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31 минуту назад
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Пятеро подрались возле прокуратуры области и повалили фонарь

Всех участников побоища задержали Росгвардейцы.

Прошлой ночью на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки — возле административного здания на улице Зегеля, 25, в нем находится прокуратура Липецкой области, происходит драка.

На Зегеля прибыл наряд вневедомственной охраны. Росгвардейцы сначала задержали троих участников конфликта, а потом догнали еще двоих, пытавшихся скрыться.

Как установили правоохранители, все пятеро — участки драки, во время которой был повален декоративный фонарь.

Участников инцидента Росгвардейцы передали в отдел полиции №8 УМВД России по Липецку для дальнейшего разбирательства.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Липецкой области
драка
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Гражданин
8 минут назад
Лучше бы пошли и мобильный интернет нам починили
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ФАндор
10 минут назад
То , что символичная мадама на весах взвешивала.......
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Анна
15 минут назад
Ну и что там прокуроры не поделили?
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Правда
15 минут назад
Это как,декоративный фонарь?Китайский.
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