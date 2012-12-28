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4660
сегодня, 08:14
10

В Липецке воют сирены: объявлен красный уровень

Об угрозе атаки БПЛА предупреждают воющие в Липецке и Липецком округе сирены. 

– По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам.

– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход.
 
– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».

воздушная тревога
БПЛА
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Если вы
сегодня, 09:46
Ещё не вышли из дома на работу можно не ходить.
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Гостья
сегодня, 08:27
А у нас на районе со вчерашнего вечера мобильный инет не работает!!!!!!
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Галина
сегодня, 09:29
у нас тоже
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Галина
сегодня, 09:08
у нас тоже
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Пессимист
сегодня, 08:22
Когда у нас местная промышленность наладит выпуск бронированных лавок? Хоть под неё в бомбёжку спрятаться.....
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М
сегодня, 08:20
На работу ехать?
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Липчане
сегодня, 08:19
Сидим в бетонном тубзике. Хорошо, темно правда. Надо свет сюда провести.
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48.
сегодня, 08:19
Уря на работу можно не ходить !
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Алкаш сашка
сегодня, 08:55
А я и не хожу
Ответить
сегодня, 08:19
Начинается
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