Происшествия

сегодня, 10:12

Семья автоюристов обещает заплатить полмиллиона рублей за помощь в розыске поджигателей автомобилей

13 1762
#поджог #рэкет #биткоин
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Семья автоюристов обещает заплатить полмиллиона рублей за помощь в розыске поджигателей автомобилей

Вчера на улице Пугачева в Грязях сожгли «Рено Логан».

Вчера на улице Пугачева в Грязях сожгли «Рено Логан», принадлежащий Елене Кришталь, учредителю ООО «Центр правовой помощи». Мужем пострадавшей является Роман Кришталь.

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Бывший общественник, теперь специализирующийся на юридической и финансовой помощи пострадавшим в ДТП, рассказал GOROD48, что его семья и бизнес стали объектами пристального внимания криминалитета:

- Мы точно вернулись в 90-е! Все началось весной этого года. На мобильный телефон моего компаньона стали поступать сообщения с требованием заплатить три биткоина (по состоянию на сегодня один биткоин конвертируется в 612 тысяч рублей. - Прим. GOROD48).

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Потом пошли требования денег и угрозы моей семье. Так как мы не желали уступать рэкетирам, неизвестные стали уничтожать наше имущество.

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По словам Романа Кришталя, в мае из пистолета на улице Советской в Липецке был расстрелян автомобиль «AudiRS6» его компаньона. В том же месяце на улице Центральной поселка Дачный под Липецком сожгли принадлежащий его отцу «Nissan Pathfinder» (ранее собственником автомобиля была жена Романа). И вот вчера сгорел в результате поджога «Рено Логан» - о том, что автомобиль загорелся не сам по себе, свидетельствует запись камеры наблюдения.

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- По всем этим эпизодам мы обращались в полицию. По всем нашим заявлениям идут проверки. Пользуясь случаем, хочу обратиться к аудитории GOROD48 с заявлением о том, что тот, кто откажет нам помощь в расследованиях поджогов автомобилей, получит от нас 500 тысяч рублей. Информацию можно отправлять на электронный адрес cpp-48@mail.ru , - сказал Роман Кришталь.

Роман Кришталь не в первый раз становится жертвой преступлений. Зимой 2013 года в районе Тавожанки (пригород Грязей) на Кришталя напал мужчина с перцовым баллончиком. Роман Кришталь выстрелил в него из травматического пистолета. Кришталя обвинили в превышении допустимых пределов самообороны, но позже это дело закрыли. А вот напавший на него житель села Хворостянка Владимир Маевский был задержан и попал под суд (мужчина, нарушив подписку о не выезде, отправился как ополченец на Донбасс): его признали виновным по ст.116 ч.1 п. «а» УК РФ («Побои») и назначили 340 часов обязательных работ.

Ранее гражданский активист, юрист Роман Кришталь был участником многочисленных акций прямого действия, направленных на привлечение внимания к соблюдению законности. Он и его единомышленники добивались ремонта дорог и дворов в Липецке. Не раз Роман Кришталь привлекал внимание общественности к незаконным парковкам, снимал видеоролики с участием сотрудников ГИБДД, нарушавших правила дорожного движения, и даже как-то добился административного наказания для водителя Олега Королева, нарушившего на служебном авто правила дорожного движения. Ловил Кришталь «с поличным» и самого главу региона, когда служебный автомобиль Королева проехал к зданию администрации под запрещающий знак. Блоггер Роман Кришталь инициировал массовое обращение липчан к своим депутатам с требованием голосовать против выделения из бюджета города 140 миллионов рублей на создание СМИ подконтрольных мэрии и выделения 80 миллионов на покрытие «небалансов» управляющим компаниям. Одним словом, за несколько месяцев юрист и общественник нажил себе немало врагов.

Потом ставший автоюристом Роман Кришталь взялся за помощь водителя, попавшим в ДТП.

Кришталь.jpg

По данным сайта rusprofile.ru, его бизнес можно считать вполне у спешным. Что, как очевидно, не прошло мимо людей, умеющих считать чужие деньги.

13 1762
#поджог #рэкет #биткоин
2

Комментарии (13)

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13 минут назад
А кто такой, Миша? Миша-это Михаил Сергеевич Пятнистый конченний м.у.ак
ответить

да

14 минут назад
Рено Логан ,автомобиль бизнес класса,за него конечно надо бороться
ответить

111

19 минут назад
А кто такой, Миша? Угрозы ведь ему, а не Роману..
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Житель

20 минут назад
))))))) хорошим людям просто везёт, а кришталю прям прёт)))))))))))))
ответить

Понятно

25 минут назад
А почему машина за воротами была. Похоже на инсценировку.
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ардаш

36 минут назад
Сначала думал, это Герштейн, или как его, с нелегальными стоянками. Потом вспомнил, он же местный куратор РосЯмы? Вот это крутой человек. Половина население - автомобилисты. Давно нужно защищать свои законные(!) права перед дорожными олигархами, дармоедами из ГИБДД, ненасытными нефтянниками и сказочными сонными тетерями из администрации.
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Сережа Зверев

39 минут назад
моя организма его очень даже любить ! Но липецкая криминала очень сильная - машина жгут, бюджет воруют, мэра Ельца за журналистами с тапором гоняется ! Маньяки сильно ходят по тропе в елецком ! Клан ментов сосвем на службу болт положила, у нас в Китае не так
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Молодец чел,правильные дела делает,

42 минуты назад
Я бы помог ему,но я ничего не знаю.Надеюсь,найдут черта и посадят его на огненный кукан.
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логика

43 минуты назад
И это всё делал рома и ничего. Так чтоже такого сделал Миша????
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Проститутки продажные

46 минут назад
За деньги местных терроризируют, да украинцев нормальных. Когда же Зе этих петушков перестреляет.
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