Происшествия
сегодня, 10:12
Семья автоюристов обещает заплатить полмиллиона рублей за помощь в розыске поджигателей автомобилей
Вчера на улице Пугачева в Грязях сожгли «Рено Логан».
Вчера на улице Пугачева в Грязях сожгли «Рено Логан», принадлежащий Елене Кришталь, учредителю ООО «Центр правовой помощи». Мужем пострадавшей является Роман Кришталь.
Бывший общественник, теперь специализирующийся на юридической и финансовой помощи пострадавшим в ДТП, рассказал GOROD48, что его семья и бизнес стали объектами пристального внимания криминалитета:
- Мы точно вернулись в 90-е! Все началось весной этого года. На мобильный телефон моего компаньона стали поступать сообщения с требованием заплатить три биткоина (по состоянию на сегодня один биткоин конвертируется в 612 тысяч рублей. - Прим. GOROD48).
Потом пошли требования денег и угрозы моей семье. Так как мы не желали уступать рэкетирам, неизвестные стали уничтожать наше имущество.
По словам Романа Кришталя, в мае из пистолета на улице Советской в Липецке был расстрелян автомобиль «AudiRS6» его компаньона. В том же месяце на улице Центральной поселка Дачный под Липецком сожгли принадлежащий его отцу «Nissan Pathfinder» (ранее собственником автомобиля была жена Романа). И вот вчера сгорел в результате поджога «Рено Логан» - о том, что автомобиль загорелся не сам по себе, свидетельствует запись камеры наблюдения.
- По всем этим эпизодам мы обращались в полицию. По всем нашим заявлениям идут проверки. Пользуясь случаем, хочу обратиться к аудитории GOROD48 с заявлением о том, что тот, кто откажет нам помощь в расследованиях поджогов автомобилей, получит от нас 500 тысяч рублей. Информацию можно отправлять на электронный адрес cpp-48@mail.ru , - сказал Роман Кришталь.
Роман Кришталь не в первый раз становится жертвой преступлений. Зимой 2013 года в районе Тавожанки (пригород Грязей) на Кришталя напал мужчина с перцовым баллончиком. Роман Кришталь выстрелил в него из травматического пистолета. Кришталя обвинили в превышении допустимых пределов самообороны, но позже это дело закрыли. А вот напавший на него житель села Хворостянка Владимир Маевский был задержан и попал под суд (мужчина, нарушив подписку о не выезде, отправился как ополченец на Донбасс): его признали виновным по ст.116 ч.1 п. «а» УК РФ («Побои») и назначили 340 часов обязательных работ.
Ранее гражданский активист, юрист Роман Кришталь был участником многочисленных акций прямого действия, направленных на привлечение внимания к соблюдению законности. Он и его единомышленники добивались ремонта дорог и дворов в Липецке. Не раз Роман Кришталь привлекал внимание общественности к незаконным парковкам, снимал видеоролики с участием сотрудников ГИБДД, нарушавших правила дорожного движения, и даже как-то добился административного наказания для водителя Олега Королева, нарушившего на служебном авто правила дорожного движения. Ловил Кришталь «с поличным» и самого главу региона, когда служебный автомобиль Королева проехал к зданию администрации под запрещающий знак. Блоггер Роман Кришталь инициировал массовое обращение липчан к своим депутатам с требованием голосовать против выделения из бюджета города 140 миллионов рублей на создание СМИ подконтрольных мэрии и выделения 80 миллионов на покрытие «небалансов» управляющим компаниям. Одним словом, за несколько месяцев юрист и общественник нажил себе немало врагов.
Потом ставший автоюристом Роман Кришталь взялся за помощь водителя, попавшим в ДТП.
По данным сайта rusprofile.ru, его бизнес можно считать вполне у спешным. Что, как очевидно, не прошло мимо людей, умеющих считать чужие деньги.
Бывший общественник, теперь специализирующийся на юридической и финансовой помощи пострадавшим в ДТП, рассказал GOROD48, что его семья и бизнес стали объектами пристального внимания криминалитета:
- Мы точно вернулись в 90-е! Все началось весной этого года. На мобильный телефон моего компаньона стали поступать сообщения с требованием заплатить три биткоина (по состоянию на сегодня один биткоин конвертируется в 612 тысяч рублей. - Прим. GOROD48).
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Потом пошли требования денег и угрозы моей семье. Так как мы не желали уступать рэкетирам, неизвестные стали уничтожать наше имущество.
По словам Романа Кришталя, в мае из пистолета на улице Советской в Липецке был расстрелян автомобиль «AudiRS6» его компаньона. В том же месяце на улице Центральной поселка Дачный под Липецком сожгли принадлежащий его отцу «Nissan Pathfinder» (ранее собственником автомобиля была жена Романа). И вот вчера сгорел в результате поджога «Рено Логан» - о том, что автомобиль загорелся не сам по себе, свидетельствует запись камеры наблюдения.
Загрузка плеера
- По всем этим эпизодам мы обращались в полицию. По всем нашим заявлениям идут проверки. Пользуясь случаем, хочу обратиться к аудитории GOROD48 с заявлением о том, что тот, кто откажет нам помощь в расследованиях поджогов автомобилей, получит от нас 500 тысяч рублей. Информацию можно отправлять на электронный адрес cpp-48@mail.ru , - сказал Роман Кришталь.
Роман Кришталь не в первый раз становится жертвой преступлений. Зимой 2013 года в районе Тавожанки (пригород Грязей) на Кришталя напал мужчина с перцовым баллончиком. Роман Кришталь выстрелил в него из травматического пистолета. Кришталя обвинили в превышении допустимых пределов самообороны, но позже это дело закрыли. А вот напавший на него житель села Хворостянка Владимир Маевский был задержан и попал под суд (мужчина, нарушив подписку о не выезде, отправился как ополченец на Донбасс): его признали виновным по ст.116 ч.1 п. «а» УК РФ («Побои») и назначили 340 часов обязательных работ.
Ранее гражданский активист, юрист Роман Кришталь был участником многочисленных акций прямого действия, направленных на привлечение внимания к соблюдению законности. Он и его единомышленники добивались ремонта дорог и дворов в Липецке. Не раз Роман Кришталь привлекал внимание общественности к незаконным парковкам, снимал видеоролики с участием сотрудников ГИБДД, нарушавших правила дорожного движения, и даже как-то добился административного наказания для водителя Олега Королева, нарушившего на служебном авто правила дорожного движения. Ловил Кришталь «с поличным» и самого главу региона, когда служебный автомобиль Королева проехал к зданию администрации под запрещающий знак. Блоггер Роман Кришталь инициировал массовое обращение липчан к своим депутатам с требованием голосовать против выделения из бюджета города 140 миллионов рублей на создание СМИ подконтрольных мэрии и выделения 80 миллионов на покрытие «небалансов» управляющим компаниям. Одним словом, за несколько месяцев юрист и общественник нажил себе немало врагов.
Потом ставший автоюристом Роман Кришталь взялся за помощь водителя, попавшим в ДТП.
По данным сайта rusprofile.ru, его бизнес можно считать вполне у спешным. Что, как очевидно, не прошло мимо людей, умеющих считать чужие деньги.
==
да
111
Житель
Понятно
ардаш
Сережа Зверев
Молодец чел,правильные дела делает,
логика
Проститутки продажные