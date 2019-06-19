Происшествия

сегодня, 09:00

У Правобережного суда в Липецке собрались работники завода «Свободный Сокол»

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#Антон Бубуцидзе #«Свободный Сокол»
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У Правобережного суда в Липецке собрались работники завода «Свободный Сокол»

В Липецке у здания Правобережного районного суда собрались десятки работников завода «Свободный Сокол». Они протестуют против уголовного преследования управляющего директора ООО «ЛТК «Свободный Сокол» Антона Бабуцидзе, которому в суде избирают сегодня меру пресечения по делу о мошенничестве в особо-крупном размере.

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Антона Бубуцидзе задержали 17 июня в рамках расследования уголовного дела по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо-крупном размере»). Уголовное дело по которому проходит управляющий директор ООО «ЛТК «Свободный Сокол» было возбуждено 7 марта 2019 года. По версии следствия, ООО «ЛТК Свободный Сокол» не оплатило поставку электроэнергии на сумму в несколько сотен миллионов рублей, похитив эти деньги. 

В суде следствие, скорее всего, будет настаивать на аресте Бабуцидзе, имеющего двойное гражданство.

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#Антон Бубуцидзе #«Свободный Сокол»
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Комментарии (26)

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МимоКрокодил

1 минуту назад
Это собрание законно? Где ОМОН, Росгвардия?
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Ещё и кумовской,

4 минуты назад
Уленшпигель,
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Значит директора-хозяева

6 минут назад
гонин, могут совершать преступления? Беспомощность народа даёт им право?
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Ну ты моз то включи.

6 минут назад
Партия воров и жуликов, Королёв и Гулевский-мелкие шестрки. Заводы не только в Липецке, а и по всей стране развалились из за антинародной политики Эльцина-Путина. А то у тебя получается -царь добрый, а бояре злые. В этом мы сами виноваты. Нас как тупорылых лохов развеои в 1991 гду.
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Гость

11 минут назад
Если люди вышли ,значит мы чего то не знаем ..
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гонин

13 минут назад
ЗАЩИЩАЮТ ПОТОМУ ЧТО ИМ НЕ ГДЕ БОЛЬШЕ РАБОТАТЬ БУДЕТ ДЕТЕЙ КОРМИТЬ НЕ ЧЕМ БУДЕТ , НА УЛИЦЕ ЛЮДИ ОСТАЮТСЯ БЕЗ РАБОТЫ
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Уленшпигель

14 минут назад
Сам работаю на Соколе,платят вовремя нищенские копейки,два года на 4 дневке без премии сидели,откуда этих продажных штрейкбрехеров нагнали,Хари под очками спрятали,не одного работяги не узнал,завод воровской.
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Партия воров и жуликов

14 минут назад
Королева и Гулевского под суд,развалили все Липецкие заводы с тысячами рабочих мест!А создали мини заводики западных капиталистов с бесплатной рабочей силой!Жена Королева оплачивала за охрану особняка по 4 ляма рублей,Королев и Гулевский имели поваров и прислуг в Липецке,теперь в столице жируют и продолжают грабеж страны.
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Кроме шуток,

18 минут назад
Не пойму,почему работяги с копеечной зп таких защищают?Он живёт в Москве,значит есть хорошая недвижимость там,у него ещё одно гражданство,значит и там есть недвижимость. Сколько её ,мы не знаем,но думаю,что норм.Когда приезжает в Липу,живёт не где-нибудь, а в отеле.Есть деньги на своего адвоката,а за электроэнергию заплатить не может.У меня нет ничего этого,но платежки оплачиваю вовремя
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Mikl

22 минуты назад
При процедуре банкротства все долги сгорают и об этом электрики об этом знают, но надеются на бога. А когда банкротство долг списало, теперь начинают пальцы сосать энергоснабжающая организация и искать виноватых.
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