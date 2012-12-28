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Происшествия
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сегодня, 15:37
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Известная липецкая врач-косметолог «уколола» инспектора ДПС предложением взятки
Покушение на дачу взятки обошлось ей в 130 000 рублей.
В салоне служебной «Шкоды» на улице Центральной села Ситовка Липецкого округа женщина стала настойчиво предлагать командиру отдела ДПС ГАИ Липецкого района взятку в 30 000 рублей, но тот отказался.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в результате женщину осудили по части первой статьи 30, части третьей статьи 291 УК РФ и оштрафовали на 100 000 рублей. Сумма взятки — 30 000 рублей — конфискована в доход государства. То есть всего предложение взятки обошлось врачу в 130 000 рублей.
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