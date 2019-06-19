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73-летняя липчанка получила первый паспорт в жизни

11 924
#паспорт
73-летняя липчанка получила первый паспорт в жизни

73-летняя жительница села Борино Липецкого района на днях получила первый общегражданский паспорт в своей жизни. Помощь в получении документа ей оказали сотрудники миграционной службы.

Большую часть из своих 73 лет жительница села Борино провела  без документов, удостоверяющих личность. Женщина училась, работала, воспитывала детей, вышла на пенсию. Заняться получением паспорта ей было некогда. Даже дети не знали, что у их матери нет основного документа. Выяснилось это совершенно случайно. 

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в январе 2019 года в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Липецкому району обратилась дочь 73-летней женщины с просьбой помочь её матери получить паспорт. До этого женщина безуспешно прошла ряд инстанций, везде ей отвечали, что в записях и актах нет упоминаний о её матери. 

Отчаявшейся женщине помогла начальник ОВМ ОМВД России по Липецкому району Жанна Дедова. Она помогла подготовить исковое заявление в суд, где на основании ряда документов, показаний свидетелей и других доказательств личность жительницы Борино была установлена. После соблюдения процедур по восстановлению и получению необходимых документов в июне 2019 года 73-летняя женщина в первый раз в своей жизни получила основной документ гражданина Российской Федерации.


11 924
#паспорт

Комментарии (11)

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Мария

18 минут назад
У нас в прогнившей ментовской системе по другому нельзя к сожалению.....Самой противно.....
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Да, Сергей13

20 минут назад
Полностью согласен! Статья - вообще, шляпа!
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Марии

20 минут назад
Молодец! Зачётно лизнула попец! Далеко пойдешь......
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Вася Алёхин

22 минуты назад
Я вот не пойму, почему паспортистки стали вдруг атестованными сотрудниками полиции. Какие у них особые условия, сложность и напряженность в работе ? Выслуга и пенсия в 40 лет? Они какое отношение к правоохранительным органам имеют, к борьбе с преступностью, охране общественного порядка? На фото целый майор бабке паспорт выдаёт! ШАПИТО!!!!
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НАДЕЖДА

41 минуту назад
Удивительно как ей начислили пенсию без паспорта! Ведь в пенсионном фонде все документы рассматривают под лупу, по крайней мере сейчас и в Липецке. Ей повезло, что она из района, там видимо , к этому относятся проще!
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Я

45 минут назад
Сергей 13, до 74 года у колхозников не было паспортов. Вроде как они им ни к чему были. но в 74 всю страну опаспортили.
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Я

46 минут назад
...., а если б просто померла? справку о смерти то же бы не дали. А без справки на кладбище хоронить не разрешат.
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Сергей 13

47 минут назад
И на пенсию без паспорта вышла?При СССР можно было прожить без паспорта?Боюсь,опять какую то муйню написали сотрудники данного сайта,думаю,просто паспорт СССР она не поменяла в своё время на россиянский.
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....

50 минут назад
А интересно, если бы ее например убили, до восстановления документов? Суд бы оправдал убийц, сославшись на то, что убитая официально не существовала?
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Я

51 минуту назад
Фигасе. Как ее на работу без паспорта брали и она что , никогда не болела или ей медполис тоже без паспорта выписывали? Детей этих самых в ЗАГСе как регистрировала? В квартире тоже без прописки жила?
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