Общество

сегодня, 08:28

В Нижнем парке может появиться современный арт-центр

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#Нижний парк #благоустройство
В Нижнем парке может появиться современный арт-центр

На рабочем совещании по благоустройству Нижнего парка, которое провела и.о. главы города Евгения Уваркина, специалисты мэрии рассмотрели концепцию его обновления, дополненную результатами работы шести фокус-групп, объединивших липчан разных возрастов. 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, организатор исследования, руководитель агентства Амперсанд Талли Кельми отметила, что участники фокус-групп существенно повлияли на концепцию реконструкции парка. Так, большинство липчан из фокус-группа высказались за организацию в парке разнопланового досуга, сохранение общего ландшафта и тротуарного покрытия. Участники опросов одобрили идеи возрождения танцплощадки и показа фильмов в обновленном Зеленом театре. А вот предложение расширить зону фуд-кортов поддержки не нашло. Кроме того, участники фокус-групп дополнили концепцию ценными деталями, такими как открытая летняя библиотека, продажа липецких сувениров, специальные небольшие киоски для отдыха мам с грудными детьми. Участники совещания обсудили перспективы создания единого образа парка, гармонично сочетающего историю и современность. Была рассмотрена возможность переноса аттракционов на новую площадку и создания на их месте современного арт-центра, а также варианты площадок для удобной и вместительной парковки.  

Евгения Уваркина подчеркнула, что дополненная концепция обеспечивает решение стратегической задачи привлечения в парк посетителей и инвесторов. 

- Мы будем применять стандартные качественные решения, которые позволят объединить Нижний парк, бульвар Сорокина и Верхний парк в современную комфортную зону притяжения для горожан всех возрастов. Следующим этапом станет городской пляж, Зеленый остров и набережная реки Воронеж, - отметила и.о. мэра
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#Нижний парк #благоустройство

Комментарии (15)

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Короче кизда

3 минуты назад
Ни в коем случае нельзя допускать пуделя и заваркину до управлния городом.Абсолютные бездарности едерастовские и вся их шелупонь-команда.
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Смотрящий

9 минут назад
У народа то ... назревает! Однако ... Быть не доброму ...
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Пенсионер

9 минут назад
Нет сил смотреть на этот бордак, что один был ( одна плитка и одуванчика) что эти зелёные. Лиж бы деньги распались и смытся вовремя.
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Житель

11 минут назад
Свалку уберите
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На фото-

12 минут назад
дауны какие то. Ни одной мысли в глазах.
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данковчанин

14 минут назад
данковчанин, * центр. Надо менять смартфон.
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данковчанин

16 минут назад
данковчанин, правка предыующего текста "" не арт центр, а * центр". Извиняюсь, что после подготовки текста не произвел его проверку.
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данковчанин

19 минут назад
Одни иностранные словечки и к месту и не к месту. Они не понимают что живут в России. Русские выражкния исключают напроч. Вы работаете не в частной коммерческой компании господа. Пусть называют арт центрами частники, а вы уж употребляйте более понятные слова для людей - * цетр. Да и по методу социологического исследования можно было бы и " не козырять". С такими руководителями " горя хлебнем".
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Пенсионер

20 минут назад
Вы хот ЧТОТО хорошо для жителей города можете предложить? Пример сделать ещё один мост на другой берег в районе коксахима, довести до ума транспортную инфраструктуру. Не посредствено заняться своей работай. А не делать из города шо парки, скверы , и прочие отжимая, урезали территории. Мало того зима не загорали почти вся водная онфраструктура в не годности, особенно подводка к домам ( просто с гнила ) и не кому нет дело. Что Квадро что ЛГЭК. Каждый год одни раскопки и латание старых труб положенные 70-80 годов. Что хотите как в Питере получилось? И после этого скажите что вы не вкусе. Хватит заниматься ерундой.
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Будущее американцев

22 минуты назад
Лет через 100 все сделают,когда мы все сдохнем и выселятся американцы убегая от вулкана Йллоустоуна.УВАРКИНА ВЫ БЫ ДОШЛА 200 МЕТРОВ ДО ПАРКА И ПОСМОТЕЛА КАК ОН ВЕСЬ ЗАРОС,КУСТЫ ПО 2 МЕТРА НЕ СТРИЖЕНЫЕ И СУХИЕ ЕЛИ И ТУИ,ЛАВКИ СЛОМАНЫ,В ЖАРУ СЕСТЬ НЕГДЕ,У ФОНТАНОВ НА ТЕАТРАЛЬНОМ СПУСКЕ И КОМСОМОЛЬСКОМ ПРУДУ ЛАВОК НЕТ,ЛЮДИ СТОЯТ У ФОНТАНОВ.
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