ЛГЭК может возглавить… бывший руководитель ТСЖ?

45-летний москвич Константин Драчук, которого Гора сватает администрации Липецка, пока безработный.

После того, как гендиректор АО «ЛГЭК» Владимир Башкарев написал заявление об уходе по собственному желанию, администрация области послала на согласование администрации нового кандидата на ставшую вакантной должность: 45-летнего безработного москвича Константина Драчука.



Резюме Константина Драчука с первого взгляда внушительное. С 1996-го по 2001-й годы уроженец Челябинска работал заместителем гендиректора по правовым вопросам Уральского оптико-он механического завода. В 2001–2002 годах руководил дирекцией по реформированию концерна «Росэнергоатом», а в 2003-м перешел в Минэнерго. С 2004-го по 2006-й - заместитель гендиректора ЗАО «КЭС-Энергостройинжиниринг», в 2006-2007 годах - один из руководителей дирекции стратегического развития и методологии реформирования ОАО «ТВЭЛ», в 2007–2008 – гендиректор ЗАО «Русатомстрой-инвест», в 2008–2009 – директор департамента корпоративного управления и развития Росатома, в 2009–2010 – заместитель гендиректора по развитию ОАО «НИИ постоянного тока». С 2010-го по 2018-й работал антикризисным управленцем в ряде финансово-производственных компаний.



Со второго взгляда это резюме пугает тем, что Константин Драчук с 2001 года менял работу как перчатки. И это - «красная лампочка» для мэрии, поскольку таким кадрам любят поручать самые рискованные дела: слияния, поглощения, банкротства. А ЛГЭК при большом желании можно подвести под финансовую несостоятельность.



Вот вам картинка «с натуры». Год тому назад, на заседании постоянной комиссии по ЖКХ Липецкого горсовета, где обсуждались плачевные дела МУП «Липецкводоканал», являющегося акционером АО «ЛГЭК», первый вице-спикер Федор Жигаров сказал, буквально, следующее:



- ЛГЭК сегодня на ладан дышит! А раньше менял по 3-5 процентов сетей в год. Больше, чем сам городской водоканал. В конце концов все кончится тем, что кому-то за результаты такой финансово-хозяйственной деятельности придется отвечать!



ЛГЭК в начале года был должен своему акционеру, Липецкводоканалу, 83,4 млн рублей. В прошлом году из городской казны были выплачены 91,5 млн рублей долга АО «ЛГЭК» перед его кредиторами, а в этом году - еще 40 миллионов. В то же время руководитель ЛГЭКа Владимир Башкарев купил за счет предприятия «Лексус» за 3,2 млн рублей в то время как рабочая техника компании находится в плачевном состоянии (ЛГЭК арендует машины у разных компаний, включая фирму «НВ-транзит», которой в свое время и продал весь свой автопарк по бросовым ценам).



По итогам работы за 2017 год АО «ЛГЭК» получило убыток в сумме 360,8 миллиона рублей. Показатель EBITDA за 2017 год сократился до 162,3 миллиона рублей против 602,1 миллиона в 2016 году. Валовая прибыль снизилась на 90 миллионов, выручка от основных видов деятельности упала на 44 миллиона. И это при постоянном росте тарифов.



Не удивительно, что депутаты горсовета обязали Счетную палату Липецка во внеочередном порядке проверить финансово-хозяйственную деятельность ЛГЭКа.



Между тем мэрия уже отдала АО «ЛГЭК» муниципального имущества на 1,3 млрд рублей. И депутаты горсовета согласовали сделку по увеличению уставного капитала АО «ЛГЭК» и отчуждению из муниципальной собственности имущества, закрепленного за МУПами «Липецктеплосеть» и «Горэлектросеть». А это - 3,5 тысячи объектов муниципальной инфраструктуры остаточной стоимостью в 1 млрд рублей (оценочная стоимость подстанций, котельных, сетей превышает 1,3 млрд рублей).



... Теперь в ЛГЭКе ждут нового руководителя, который сможет, наконец-то, поймать желанную рыбку в мутной воде: при увеличившейся после этой сделки доли муниципалитета в акционерном капитале АО «ЛГЭК» с 87% до 90,5% городская энергетика стала непрозрачной для контроля извне. Кстати, в ЛГЭКе при Башкареве были намерены дополнительно к уже имеющимся 91 675 648 714 простых акций номинальной стоимостью 0,0133 рубля каждая выпустить еще 500 000 000 000 акций на сумму в 6,6 млрд рублей. В таком случае уставной капитала АО «ЛГЭК, который сейчас составляет 1,2 млрд рублей, увеличится на 500 миллионов, а 993 миллиона попадут в эмиссионный или добавочный капитал. Его можно использовать на покрытие убытков общества при его ликвидации. И сделать это сможет новый гендиректор ЛГЭКа.



Возможно, за всеми этими движениями стоит одно: чье-то желание сделать АО «ЛГЭК» по-настоящему пусть региональной, не чета «Квадре», конечно, но рыночной «голубой фишкой». В случае допэмиссии акций, которая уничтожит существующий контроль над компанией муниципалитета, ЛГЭК станет самостоятельным игроком, собственником городских и даже региональных тепловых, водоканализационных и энергетических сетей с правом их дальнейшей перепродажи. Случится то, о чем предупреждал GOROD48 еще в 2011 году в публикации «ЛГЭК хотят рассовать по карманам». Не грех дословно повторить ее резюме: «И если ЛГЭК поведут по пути скорейшей приватизации, то тогда любые потраченные горожанами капля воды, калория тепла или киловатт/час электроэнергии будут работать на карманы новых собственников ЛГЭКа».



Этот вариант, кстати, вполне укладывается в канву новой экономической политики России, главный лозунг которой: «Народ - это новая нефть».



Впрочем, вполне может статься, что Константин Драчук не пройдет «депутатский фильтр» - с недавних пор кандидатуру директора ЛГЭКа необходимо согласовывать с горсоветом.



А вот какой комментарий к происходящему прислал GOROD48 один из наших источников в мэрии. Дословно:



«Замдиректора ЛГЭК Мигита (бывший вице-мэр) вводил Драчука в курс дела 2 часа и потом спрашивает: у вас есть вопросы? Драчук ему: «Вы оставьте документы я разберусь, я год руководил ТСЖ, в которое входило 150 домов».



Игорь Луговой





фото: kompromat.lv

