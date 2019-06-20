Общество
сегодня, 11:10
Крепость оказалась не нужна ни мэрии Липецка, ни жильцам ближайших домов
15 1929
Между тем уникальный игровой городок постепенно приходит в негодность.
Сегодня в Липецком горсовете на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию председатель департамента ЖКХ мэрии Юлия Кабанцова проинформировала депутатов о состоянии дел по вопросу эксплуатации земельного участка, на котором расположена так называемая Крепость в 20 микрорайоне города.
Юлия Кабанцова сообщила, что Крепость находится на земельном участке, право собственности на который не разграничено. Поэтому управление Октябрьским округом Липецка пытается (пока безрезультатно) втюхать это сооружение жильцам домов №1 и №3 по улице Водопьянова и дома №106 по проспекту Победы. Но жильцы упорно не желают включать этот «декоративный объект», как о нем отозвалась чиновница, в состав общего имущества домов, в которых живут, ведь за него придется ежемесячно доплачивать по графе "текущий ремонт и содержание жилья". Есть и еще один вариант сохранения Крепости - сформировать земельный участок, на котором она находится, за счет средств муниципального бюджета. Но на это в городском бюджете нет денег.
- Территория Крепости периодически убирается на субботниках или силами муниципалитета, - отметила Юлия Кабанцова.
Напомним, что в прошлом году пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Елизавета Сошина разместила петицию о спасении этой достопримечательности Липецка (другого такого объекта, как признаются в мэрии, в городе нет).
- В 20 микрорайоне имеется строение «кирпичная крепость», построенное 30 лет назад для игр детей. Она красивая, крепкая, интересна детям, но на данный момент находится в ужасающем состоянии. Оказалось, что крепость не состоит на балансе ни у города, ни у УК. Мэрия прислала документ, в котором предложила жителям домов №1 и №3 взять эту крепость себе на баланс и самим оплачивать этот ремонт. Очень хочется дать вторую жизнь крепости, и чтобы она выполняла своё истинное предназначение и приносила радость детям, ведь таких «арт-объектов» уже не возводят, - написала в своем обращении липчанка.
Однако в реализации инициативы Елизаветы Сошниковой было отказано даже не смотря на то, что она собрала необходимые 500 одобрений.
Юлия Кабанцова сообщила, что Крепость находится на земельном участке, право собственности на который не разграничено. Поэтому управление Октябрьским округом Липецка пытается (пока безрезультатно) втюхать это сооружение жильцам домов №1 и №3 по улице Водопьянова и дома №106 по проспекту Победы. Но жильцы упорно не желают включать этот «декоративный объект», как о нем отозвалась чиновница, в состав общего имущества домов, в которых живут, ведь за него придется ежемесячно доплачивать по графе "текущий ремонт и содержание жилья". Есть и еще один вариант сохранения Крепости - сформировать земельный участок, на котором она находится, за счет средств муниципального бюджета. Но на это в городском бюджете нет денег.
- Территория Крепости периодически убирается на субботниках или силами муниципалитета, - отметила Юлия Кабанцова.
Напомним, что в прошлом году пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Елизавета Сошина разместила петицию о спасении этой достопримечательности Липецка (другого такого объекта, как признаются в мэрии, в городе нет).
- В 20 микрорайоне имеется строение «кирпичная крепость», построенное 30 лет назад для игр детей. Она красивая, крепкая, интересна детям, но на данный момент находится в ужасающем состоянии. Оказалось, что крепость не состоит на балансе ни у города, ни у УК. Мэрия прислала документ, в котором предложила жителям домов №1 и №3 взять эту крепость себе на баланс и самим оплачивать этот ремонт. Очень хочется дать вторую жизнь крепости, и чтобы она выполняла своё истинное предназначение и приносила радость детям, ведь таких «арт-объектов» уже не возводят, - написала в своем обращении липчанка.
Однако в реализации инициативы Елизаветы Сошниковой было отказано даже не смотря на то, что она собрала необходимые 500 одобрений.
15 1929
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