Липчанин упал в костёр и попал в реанимацию

У мужчины ожоги самой тяжёлой — IV степени.

В областной ожоговый центр госпитализирован 60-летний липчанин, который отдыхал у костра и получил сильнейшие ожоги ног самой тяжёлой — IV степени. Такая степень характеризуется полной гибелью всех слоев кожи, зачастую при этом наступает обугливание тканей или формируется струп.Мужчина выпил, упал в костёр и задремал. И его ноги буквально поджарились.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, пациенту диагностировали ожоги 15% поверхности тела, он находится в реанимации.Медики напоминают о необходимости соблюдать осторожность при обращении с огнём.