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Происшествия
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сегодня, 22:08
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«Как будто убивал женщину…»
Пара в явном неадеквате привлекала внимание жителей Сокола. Очевидцы вызвали полицию.
Автор видео прокомментировал его так: «Сегодня на Заводской,1 у мини-рынка наблюдали картину. Не знаю, чем закончилось, оба то ли пьяные, то ли под чем то, особенно мужчина, как будто убивал женщину. Вызвали полицию и скорую сотрудники «Пятерочки». Интересно жива ли дама?»
— Сотрудники полиции выехали по указанному адресу, но на месте происшествия никого не было. Сообщений из медицинских учреждений не поступало. Устанавливаются обстоятельства и участники происшествия, — сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области.
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