах федеральных телеканалов появился видеоролик, снятый посетителем Нижнего парка в Липецке.

"Автор ролика возмущен тем, что детским аттракционом управляет мужчина в нетрезвом виде. На кадрах запечатлен "машинист" детского паровозика с сигаретой во рту, и как считает оператор, в неадекватном состоянии.  

По данному факту следственными органами СУ СК России по Липецкой области организована доследственная проверка с целью установления всех обстоятельств инцидента.

В рамках проверочных мероприятий следователям предстоит выяснить, насколько услуги, предоставляемые в липецком парке, отвечают требованиям безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", говорится в сообщении СУ СК РФ по Липецкой области.
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#проверка #Следком

Комментарии (4)

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паша

15 минут назад
Нужно проверить всех
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Биомусор

23 минуты назад
И кого он переехал?
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ГОША

27 минут назад
вот это чувак попал под раздачу !!!!
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Детский поровозик

сегодня, 19:21
Я же водитель со стажем. Смотрю пьяные мамаши с папаша и приводят своих отпрысков покататься, ну я и хотел соответствовать реалистично с ребятишкам и. Что делать? Что делать? Понять и простить. Я больше не буду.
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