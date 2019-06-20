В городском Совете чиновников администрации Липецка напугали прокуратурой

Мэрия собирает деньги с горожан на благоустройство через территориальное общественное самоуправление, не имея на это нормативного акта!

Сегодня в Липецком городском Совете депутатов состоялось заседание комиссии по бюджету и муниципальной собственности, на которой мэрия представила очередной пакет поправок муниципального бюджета.



Председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова сообщила, что объем бюджета увеличен на 526,1 млн рублей. Большая часть дополнительных поступлений - 426,4 млн рублей - субсидии, субвенции и дотации областного и федерального бюджетов, остальная часть - местные налоговые и не налоговые поступления.



В мэрии решили отдать 64 млн рублей департаменту образования на дошколят. Еще 10 миллионов будут потрачены на замену растрескавшегося асфальта в детсадах и школах на новое покрытие. Детской школе искусств зарезервированы на ремонт 5,6 млн рублей.



Часть средств перепадет департаменту культуры. Так, 18,5 млн рублей получит ДК «Сокол» на ремонт своего филиала «Студеновский», а городской музей народного и декоративно-прикладного творчества получит 15,1 млн рублей на реставрацию здания бывшей городской управы. 74 миллиона получит МАУК «Нижний парк» на благоустройство парка Металлургов (это общественное пространство в складчину с администрациями города и области реконструирует ПАО «НЛМК»).



Через департамент физической культуры и спорта пройдут 42,1 млн рублей, которые будут потрачены на модернизацию футбольных полей с искусственным покрытием для стадионов «Юность» и «Пламя».



На перевозку дачников выделены 25,4 млн рублей. На создание площадок для накопления бытового мусора израсходуют 20 млн рублей. 50 млн рублей выделены на ремонт дворовых территорий (с учетом того, что эти работы нужно еще проторговать, может статься, что благоустройство дворов будут заканчивать в снег и морозы). 80 миллионов получит департамент дорожного хозяйства и благоустройства на ремонт дорог. На разработку проектно-сметной документации на капремонт Сокольского моста на улице Студеновской МКУ «Управление строительства Липецка» зарезервируют 2,5 млн рублей.



Очередные миллионы снова будут брошены в кажущуюся бездонной бочку под названием МБУ «Технопарк-Липецк». За время существования в технопарке уже растворились более 223 млн рублей бюджетных средств, а в обозримом будущем растворятся еще 235 млн рублей: нынешние 83,7 миллионов - часть этой суммы.



Депутат Николай Быковских, кстати, обратил внимание на то, что в технопарке за семь лет его существования сменилось уже шесть руководителей:



- Мы в очередной раз выделяем крупную сумму на технопарк. Хотелось бы понимания, о каких расходах идет речь? Технопарк для вас как чемодан без ручки - нести тяжело, а выбросить жалко? Учитывая его деятельность и рентабельность, вопрос, зачем?



- Это остатки 2018 года, мы их обязаны потратить, - ответила на вопрос Татьяна Григорова.



- На сегодняшний день работы выполняются. Был найден на объекте канализационный коллектор, который не позволил выполнить работы по контракту. Сейчас идут другие строительные работы. Подрядчик - тот же самый. Контракт с ним продлен, - заметила председатель департамента экономического развития мэрии Ольга Герасименко.



Как уже писал GOROD48, Счетная палата Липецка в прошлом году выяснила, что единственным подрядчиком в 2016 и 2017 годах на реконструкции помещений и инженерных сетей технопарка была тамбовская фирма «Сталь-М». Да-да, та самая, что подрядилась благоустроить Каменный лог, реконструировать стадион «Металлург», построить школу на Манеже... Аудиторы выявили на объекте 990,8 тысяч рублей необоснованных расходов. При этом некоторые работы оплачивались два, а то и три раза! Ревизоры сделали вывод: «провести контрольный обмер выполненных работ не представляется возможным». «Часть контрактов представляет собой задвоение и затроение выполненных одинаковых работ в одинаковом объеме», - написали тогда аудиторы. Всего по 18 контрактам с ООО «Стимул-Групп» было «излишне оплачено подрядчику 569,4 тысячи рублей». Аудиторы установили искусственное дробление заказа на одинаковые работы и закупки по одним и тем же объектам на 4,2 млн рублей. И написали в акте проверки, что «уход от проведения конкурсов ограничивает возможность снижения цены и обеспечения конкуренции»…



Спикер горсовета Игорь Тиньков обратил внимание на то, что мэрия оприходовала 1,3 млн рублей, собранных ТОСами с горожан на софинансирование муниципальных программ. Как так, если в администрации Липецка нет соответствующего нормативного акта?



На вопрос попытался ответить начальник управления внутренней политики мэрии Евгений Зенков, но Игорь Тиньков осадил его тем, что спросил, нужен ли мэрии горсовет?



- Эти деньги до принятия соответствующего нормативного акта горсоветом не будут потрачены, - сообщила Игорю Тинькову главный финансист мэрии.



- Вы не волнуетесь, что на весь этот разговор обратит внимание прокуратура? - спросил у чиновников спикер горсовета.



В итоге после того, как поправки в бюджет будут вынесены на сессию горсовета, размер городской казны по доходам составит 13,5 млрд рублей, по расходам - 14,3 миллиарда. Дефицит бюджета остался неизменным: 858,3 млн рублей.





фото: tochka-novostei.ru

