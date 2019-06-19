Происшествия
31 минуту назад
«Имеет большой круг знакомств в органах федеральной власти, может запугать коллектив предприятия...»
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Следователь МВД огласила данные о личности ООО «ЛТК «Свободный Сокол» Антона Бабуцидзе.
Сегодня в Правобережном районном суде Липецка продолжилось слушание об избрании меры пресечения управляющему директору ООО «ЛТК «Свободный Сокол» Антону Бабуцидзе, пересенное вчера из-за отсутствия в Липецке его воронежского адвоката Евгения Бородина.
Как уже сообщал GOROD48, перед началом процесса у здания суда собрались работники ЛТК «Свободный Сокол» с плакатами в защиту своего директора.
Когда они зашли в помещение суда, то стали препятствовать работе журналистов.
Подчиненные Антона Бабуцидзе размахивали руками, дамскими сумочками и плакатами перед объективами фото- и телекамер, обвиняя СМИ в продажности. Угомонились все только в самом хале суда.
Следователь Диана Бурцева ходатайствовала об аресте задержанного. Уголовное дело о мошенничестве в отношении неустановленного круга лиц из руководства «ЛТК «Свободный Сокол» было возбуждено 7 марта 2019 года. По версии следствия, ООО «ЛТК Свободный Сокол» не оплатило поставку электроэнергии на сумму в несколько сотен миллионов рублей, таким образом похитив эти деньги. Бабуцидзе, являясь гендиректором завода и членом Совета директоров компании, действуя согласовано с Игорем Ефремовым, своим заместителем, за пять лет похитили 131 млн киловатт-часов электроэнергии. Ущерб ООО «ЛЭСКа» составил, по данным следствия, 415 млн рублей.
Судья Ольга Кузнецова сообщила, что обвиняемый в мошенничестве в особом крупном размере уроженец Тбилиси имеет вид на жительство в Швейцарии. Там у него недвижимость. Там живёт его семья. Следователь отметила, что Бабуцидзе может выехать за границу и уничтожить доказательства преступления, имеет большой круг знакомств в органах федеральной и региональной власти (огласить высокопоставленных друзей обвиняемого в зале суда следователь Бурцева отказалась, сославшись на тайну следствия), может запугать коллектив предприятия, продать активы «ЛТК «Свободный Сокол» третьим лицам. Поэтому следствие ходатайствует о такой мере пресечения, как заключение под стражу, и о продлении срока следствия до шести месяцев.
Адвокат задержанного поинтересовался у следователя, откуда доставлен его клиент. Оказалось, что из липецкой больницы скорой медицинской помощи. Туда его доставили вчера с подозрением на гипертонический криз, оказали помощь. В судебном процессе, по мнению медиков, Антон Бабуцидзе участвовать может.
Судья Ольга Кузнецова в течение длительного времени зачитывала материалы уголовного дела. Из документов следовало, что в перманентном процессе реорганизации завода «Свободный Сокол» предприятие меняло названия и формы хозяйствования, в результате чего накапливались долги за потребленную электроэнергию (Антон Бабуцидзе является учредителем ряда хозяйствующих субъектов). Также из материалов дело следовало, что сам Бабуцидзе считает, что является жертвой заказного уголовного дела целью рейдерского захвата контролируемого им «ЛТК «Свободный Сокол». Также судья сообщила о находящемся среди материалов уголовного дела письма Игоря Ефремова на имя министра МВД Колокольцева, в котором заместитель руководителя предприятия сообщает о том, что он и Антон Бабуцидзе могут стать жертвами полицейского беспредела.
Представитель ЛЭСКа Роман Максимович согласился с представлением следствия об аресте Антона Бабуцидзе. Что если выбрать ему иную меру пресечения, то он может скрыться от следствия, покинуть страну, оказывать влияние на своих подчинённых. По словам юриста потерпевшей стороны, Антон Бабуцидзе имел умысел на неоплату кредиторской задолженности, так как именно он давал указание на смену форм собственности металлургического предприятия.
Следователь Бурцева, отвечая на вопрос судьи, сообщила, что ранее следственных действий тот не избегал. Это, впрочем, не помешало представителю прокуратуры, поддержать ходатайство следствия об аресте обвиняемого.
- Я сразу же явился на допрос, когда получил повестку от следствия. Скрываться от следствия не намерен, - заявил Антон Бабуцидзе.
Адвокат обвиняемого выступил с пространной речью о том, что его клиент не собирается скрывается от следствия. По его словам, действия Бабуцидзе искусственно переведены в уголовную плоскость из длительного гражданского спора «ЛТК «Свободный Сокол» с ЛЭСКом. Предмет расследования уголовного дела полностью совпадает с гражданским спортом, проигранном ЛЭСКом, а выводы Арбитражного суда имеют преюдициальное значение для правоохранительных органов. И в этом, как считает адвокат, «весь цинизм данного уголовного дела».
- Электроэнергию Бабуцидзе не клал себе в карман, а использовал в хозяйственной деятельности. Это бизнес! И по инкриминированной ему статье Уголовного кодекса Бабуцидзе не может быть арестован, - сообщил участникам процесса Евгений Бородин.
По словам адвоката, Антон Бабуцидзе может проживать в Липецке на время расследования уголовного дела либо в арендованной квартире, либо в гостинице на территории завода, «чтобы быть рядом с его коллективом». «А представитель прокуратуры по старинке считает, что предпринимателя можно арестовать только на основании тяжести статьи обвинения»:
- Экономический спор уже не даёт оснований считать, что Бабуцидзе может уничтожить какие-то улики!
Евгений Бородин сообщил, что у следователя Бурцевой его клиент был трижды, то есть систематически, и всякий раз систематически возвращался из-за границы в Россию на новый допрос как свидетеля по уголовному делу. «Эта история беспрецедентна для России», - заявил адвокат.
- Вчера в помещении ИВС Бабуцидзе испытал серьёзное психологическое давление. Сотрудники ИВС потребовали его госпитализации, ведь человек был фактически при смерти. И сам Бабуцидзе сегодня заявил о своём желании участвовать в процессе. Но даже медики указали, что он нуждается в дальнейшем лечении.
Адвокат обвиняемого попросил суд избрать его подзащитному любую иную, кроме содержания под стражей, меру пресечения, вплоть до денежного залога в три миллиона рублей. Также Евгений Бородин представил суду аналогичное ходатайство Уполномоченного по правам предпринимателей в РФ Бориса Титова.
Напомним, что Антона Бабуцидзе задержали в Липецке 17 июня. Управляющий директор ООО «ЛТК «Свободный Сокол» задержан старшим следователем по ОВД отдела №1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области в рамках расследования дела возбужденного по ч.4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо-крупном размере»).
Как уже сообщал GOROD48, перед началом процесса у здания суда собрались работники ЛТК «Свободный Сокол» с плакатами в защиту своего директора.
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Когда они зашли в помещение суда, то стали препятствовать работе журналистов.
Подчиненные Антона Бабуцидзе размахивали руками, дамскими сумочками и плакатами перед объективами фото- и телекамер, обвиняя СМИ в продажности. Угомонились все только в самом хале суда.
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Следователь Диана Бурцева ходатайствовала об аресте задержанного. Уголовное дело о мошенничестве в отношении неустановленного круга лиц из руководства «ЛТК «Свободный Сокол» было возбуждено 7 марта 2019 года. По версии следствия, ООО «ЛТК Свободный Сокол» не оплатило поставку электроэнергии на сумму в несколько сотен миллионов рублей, таким образом похитив эти деньги. Бабуцидзе, являясь гендиректором завода и членом Совета директоров компании, действуя согласовано с Игорем Ефремовым, своим заместителем, за пять лет похитили 131 млн киловатт-часов электроэнергии. Ущерб ООО «ЛЭСКа» составил, по данным следствия, 415 млн рублей.
Судья Ольга Кузнецова сообщила, что обвиняемый в мошенничестве в особом крупном размере уроженец Тбилиси имеет вид на жительство в Швейцарии. Там у него недвижимость. Там живёт его семья. Следователь отметила, что Бабуцидзе может выехать за границу и уничтожить доказательства преступления, имеет большой круг знакомств в органах федеральной и региональной власти (огласить высокопоставленных друзей обвиняемого в зале суда следователь Бурцева отказалась, сославшись на тайну следствия), может запугать коллектив предприятия, продать активы «ЛТК «Свободный Сокол» третьим лицам. Поэтому следствие ходатайствует о такой мере пресечения, как заключение под стражу, и о продлении срока следствия до шести месяцев.
