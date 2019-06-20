Крепость оказалась не нужна ни мэрии Липецка, ни жильцам ближайших домов

Между тем уникальный игровой городок постепенно приходит в негодность.

Сегодня в Липецком горсовете на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию председатель департамента ЖКХ мэрии Юлия Кабанцова проинформировала депутатов о состоянии дел по вопросу эксплуатации земельного участка, на котором расположена так называемая Крепость в 20 микрорайоне города.



Юлия Кабанцова сообщила, что Крепость находится на земельном участке, право собственности на который не разграничено. Поэтому управление Октябрьским округом Липецка пытается (пока безрезультатно) втюхать это сооружение жильцам домов №1 и №3 по улице Водопьянова и дома №106 по проспекту Победы. Но жильцы упорно не желают включать этот «декоративный объект», как о нем отозвалась чиновница, в состав общего имущества домов, в которых живут, ведь за него придется ежемесячно доплачивать по графе "текущий ремонт и содержание жилья". Есть и еще один вариант сохранения Крепости - сформировать земельный участок, на котором она находится, за счет средств муниципального бюджета. Но на это в городском бюджете нет денег.



- Территория Крепости периодически убирается на субботниках или силами муниципалитета, - отметила Юлия Кабанцова.



Напомним, что в прошлом году пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Елизавета Сошина разместила петицию о спасении этой достопримечательности Липецка (другого такого объекта, как признаются в мэрии, в городе нет).



- В 20 микрорайоне имеется строение «кирпичная крепость», построенное 30 лет назад для игр детей. Она красивая, крепкая, интересна детям, но на данный момент находится в ужасающем состоянии. Оказалось, что крепость не состоит на балансе ни у города, ни у УК. Мэрия прислала документ, в котором предложила жителям домов №1 и №3 взять эту крепость себе на баланс и самим оплачивать этот ремонт. Очень хочется дать вторую жизнь крепости, и чтобы она выполняла своё истинное предназначение и приносила радость детям, ведь таких «арт-объектов» уже не возводят, - написала в своем обращении липчанка.



Однако в реализации инициативы Елизаветы Сошниковой было отказано даже не смотря на то, что она собрала необходимые 500 одобрений.