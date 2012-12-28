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сегодня, 15:37
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Известная липецкая врач-косметолог «уколола» инспектора ДПС предложением взятки

Покушение на дачу взятки обошлось ей в 130 000 рублей.

Известного в Липецке врача-косметолога осудили за приготовление к даче взятки командиру отдела ДПС ГАИ Липецкого района. Вечером 22 февраля 2024 года 63-летнюю женщину остановили за рулём автомобиля «Киа Спортейдж». У неё были признаки опьянения, поэтому было предложено пройти медицинское освидетельствование. Но женщина-водитель задумала решить вопрос на месте и избежать ответственности по статье 12.8 КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

В салоне служебной «Шкоды» на улице Центральной села Ситовка Липецкого округа женщина стала настойчиво предлагать командиру отдела ДПС ГАИ Липецкого района взятку в 30 000 рублей, но тот отказался.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в результате женщину осудили по части первой статьи 30, части третьей статьи 291 УК РФ и оштрафовали на 100 000 рублей. Сумма взятки — 30 000 рублей — конфискована в доход государства. То есть всего предложение взятки обошлось врачу в 130 000 рублей.
покушение
взятка
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Комментарии (12)

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Сначала новые
Бывшая клиентка.
5 минут назад
Ну она хотя бы врач-косметолог. Космонавтов 104,на дому ,а антисанитарных условиях принимает типа косметолог,и находятся же недалёкие,которые к ней ходят, хорошо что таких все меньше. Сертификаты на стены повесила,лучше бы порядок дома навела. Да ещё своих клиентов со всеми обсуждает.
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Леликов Сергей г. Липецк
6 минут назад
Штраф.......(смеюсь),и (..)часов исправительных работ???
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Александр
9 минут назад
В салоне Школы регистратор. Вот и отказался
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Такса глубоководная.
37 минут назад
О, отказался!!!!
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аналитик
38 минут назад
Врачи которые курят и употребляют алкоголь ремесленники , а не доктора !!!
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Интересно
9 минут назад
А где вы видели непьющих медицинский спирт врачей?
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А
12 минут назад
А разве сейчас бывают некурящие врачи? Например у нас в детской поликлинике все врачи только и бегают курить. Причëм не только молодые. Не бывает и момента, чтобы они там не коптили, хотя это делать возле учебных и медицинских заведений и запрещено законом.
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за взятки
41 минуту назад
штраф.это что происходит.за мелоч от 5 лет.мы где живем.
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SS
58 минут назад
В 63 года за рулём да ещё и пьяная м-да хороша пенсионерка
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555
сегодня, 15:56
А почему прав не лишили если были признаки опьянения блат выше наркома
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q
сегодня, 15:53
Так говорят, будто что-то плохое и необыденное.
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Губы
сегодня, 15:46
Заселиконить дороже стоит
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