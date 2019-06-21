На пост главы администрации Липецкой области выдвинулась Лариса Ксенофонтова

Документы в областную избирательную комиссию для выдвижения на пост главы региона сегодня подала депутат Липецкого областного Совета депутатов, заместитель председателя комитета облсовета по социальным вопросам на профессиональной постоянной основе, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Липецкой области Лариса Ксенофонтова.В комиссию 49-летняя Лариса Ксенофонтова представила весь пакет необходимых документов.Период выдвижения кандидатов на пост главы администрации Липецкой области начался 12 июня. Он продлится до 18.00 часов 11 июля. Документы для регистрации кандидатов будут приниматься избирательной комиссией Липецкой области с 14 июля до 18.00 часов 24 июля. В течение 10 дней со дня приема документов комиссия проверит соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям федерального и областного законодательства и примет решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации. Окончательный список кандидатов, фамилии которых войдут в бюллетень для тайного голосования, станет известен не позднее 2 августа, сообщает пресс-служба избирательной комиссии Липецкой области.