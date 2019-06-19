73-летняя липчанка получила первый паспорт в жизни

73-летняя жительница села Борино Липецкого района на днях получила первый общегражданский паспорт в своей жизни. Помощь в получении документа ей оказали сотрудники миграционной службы.

Большую часть из своих 73 лет жительница села Борино провела без документов, удостоверяющих личность. Женщина училась, работала, воспитывала детей, вышла на пенсию. Заняться получением паспорта ей было некогда. Даже дети не знали, что у их матери нет основного документа. Выяснилось это совершенно случайно.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в январе 2019 года в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Липецкому району обратилась дочь 73-летней женщины с просьбой помочь её матери получить паспорт. До этого женщина безуспешно прошла ряд инстанций, везде ей отвечали, что в записях и актах нет упоминаний о её матери.

Отчаявшейся женщине помогла начальник ОВМ ОМВД России по Липецкому району Жанна Дедова. Она помогла подготовить исковое заявление в суд, где на основании ряда документов, показаний свидетелей и других доказательств личность жительницы Борино была установлена. После соблюдения процедур по восстановлению и получению необходимых документов в июне 2019 года 73-летняя женщина в первый раз в своей жизни получила основной документ гражданина Российской Федерации.