Вице-мэр Липецка ушла в отставку

Екатерина Белокопытова: «продолжу реализовывать проекты и воплощать идеи по развитию предпринимательства, клуба идейных женщин, научного сообщества и молодежи».

Сегодня - последний день работы в мэрии заместителя главы администрации Липецка Екатерины Белокопытовой.Об этом она сама написала в своем аккаунте в «Фейсбуке»: «Это решение личное и, самое главное, осознанное».Себе в заслугу Екатерина Белокопытова поставила вхождение Липецка в пилотный проект «Умный город», а также 382 проведенных мероприятия в «Точке Кипения», который был назван по-модному: кеворкинг-центром (вице-мэр - фанат современной управленческой лексикой: хакатон, форсайт-сессия, IT-форум…). «Особая страница в моей профессиональной биографии: Быханов сад, Нижний парк, парк НЛМК. Деревьям, которые мы там посадили, суждена долгая жизнь. По этим аллеям будут гулять наши дети и внуки. Так что важное требование из пословицы в отношении детей и деревьев я уже выполнила».- Особое отношение у меня с друзьями из социальных сетей. Это принципиально новая форма контакта с аудиторией, которая набирает все большую силу, где ты должен быть предельно открытым и порядочным. Не лукавить. Надеюсь, у меня получилось хоть немного трансформировать образ чиновника, показать не простую ежедневную работу муниципалитета, - пишет Екатерина Белокопытова.О минусах своей работы вице-мэр не написала ни слова. А они были. Например, несмотря на признание в любви к малому и среднему бизнесу в Липецке сократилось число предпринимателей. Также не все хорошо в погрязшем в скандалах местном технопарке, в котором за семь лет сменилось шесть директоров.Екатерина Белокопытова родилась 19 сентября 1977 года в Липецке. В 1999 году окончила Липецкий политех по специальности «Юриспруденция», в 2015 году - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы по направлению «Экономика». Трудовую деятельность начала в 2000 году в должности специалиста Управления Министерства РФ по налогам и сборам по Липецкой области. В 2005-м назначена начальником юридического отдела ИФНС по Октябрьскому району Липецка. С 2007 года занимала пост заместителя начальника межрайонной инспекции ФНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области. В 2010-м Белокопытова возглавила ИФНС по Советскому району Липецка. С 2012 года работала заместителем руководителя Управления ФНС по Липецкой области.Новый этап карьерного роста Екатерины Белокопытовой пришелся на приход в мэрию Сергея Иванова («огромное спасибо Сергею Вячеславовичу Иванову за то, что поверил в меня и пригласил в свою команду», - признает этот факт отставной вице-мэр). Новый глава Липецка захотел развивать собственно муниципальную экономику, фактически похороненную при Михаиле Гулевском. Именно тогда на оперативках в мэрии стала появляться симпатичный заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Липецкой области Екатерина Белокопытова, которая с энтузиазмом стала бороться с недоимкой, «серыми» зарплатами, не платящими налоги репетиторами и липчанами, сдающими свои квартиры в наем. Уже тогда стало ясно, что такое рвение не останется незамеченным.Так и случилось. В июле 2016 года Сергей Иванов расстался с доставшимся ему от Михаила Гулевского председателем департамента экономического развития мэрии Александром Лысовым, отдав его кресло Екатерине Белокопытовой. Уже тогда GOROD48 предположил, что она дорастет и до должности вице-мэра. Правда, злые языки говорят, что этим назначением она обязана своему отцу, бывшему региональному омбудсмену Николаю Загнойко, добровольно ушедшему в отставку по договоренности с губернатором (прочившим его пост экс-мэру Липецка Михаилу Гулевскому) и что эта ротация сопровождалась обещанием Олега Королева возвысить его дочь.Под Екатерину Белокопытову, которая стала вице-мэром осенью прошлого года, Иванов переверстал должностные обязанности других своих заместителей. Новый вице-мэр стала заниматься модными темами: инновациями, инвестициями и концессионными соглашениями. Правда, из всех этих начинаний вышел пшик: в концессию из двух десятков объектов отдали только одну баню, а инноваций и инвестиций Липецк так и не получил. В «гаражной экономике» как работало 50 тысяч горожан, так там и остались.Впрочем, Екатерина Белокопытова работала в современном тренде, суть которого - оглушать слушателей мощными идеями. Так, в январе этого года, говоря о Липецке как о будущем лидере российской цифровизации, сообщила, что за 10 лет на местном рынке труда высвободится 20% работающего населения. В переводе в натуральные величины это порядка 40 тысяч горожан из ныне задействованных в производстве товаров и услуг 200 тысяч трудоспособных липчан. Что же будет с уволенными людьми? А их просто переучат на новые профессии!- На какие? - поинтересовался у вице-мэра GOROD48.Вице-мэр не смогла назвать хотя бы пяток новых профессий, которые будут рекомендованы уволенным. Чиновница вспомнила лишь одну: диетолога животноводства. Через 10 лет, по мнению Екатерины Белокопытовой, в мэрии люди освободятся от рутинной работы и смогут войти в глубокий мыслительный процесс (сейчас этим занимается порядка 700 муниципальных служащих).«Что касается моей дальнейшей деятельности, что я точно знаю, что продолжу реализовывать проекты и воплощать идеи по развитию предпринимательства, клуба идейных женщин, научного сообщества и молодежи. Мы сможем быть друг другу полезны, вместе утверждая на общегосударственном уровне образ Липецка, богатого культурными и рабочими традициями, города в котором хочется жить», - заканчивает свое общение с «френдами» в «Фейсбуке» уже бывшая вип-чиновница мэрии.