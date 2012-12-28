Пара в явном неадеквате привлекала внимание жителей Сокола. Очевидцы вызвали полицию.

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В редакцию GOROD48 прислали видео, на котором женщина без чувств сидит у стены сокольского Дома Торговли, а мужчина размахивает руками, и то ли бьет ее, то ли напротив — приводит в чувство.Автор видео прокомментировал его так: «Сегодня на Заводской,1 у мини-рынка наблюдали картину. Не знаю, чем закончилось, оба то ли пьяные, то ли под чем то, особенно мужчина, как будто убивал женщину. Вызвали полицию и скорую сотрудники «Пятерочки». Интересно жива ли дама?»— Сотрудники полиции выехали по указанному адресу, но на месте происшествия никого не было. Сообщений из медицинских учреждений не поступало. Устанавливаются обстоятельства и участники происшествия, — сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области.