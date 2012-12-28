Пятеро подрались возле прокуратуры области и повалили фонарь

Всех участников побоища задержали Росгвардейцы.

Прошлой ночью на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки — возле административного здания на улице Зегеля, 25, в нем находится прокуратура Липецкой области, происходит драка.На Зегеля прибыл наряд вневедомственной охраны. Росгвардейцы сначала задержали троих участников конфликта, а потом догнали еще двоих, пытавшихся скрыться.Как установили правоохранители, все пятеро — участки драки, во время которой был повален декоративный фонарь.Участников инцидента Росгвардейцы передали в отдел полиции №8 УМВД России по Липецку для дальнейшего разбирательства.