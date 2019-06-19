Антона Бабуцидзе отправили под домашний арест

Правобережный райсуд избрал управляющему директору ООО «ЛТК «Свободный Сокол» Антону Бабуцидзе меру пресечения по уголовному делу.

Как уже сообщал GOROD48, в Липецке вчера задержали управляющего директора ООО «ЛТК «Свободный Сокол» Антона Бабуцидзе. Бизнесмен привлекается к ответственности старшим следователем по ОВД отдела №1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области Дианой Бурцевой по уголовному делу, возбужденному по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, ООО «ЛТК Свободный Сокол» не оплатило поставку электроэнергии на сумму в 415 млн рублей.



Следователь Диана Бурцева ходатайствовала об аресте задержанного. Она сообщила суду, что обвиняемый в мошенничестве в особом крупном размере уроженец Тбилиси имеет вид на жительство в Швейцарии, где имеет недвижимость и где живет его семья. Следователь отметила, что Бабуцидзе может выехать за границу и уничтожить доказательства преступления, имеет большой круг знакомств в органах федеральной и региональной власти (огласить высокопоставленных друзей обвиняемого в зале суда следователь Бурцева отказалась, сославшись на тайну следствия), может запугать коллектив предприятия, продать активы «ЛТК «Свободный Сокол» третьим лицам. Поэтому следствие ходатайствует о такой мере пресечения, как заключение под стражу, и о продлении срока следствия до шести месяцев.



Представитель ЛЭСКа Роман Максимович согласился с представлением следствия об аресте Антона Бабуцидзе. Он заявил, что если выбрать руководителю трубной компании иную меру пресечения, то он может скрыться от следствия, покинуть страну, оказывать влияние на своих подчинённых. По словам юриста потерпевшей стороны, Антон Бабуцидзе имел умысел на неоплату кредиторской задолженности, так как именно он давал указание на смену форм собственности металлургического предприятия.



Адвокат обвиняемого Евгений Бородин заявил, что действия его клиента искусственно переведены в уголовную плоскость из длительного гражданского спора «ЛТК «Свободный Сокол» с ЛЭСКом. И в этом, как считает защитник, «весь цинизм данного уголовного дела». По словам адвоката, Антон Бабуцидзе может проживать в Липецке на время расследования уголовного дела либо в арендованной квартире на улице Желябова, либо в гостинице на территории завода, «чтобы быть рядом с его коллективом». Евгений Бородин просил суд избрать его подзащитному любую иную, кроме содержания под стражей, меру пресечения, вплоть до денежного залога в три миллиона рублей.



Судья Правобережного районного суда Липецка Ольга Кузнецова определила поместить Антона Бабуцидзе под домашний арест на два месяца. Все это время управляющий директор ООО «ЛТК «Свободный Сокол» будет находиться в арендованной квартире на улице Желябова в Липецке и иметь возможность полуторачасовой прогулки по улицам города.