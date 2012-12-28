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Происшествия
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31 минуту назад
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Пятеро подрались возле прокуратуры области и повалили фонарь
Всех участников побоища задержали Росгвардейцы.
На Зегеля прибыл наряд вневедомственной охраны. Росгвардейцы сначала задержали троих участников конфликта, а потом догнали еще двоих, пытавшихся скрыться.
Как установили правоохранители, все пятеро — участки драки, во время которой был повален декоративный фонарь.
Участников инцидента Росгвардейцы передали в отдел полиции №8 УМВД России по Липецку для дальнейшего разбирательства.
Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Липецкой области
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