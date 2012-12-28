Сегодня в Липецке: вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей, кто из коллег на работе самый вредный
Происшествия
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сегодня, 12:52
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В Липецкой области сегодня утром сбили украинский беспилотник
Об этом сообщило Министерство обороны России.
Всего в период с 8.00 до 11.30 было уничтожено 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 30 – над территорией Орловской области, три – над территорией Рязанской области, два – над Курской областью, по одному – над Белгородской, Брянской, Липецкой областями и Республики Крым.
Как раз в это время в Липецкой области объявляли сначала красный, а потом жёлтый уровень опасности.
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