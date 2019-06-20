Автомобилисты через суд взыскали с мэрии с начала года 2,6 млн рублей за ямы на дорогах

В этом году таких обращений в суд стало меньше.

Сегодня в Липецком городском Совете депутатов состоялось заседание комиссии по бюджету и муниципальной собственности и.о. председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Воронин проинформировал депутатов о мерах по сокращению бюджетных расходов на исполнение судебных решений, оплату штрафов и неустоек.По словам чиновника, в прошлом году автомобилисты подали в суд 154 иска на департамент дорожного хозяйства и благоустройства о возмещении ущерба от ДТП по вине дефектов дорожного покрытия на общую сумму 44,1 млн рублей. Суды удовлетворили 107 исков (заявленная сумма ущерба от аварий по вине дорожников составила 26,9 млн рублей), взыскав с мэрии 13 млн рублей. Желая уменьшить выплаты по такого рода искам, администрация Липецка наняла оценщика, который еще на досудебной стадии определяет сумму ущерба автомобиля, провалившегося в открытый люк дождеприемника или в яму, а на стадии суда юрист мэрии требует обязательной экспертизы причиненного автовладельцу ущерба. В итоге от бюджетных средств удалось отсечь несколько «автоподставщиков» (Николай Воронин привел два таких примера, когда владельцы «Мазды-6» и «Ленд Ровера» пытались развести чиновников на 1,4 млн рублей).- В этом году в судах были рассмотрены 39 таких гражданских дел. Автомобилисты заявили иски на общую сумму ущерба от ДТП по вине дорожников на 6,3 миллиона рублей. Из них в отношении нашего департамента удовлетворены 25 исков на 2,6 миллиона, - сообщил депутатам Николай Воронин.И.о. председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии сообщил депутатам о некоторых мерах по сокращению бюджетных расходов на исполнение судебных решений, оплату штрафов и неустоек. Главная мера - увеличение в Липецке соответствующих ГОСТам дорог.- Если хотим видеть дороги как в Европе, то надо и действовать, как в Европе: через 15 лет эксплуатации разбирать дорогу и строить ее заново, - заметил Николай Воронин.Но мы же не хотим, чтобы у нас было как в Париже! Но уже хорошо, что два года подряд муниципалитет получал на ремонт дорог по миллиарду рублей. Такая же сумма выделена Липецку и в этом году. В итоге исков в отношении профильного департамента со стороны автомобилистов стало меньше.Этот факт подтвердил представитель областного управления ГИБДД Виктор Шкатов. Полицейский сообщил, что если за пять месяцев прошлого года сотрудниками его отдела было вынесено в отношении мэрии 133 предписания об устранении недостатков дорожного покрытия, то за январь-май этого года - всего 45. Так работает вторая мера по сокращению бюджетных расходов на исполнение судебных решений, оплату штрафов и неустоек: в МБУ «Управление благоустройства» появился «летучий отряд», который оперативно реагирует на выявленные в том числе общественниками и горожанами недостатки.Обсуждая ситуацию, депутаты выяснили, что городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства испытывает нехватку средств на выравнивание на проезжей части люков колодцев подземных коммуникаций по ГОСТу, на своевременное восстановление дорожных знаков, на обустройство в антивандальном исполнении элементов дорожного хозяйства. Например, департамент еше не заплатил 4,7 млн рублей штрафов за отсутствие знаков дорожного движения на 47 пешеходных переходах Липецка.- Вы как управленец не владеете ситуацией. Созданная система не работает! - жестко отреагировал на доклад Николая Воронина первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров.