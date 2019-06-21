Политика

56 минут назад

На пост главы администрации Липецкой области выдвинулась Лариса Ксенофонтова

9 889
#выборы главы региона
На пост главы администрации Липецкой области выдвинулась Лариса Ксенофонтова
Документы в областную избирательную комиссию для выдвижения на пост главы региона сегодня подала депутат Липецкого областного Совета депутатов, заместитель председателя комитета облсовета по социальным вопросам на профессиональной постоянной основе, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Липецкой области Лариса Ксенофонтова. 

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В комиссию 49-летняя Лариса Ксенофонтова представила весь пакет необходимых документов.

Период выдвижения кандидатов на пост главы администрации Липецкой области начался 12 июня. Он продлится до 18.00 часов 11 июля. Документы для регистрации кандидатов будут приниматься избирательной комиссией Липецкой области с 14 июля до 18.00 часов 24 июля. В течение 10 дней со дня приема документов комиссия проверит соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям федерального и областного законодательства и примет решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации.  Окончательный список кандидатов, фамилии которых войдут в бюллетень для тайного голосования, станет известен не позднее 2 августа, сообщает пресс-служба избирательной комиссии Липецкой области. 
9 889
#выборы главы региона

Комментарии (9)

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Путин -- Наш Президент!

3 минуты назад
За Артомоныча!
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Бывалый

17 минут назад
Бюджетников теперь ещё и комментарии заставляют писать? Или депутаты Едирасты активизировались?
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я за

19 минут назад
когда артурчик документы подаст?
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Галина

25 минут назад
Только за Артамонова
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____________Я за ПУТИНА ! ______________

26 минут назад
___________Я горжусь ! Все будет хорошо ! Артамонов -наш губернатор и никто кроме него ! ________________
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ВИКТОР БУРЯКОВ

29 минут назад
Только за кандидата Артамонова , Только НЕ за кандидата от либерастов От ЛДПР!!!
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Подруга

30 минут назад
Миллионерши Евдокии и Кураковой?
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Только за кандидата

37 минут назад
От ЛДПР!!!
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Слежу за политикой

44 минуты назад
Ну судя по "активной" работе "Справедливой России" в области, которую за 12-15 лет не видно и не слышно, кандидат конечно очень серъезный....
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