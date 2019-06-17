сегодня, 18:58
Следственный комитет начал проверку сообщения СМИ о нетрезвом «машинисте» детского паровозика
Как сообщили в Следственном Комитете РФ по Липецкой области, сегодня в сети Интернет и в эфирах федеральных телеканалов появился видеоролик, снятый посетителем Нижнего парка в Липецке.
По данному факту следственными органами СУ СК России по Липецкой области организована доследственная проверка с целью установления всех обстоятельств инцидента.
В рамках проверочных мероприятий следователям предстоит выяснить, насколько услуги, предоставляемые в липецком парке, отвечают требованиям безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", говорится в сообщении СУ СК РФ по Липецкой области.
паша
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Детский поровозик