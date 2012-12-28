Сегодня в Липецке: вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей, кто из коллег на работе самый вредный
Уголовное дело в отношении бывшего начальника управления благоустройства Липецка приостановлено
Общество
1221
сегодня, 20:25
6
Липецкая вечЁрка: атака БПЛА, жизнь без интернета и упавший в костер
Сегодня, 21 мая, липчане пережили очередную атаку БПЛА, остались без мобильного интернета и связи, и врачи борются за жизнь горожанина, упавшего в костер.
Но на этом дело не закончилось. Сегодня рано утром для Липецкой области вновь был объявлен желтый уровень, а через час с небольшим для Липецка объявили красный, который сняли через несколько минут, но желтый так и оставили. Отбой дали через несколько часов, сообщив, что над территорией региона утром сбили украинский беспилотник. А через час снова, но не надолго, объявили красный уровень для Ельца и Елецкого района.
«Весело живем», — написала Алсу.
Если к различным уровням липчане уже начали потихоньку привыкать, то сегодня они столкнулись с новой напастью — перестал работать мобильных интернет, а у некоторых и мобильная связь (это при том, что многие отказались от домашних телефонов и другой связи у них нет! Да и не у всех есть домашний интернет, кто-то пользуется только мобильным).
Губернатор Игорь Артамонов объяснил отключение мобильного интернета решением военных из-за атак БПЛА.
«Только за минувшую ночь силы ПВО сбили 127 беспилотников над различными регионами страны», — написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор пообещал, что доступ к мобильному интернету будет восстановлен, как только позволит обстановка.
В отсутствие интернета не все сразу узнали об атаках БПЛА. Но в МЧС уточнили, что главный способ предупреждения об опасности — сирены и перехват теле-, радио-сигналов. Сообщения в Telegram-каналах и приложениях о желтом и красном уровнях — дополнительные средства оповещения.
Липчане столкнулись с различными неудобствами, но некоторые увидели и плюсы. В городе сегодня не пользовались самокатаим. Можно было спокойно ходить по улицам.
Если новости про желтый и красный уровень атак комментировали мало, то про отсутствие интернета читатели GOROD48 оставили в общей сложности более ста комментариев.
«Лет пять назад кто бы рассказал — не поверил, что такое может быть», — удивился Савелий.
«Вот и правильно, отключить его совсем нужно, а то куда не глянь все в телефонах, полная деградация, и будет вам безопасность для ваших мозгов и кошельков!» — заявил Рожденный в СССР.
«Надо бы еще отключить банкоматы для безопасности». — посоветовал Бдительный Феликс.
«Включите интернет! Людям работать надо!» — требовал Задолбали.
«Вчера вечером целый час ждали 323 автобус, интернета нет — такси не вызвать, автобус где едет не посмотреть», — пожаловалась Юля.
«Наверное, отключили до следующего прилета. Прилетят, а интернета-то нетушки. Повернутся и обратно улетят», — съязвил студент.
«К этому нужно давно уже привыкнуть, теперь без конца так и будет», — считает Гость.
«Невозможно вызвать такси, цены взлетели в 3 раза! Приложение такси работает некорректно. С улицы больше вызвать не получится! А доставщики, а пункты выдачи? Это невозможно просто», — переживает Анна.
«А сотовые компании пересмотрят тарифы? Возместят простой и невозможность пользоваться услугой?» — задал резонный вопрос Липчанин.
«Почувствуйте себя советскими гражданами», — предложил Негатив.
«Скорее всего, губернатор прав, но надо как-то больше раскрыть тему вопроса. В чем смысл отключения? Например, мешаем работе ПВО, или чтобы дроны не пользовались нашей навигацией и т. д. А то получается, три года норм было, а сейчас инет мешает? Если что, я не против, просто для общего развития хотелось бы знать. Ну, а молодежь пусть начнет наконец-то общаться языком друг с другом, а не смайликами». — попросил провести разъяснительную работу Семён Семеныч.
«Жизнь заставит всех понять, что вай-фай должен быть в каждом доме». — заметила Бабка Первая.
«Хотят добиться, чтоб зомбоящик с собой на улицу брали», — возмутилось Мнение психолога.
«Раньше жили без интернета и ничего», — постаралась всех успокоить Правда жизни.
«Может, радио в стене восстановить?» — спросил комментатор.
«Поставьте телефонные кабины как раньше. Только сейчас объясните, как звонить в экстренные службы? При неработающем телефоне?» — попросил Неравнодушный.
Врачи ожогового центра пытаются спасти 60-летнего мужчину, получившего сильнейшие ожоги ног IV степени. Он выпил, упал в костёр и задремал. И его ноги буквально поджарились.
«Я однажды лежал в больнице со сломанной рукой, привезли тело, вся спина на фиг сгорела, лежал орал. Оказалось по синьке упал в костёр на рыбалке, фуфайка загорелась. Так и лежал, горел, остальные тоже в откате были. Так что ничего удивительного, хотя человека, конечно, жаль». — рассказал историю По.
Накануне в селе Пластинки Усманского района пожарные потушили крышу дома.
Завтра в Липецке будет еще теплее. Похоже, погода поворачивает на лето. По прогнозам синоптиков, днем — от +22 до +24 градусов.
И обратите внимание, 24 и 25 мая в Липецке состоится VII полумарафон. Из-за этого перекроют часть городских улиц. Как изменятся схемы движения транспорта, можно посмотреть здесь.
1
0
1
0
2
Комментарии (6)