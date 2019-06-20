Общество

сегодня, 11:10

Крепость оказалась не нужна ни мэрии Липецка, ни жильцам ближайших домов

15 1929
#благоустройство
2
Крепость оказалась не нужна ни мэрии Липецка, ни жильцам ближайших домов

Между тем уникальный игровой городок постепенно приходит в негодность.

Сегодня в Липецком горсовете на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию председатель департамента ЖКХ мэрии Юлия Кабанцова проинформировала депутатов о состоянии дел по вопросу эксплуатации земельного участка, на котором расположена так называемая Крепость в 20 микрорайоне города.

Юлия Кабанцова сообщила, что Крепость находится на земельном участке, право собственности на который не разграничено. Поэтому управление Октябрьским округом Липецка пытается (пока безрезультатно) втюхать это сооружение жильцам домов №1 и №3 по улице Водопьянова и дома №106 по проспекту Победы. Но жильцы упорно не желают включать этот «декоративный объект», как о нем отозвалась чиновница, в состав общего имущества домов, в которых живут, ведь за него придется ежемесячно доплачивать по графе "текущий ремонт и содержание жилья". Есть и еще один вариант сохранения Крепости - сформировать земельный участок, на котором она находится, за счет средств муниципального бюджета. Но на это в городском бюджете нет денег.

- Территория Крепости периодически убирается на субботниках или силами муниципалитета, - отметила Юлия Кабанцова.

Напомним, что в прошлом году пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Елизавета Сошина разместила петицию о спасении этой достопримечательности Липецка (другого такого объекта, как признаются в мэрии, в городе нет).

- В 20 микрорайоне имеется строение «кирпичная крепость», построенное 30 лет назад для игр детей. Она красивая, крепкая, интересна детям, но на данный момент находится в ужасающем состоянии. Оказалось, что крепость не состоит на балансе ни у города, ни у УК. Мэрия прислала документ, в котором предложила жителям домов №1 и №3 взять эту крепость себе на баланс и самим оплачивать этот ремонт. Очень хочется дать вторую жизнь крепости, и чтобы она выполняла своё истинное предназначение и приносила радость детям, ведь таких «арт-объектов» уже не возводят, - написала в своем обращении липчанка.

Однако в реализации инициативы Елизаветы Сошниковой было отказано даже не смотря на то, что она собрала необходимые 500 одобрений.
15 1929
#благоустройство
2

Комментарии (15)

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Бедный городишко

11 минут назад
Денег нет у города содержать. Вруны. С жителей не получится сосать, гады. Это красивая постройка и пусть ее содержит город! Налоги платят все, так и содержите. Подскажу- сделайте развлекательное заведение (летнее) и всем будет приятно
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Злата

25 минут назад
Так там не быханов сад, лысый не бегает
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Католик

28 минут назад
Как там не пройдешь одни алкаши и другой сброд тусуется. Даже с сыном не погуляешь.
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Александр

28 минут назад
разберитесь со снесённым Спутником,снесли и забыли,и это в центре города
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Светлана

40 минут назад
Почему нельзя ее привести в порядок и камеру поставить,чтобы транслировала в пункте полиции, пусть хоть ссыкунов ловит и так ППС на улицах не видно. На это опять денег нет? Зато выломать плиты на б.Сорокина, которые века пролежат в отличии от новой, это махом
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Местный

47 минут назад
отличное место было для игр через день туда приходили приезжали на велосипедах играть в детстве, недавно привозил туда своего ребенка, он не ожилал что такое может быть в городе во дворе.
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Бухгалтер

50 минут назад
Обожаю эту крепость, в детстве там играли....
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Ели пукали

50 минут назад
на кухаркину денег есть, а на крепость нет, пусть ссут туда как и в бухановом саду имени педика артамошки
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Я

52 минуты назад
Врио нужны велосипедные и беговые дорожки, артобъекты в парках, а это что .......это для кого .....для детей...... Да о чем вы! Зачем! Вот если бы эту крепость закольцевать с велодорожкой верхнего парка, тогдааааааа... А так зачем она, ерунда.......
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ой-ой

сегодня, 11:33
Отдайте мне крепость! Раз она никому не нужна! Я там буду жить. Строить своё царство- государство!!!!!!
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