сегодня, 09:00
У Правобережного суда в Липецке собрались работники завода «Свободный Сокол»
В Липецке у здания Правобережного районного суда собрались десятки работников завода «Свободный Сокол». Они протестуют против уголовного преследования управляющего директора ООО «ЛТК «Свободный Сокол» Антона Бабуцидзе, которому в суде избирают сегодня меру пресечения по делу о мошенничестве в особо-крупном размере.
В суде следствие, скорее всего, будет настаивать на аресте Бабуцидзе, имеющего двойное гражданство.
МимоКрокодил
Ещё и кумовской,
Значит директора-хозяева
Ну ты моз то включи.
Гость
гонин
Уленшпигель
Партия воров и жуликов
Кроме шуток,
Mikl