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2125
сегодня, 11:50
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Липчанин упал в костёр и попал в реанимацию

У мужчины ожоги самой тяжёлой — IV степени.

В областной ожоговый центр госпитализирован 60-летний липчанин, который отдыхал у костра и получил сильнейшие ожоги ног самой тяжёлой — IV степени. Такая степень характеризуется полной гибелью всех слоев кожи, зачастую при этом наступает обугливание тканей или формируется струп.

Мужчина выпил, упал в костёр и задремал. И его ноги буквально поджарились.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, пациенту диагностировали ожоги 15% поверхности тела, он находится в реанимации.

Медики напоминают о необходимости соблюдать осторожность при обращении с огнём.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
По
сегодня, 12:16
Я однажды лежал в больнице со сломанной рукой, привезли тело, вся спина нафиг сгорела, лежал орал.. Оказалось по синьке упал в костёр на рыбалке, фуфайка загорелась. Так и лежал, горел, остальные тоже в откате были. Так что ничего удивительного, хотя человека конечно жаль.
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Дима
сегодня, 11:54
Как можно задремать, когда горишь? Видимо, был мертвецки пьян.
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