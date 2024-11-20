Сегодня в Липецке: день рождения тюбика для зубной пасты, липчане назвали лучшие места для отдыха летом

Сегодня нас ждут танцы, творческие мастер-классы, кинопремьеры.

Столбик термометра поднимется до 22-24 градусов, день пройдёт без существенных осадков.









- пер. Вилкова, 14.













Отключение света

- ул. Набережная, 33, 34, 35, 36, 37.

















Танцы





Большой концерт состоится сегодня в Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20). В 19:00 перед липчанами в честь юбилея выступят ансамбль эстрадного танца и школа восточного танца «Амира» под руководством Людмилы Штанько (6+).















Символ семьи и уюта

Любителей рукоделия ждут в Центре «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 35). В 17:30 желающих научат создавать великолепный кулон «Гнёздышко» (12+).













Фото vk.com/remeslo.lipetsk

В галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) в 18:00 соберутся любители чтения, чтобы обсудить роман англо-канадского писателя Артура Хейли «Аэропорт» (16+).













Игротека





Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) вновь приглашает провести время за игрой. В 19:01 столы будут ломиться от настольных игр, а все правила и нюансы объяснит для новичков игромастер Юлия Гаврилина.













Вход – донат.

Когда будете чистить зубы, вспомните об этом. Сегодня 133-й день рождения тюбика для зубной пасты. В 1892 году он был изобретён американским хирургом-стоматологом Вашингтоном Шеффилдом в 1892 году. Идея пришла к нему благодаря знакомому художнику, хранившему краски в оловянных трубочках. Дантист усовершенствовал подобные трубочки, сделав их удобными для хранения зубной пасты.



















Куда поехать в отпуск





21% липчан считает идеальным отдыхом том, что прошёл на море, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.





















Ранее стало известно, что у каждого четвёртого жителя процветающей России в этом году нет денег на отпуск.



Кинопремьеры





По четвергам на экраны кинотеатров, как обычно, выходят новые фильмы.





«Соловей против Муромца». Россия, 2025. Фентези, блокбастер. Режиссёр Карен Оганесян (6+).





Соловей-Разбойник дожил до наших дней и теперь хочет оживить тёмного бога Велеса. Но первым ожил Илья Муромец – благодаря новейшей разработке стального сердца он вернулся в наш мир. И теперь состоится последний бой Добра со Злом.





В ролях: Никита Ефремов, Владимир Любимцев, Антон Васильев, Елена Валюшкина.









«Пара на пару». Россия, 2025. Романтическая комедия. Режиссёр Анатолий Котт (12+).





Костя и Оля — преподаватели в ВУЗе. На отдыхе в санатории Оля нашла себе более респектабельную пару — Сергея. Он состоятельный мужчина, повернутый на здоровом образе жизни. По приезду Оля оставляет мужу записку и уходит из дома, блокируя все контакты с Костей. У Сергея есть дочь Соня и Костя не находит ничего лучше, чем попытаться завести с ней роман, чтобы получить доступ к своей жене.





В ролях: Александр Робак, Дмитрий Чеботарёв, Ирина Горбачёва.









«Правила Филиппа». Россия, 2025. Драма. Режиссёр Филипп Косов (6+).







Парень с синдромом Дауна знакомится с новой сиделкой и стремится воплотить свою мечту – стать бариста, ведь кофе делает людей счастливыми.





В ролях: Юлия Яблонская, Григорий Данишевский, Елена Ербакова.









Дорогие липчане! Рабочая неделя близится к концу, но ещё столько событий успеет произойти! И за всем этим нужно следить – удобнее всего на GOROD48. Мы работаем 24/7, наша специальность – новости. Чаще заходите на сайт и будьте уверены, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас снова и снова.

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. 4-й Пятилетки, 42;- ул. Айвазовского, 7;- ул. Героя России Э. Белана, 1;- ул. Краснознаменная, 13;- ул. К. Шаталовой, 8;- ул. Папина, 11а;- ул. Студеновская, 3, 5, 7, 9, 11 ,13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 23;Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улице 9 января.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в селе Ссёлки по адресам:- ул. Ленина;Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.Опытный мастер Ольга Санникова поделится премудростями работы в технике wrap art. Кулон может дополнить ваш образ или стать подарком близкому человеку, ведь он – символ дома, семьи и уюта.Вымышленный международный аэропорт города Линкольна оказывается в плену снежной стихии, из-за чего персонал вынужден работать в экстремальных условиях. На сотрудников обрушивается лавина напастей, начиная от пропажи грузовика с едой для пассажиров до застрявшего в снегу после неудачного разворота самолёта «Boeing».Интересно, что Шеффилд, будучи непредприимчивым человеком, не запатентовал сразу свое изобретение. Этим воспользовался нью-йоркский аптекарь Уильям Колгейт, который в 1893 году получил права на тюбик для зубной пасты. В 1896 году он наладил производство зубной пасты в тубе по собственной технологии, и вскоре стал миллионером. Первые тубы изготавливали из олова, затем его заменили на алюминий и пластик. Согласно статистике, за один год человек в среднем использует 10 тюбиков зубной пасты объемом 75 мл.На втором месте – отдых в домашних стенах, которому отдают предпочтение 17% опрошенных, на третьем – поездка на дачу или в деревню, за которую высказались 11%. Сторонниками путешествий по России оказались 8% опрошенных, за границу тянет всего 6%, наиболее популярные направления Азия (5%), Турция (3%), Египет и Абхазия (по 1%).