Адвокат задержанного поинтересовался у следователя, откуда доставлен его клиент. Оказалось, что из липецкой больницы скорой медицинской помощи. Туда его доставили вчера с подозрением на гипертонический криз, оказали помощь. В судебном процессе, по мнению медиков, Антон Бабуцидзе участвовать может.
Судья Ольга Кузнецова в течение длительного времени зачитывала материалы уголовного дела. Из документов следовало, что в перманентном процессе реорганизации завода «Свободный Сокол» предприятие меняло названия и формы хозяйствования, в результате чего накапливались долги за потребленную электроэнергию (Антон Бабуцидзе является учредителем ряда хозяйствующих субъектов). Также из материалов дело следовало, что сам Бабуцидзе считает, что является жертвой заказного уголовного дела целью рейдерского захвата контролируемого им «ЛТК «Свободный Сокол». Также судья сообщила о находящемся среди материалов уголовного дела письма Игоря Ефремова на имя министра МВД Колокольцева, в котором заместитель руководителя предприятия сообщает о том, что он и Антон Бабуцидзе могут стать жертвами полицейского беспредела.
Представитель ЛЭСКа Роман Максимович согласился с представлением следствия об аресте Антона Бабуцидзе. Что если выбрать ему иную меру пресечения, то он может скрыться от следствия, покинуть страну, оказывать влияние на своих подчинённых. По словам юриста потерпевшей стороны, Антон Бабуцидзе имел умысел на неоплату кредиторской задолженности, так как именно он давал указание на смену форм собственности металлургического предприятия.
Следователь Бурцева, отвечая на вопрос судьи, сообщила, что ранее следственных действий тот не избегал. Это, впрочем, не помешало представителю прокуратуры, поддержать ходатайство следствия об аресте обвиняемого.
- Я сразу же явился на допрос, когда получил повестку от следствия. Скрываться от следствия не намерен, - заявил Антон Бабуцидзе.
Адвокат обвиняемого выступил с пространной речью о том, что его клиент не собирается скрывается от следствия. По его словам, действия Бабуцидзе искусственно переведены в уголовную плоскость из длительного гражданского спора «ЛТК «Свободный Сокол» с ЛЭСКом. Предмет расследования уголовного дела полностью совпадает с гражданским спортом, проигранном ЛЭСКом, а выводы Арбитражного суда имеют преюдициальное значение для правоохранительных органов. И в этом, как считает адвокат, «весь цинизм данного уголовного дела».
- Электроэнергию Бабуцидзе не клал себе в карман, а использовал в хозяйственной деятельности. Это бизнес! И по инкриминированной ему статье Уголовного кодекса Бабуцидзе не может быть арестован, - сообщил участникам процесса Евгений Бородин.
По словам адвоката, Антон Бабуцидзе может проживать в Липецке на время расследования уголовного дела либо в арендованной квартире, либо в гостинице на территории завода, «чтобы быть рядом с его коллективом». «А представитель прокуратуры по старинке считает, что предпринимателя можно арестовать только на основании тяжести статьи обвинения»:
- Экономический спор уже не даёт оснований считать, что Бабуцидзе может уничтожить какие-то улики!
Евгений Бородин сообщил, что у следователя Бурцевой его клиент был трижды, то есть систематически, и всякий раз систематически возвращался из-за границы в Россию на новый допрос как свидетеля по уголовному делу. «Эта история беспрецедентна для России», - заявил адвокат.
- Вчера в помещении ИВС Бабуцидзе испытал серьёзное психологическое давление. Сотрудники ИВС потребовали его госпитализации, ведь человек был фактически при смерти. И сам Бабуцидзе сегодня заявил о своём желании участвовать в процессе. Но даже медики указали, что он нуждается в дальнейшем лечении.
Адвокат обвиняемого попросил суд избрать его подзащитному любую иную, кроме содержания под стражей, меру пресечения, вплоть до денежного залога в три миллиона рублей. Также Евгений Бородин представил суду аналогичное ходатайство Уполномоченного по правам предпринимателей в РФ Бориса Титова.
Напомним, что Антона Бабуцидзе задержали в Липецке 17 июня. Управляющий директор ООО «ЛТК «Свободный Сокол» задержан старшим следователем по ОВД отдела №1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области в рамках расследования дела возбужденного по ч.4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо-крупном размере»).
5 667
ух
Свободу революционеру Бабуидзе !
Когда ж это закончится
житель
.