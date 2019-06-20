В Нижнем парке может появиться современный арт-центр

На рабочем совещании по благоустройству Нижнего парка, которое провела и.о. главы города Евгения Уваркина, специалисты мэрии рассмотрели концепцию его обновления, дополненную результатами работы шести фокус-групп, объединивших липчан разных возрастов.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, организатор исследования, руководитель агентства Амперсанд Талли Кельми отметила, что участники фокус-групп существенно повлияли на концепцию реконструкции парка. Так, большинство липчан из фокус-группа высказались за организацию в парке разнопланового досуга, сохранение общего ландшафта и тротуарного покрытия. Участники опросов одобрили идеи возрождения танцплощадки и показа фильмов в обновленном Зеленом театре. А вот предложение расширить зону фуд-кортов поддержки не нашло. Кроме того, участники фокус-групп дополнили концепцию ценными деталями, такими как открытая летняя библиотека, продажа липецких сувениров, специальные небольшие киоски для отдыха мам с грудными детьми. Участники совещания обсудили перспективы создания единого образа парка, гармонично сочетающего историю и современность. Была рассмотрена возможность переноса аттракционов на новую площадку и создания на их месте современного арт-центра, а также варианты площадок для удобной и вместительной парковки.



Евгения Уваркина подчеркнула, что дополненная концепция обеспечивает решение стратегической задачи привлечения в парк посетителей и инвесторов.



- Мы будем применять стандартные качественные решения, которые позволят объединить Нижний парк, бульвар Сорокина и Верхний парк в современную комфортную зону притяжения для горожан всех возрастов. Следующим этапом станет городской пляж, Зеленый остров и набережная реки Воронеж, - отметила и.о. мэра

