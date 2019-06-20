В администрации Липецкой области создали специальную группу для наблюдения за ЛТК «Свободный Сокол»

Вице-губернатор Липецкой области встретился с руководством ЛТК «Свободный Сокол».

Сегодня утром вице-губернатор Дмитрий Аверов собрал в администрации области экстренное совещание, на которое пригласил руководство ЛТК «Свободный Сокол» и нескольких своих подчинённых:

- Только что поговорил с главой региона Игорем Артамоновым. Он дал указание взять под контроль ситуацию на заводе. Предприятие должно работать, платить налоги. Никаких рисков для дестабилизации ситуации быть не должно.

Директор по новым технологиям ЛТК «Свободный Сокол» Александр Минченко сообщил присутствующим, что предприятие работает стабильно. Компания обеспечена заказами на прокат на экспорт и внутренний рынок. На «Свободном Соколе» сейчас производят востребованную потребителями трубу диаметром 1000 мм.

- Коллектив справляется с задачей. Работаем в три смены. Третья смена установила рекорд в производстве трубы. Но есть беспокойся во в связи с арестом управляющего директора, - сказал менеджер предприятия.

Дмитрий Аверов сообщил, что в администрации области создали специальную группу для наблюдения за предприятием. Ежедневно будет вестись мониторинг финансово-экономического состояния компании. Вице-губернатор также пообещал сегодня в 17.30 встретится на территории предприятия с его коллективом.

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