Сегодня в Липецке: вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей, кто из коллег на работе самый вредный
Здоровье
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сегодня, 11:50
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Липчанин упал в костёр и попал в реанимацию
У мужчины ожоги самой тяжёлой — IV степени.
Мужчина выпил, упал в костёр и задремал. И его ноги буквально поджарились.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, пациенту диагностировали ожоги 15% поверхности тела, он находится в реанимации.
Медики напоминают о необходимости соблюдать осторожность при обращении с огнём.
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