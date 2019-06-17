Следственный комитет начал проверку сообщения СМИ о нетрезвом «машинисте» детского паровозика

Как сообщили в Следственном Комитете РФ по Липецкой области, сегодня в сети Интернет и в эфирах федеральных телеканалов появился видеоролик, снятый посетителем Нижнего парка в Липецке.





По данному факту следственными органами СУ СК России по Липецкой области организована доследственная проверка с целью установления всех обстоятельств инцидента.



В рамках проверочных мероприятий следователям предстоит выяснить, насколько услуги, предоставляемые в липецком парке, отвечают требованиям безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", говорится в сообщении СУ СК РФ по Липецкой области.

"Автор ролика возмущен тем, что детским аттракционом управляет мужчина в нетрезвом виде . На кадрах запечатлен "машинист" детского паровозика с сигаретой во рту, и как считает оператор, в неадекватном состоянии.По данному факту следственными органами СУ СК России по Липецкой области организована доследственная проверка с целью установления всех обстоятельств инцидента.В рамках проверочных мероприятий следователям предстоит выяснить, насколько услуги, предоставляемые в липецком парке, отвечают требованиям безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", говорится в сообщении СУ СК РФ по Липецкой области.