Липецкая вечЁрка: атака БПЛА, жизнь без интернета и упавший в костер

Сегодня, 21 мая, липчане пережили очередную атаку БПЛА, остались без мобильного интернета и связи, и врачи борются за жизнь горожанина, упавшего в костер.