У Правобережного суда в Липецке собрались работники завода «Свободный Сокол»

В Липецке у здания Правобережного районного суда собрались десятки работников завода «Свободный Сокол». Они протестуют против уголовного преследования управляющего директора ООО «ЛТК «Свободный Сокол» Антона Бабуцидзе, которому в суде избирают сегодня меру пресечения по делу о мошенничестве в особо-крупном размере.

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