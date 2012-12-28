Известная липецкая врач-косметолог «уколола» инспектора ДПС предложением взятки

Покушение на дачу взятки обошлось ей в 130 000 рублей.

Известного в Липецке врача-косметолога осудили за приготовление к даче взятки командиру отдела ДПС ГАИ Липецкого района. Вечером 22 февраля 2024 года 63-летнюю женщину остановили за рулём автомобиля «Киа Спортейдж». У неё были признаки опьянения, поэтому было предложено пройти медицинское освидетельствование. Но женщина-водитель задумала решить вопрос на месте и избежать ответственности по статье 12.8 КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».В салоне служебной «Шкоды» на улице Центральной села Ситовка Липецкого округа женщина стала настойчиво предлагать командиру отдела ДПС ГАИ Липецкого района взятку в 30 000 рублей, но тот отказался.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в результате женщину осудили по части первой статьи 30, части третьей статьи 291 УК РФ и оштрафовали на 100 000 рублей. Сумма взятки — 30 000 рублей — конфискована в доход государства. То есть всего предложение взятки обошлось врачу в 130 000 рублей.