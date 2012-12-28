В Липецке воют сирены: объявлен красный уровень

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Об угрозе атаки БПЛА предупреждают воющие в Липецке и Липецком округе сирены.– По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам.– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход.– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».