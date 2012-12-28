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Происшествия
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сегодня, 16:53
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 22 мая станут плановые ремонтные работы на сетях – они затронут жителей девяти улиц, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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