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54 минуты назад

На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 22 мая станут плановые ремонтные работы на сетях —- они затронут жителей девяти улиц, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 1 по улице Белана, № 13 по улице Краснознаменной, № 8 по улице Шаталовой, № 7 по улице Айвазовского, № 11а по улице Папина, №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 23 по улице Студеновской, № 14 в переулке Вилкова, № 42 по улице 4 Пятилетки, жители частного сектора улицы 9 Января.

Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

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