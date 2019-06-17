Общество

сегодня, 10:17

Первый пошел!

9 2085
#выборы
1
Первый пошел!

Выдвинулся первый кандидат на пост главы администрации Липецкой области.

Как сообщает сайт облизбиркома, документы в областную избирательную комиссию для выдвижения на пост главы администрации Липецкой области подал первый кандидат: второй секретарь комитета Липецкого областного отделения КПРФ, депутат областного Совета Сергей Токарев. При выдвижении Сергей Токарев представил в областной избирком протокол конференции Липецкого областного отделения КПРФ о выдвижении его кандидатом от 12 июня этого года и иные необходимые документы.

Период выдвижения кандидатов начался 12 июня. Он продлится до 18.00 часов 11 июля. Кандидаты на должность главы администрации Липецкой области могут быть выдвинуты только политическими партиями и их региональными отделениями (самовыдвижение не предусмотрено). По данным управления Минюста России по Липецкой области, в выборах главы региона могут принимать участие 59 политических партий и 36 региональных отделений партий.

Какие же региональные отделения партии, как КПРФ, могут выдвинуть своих кандидатов в губернаторы, кроме представленных в областном и муниципальных Советах «Единой России» (ее кандидат на выборах - врио губернатора Игорь Артамонов), ЛДПР (партия выдвинула депутата Госдумы, жителя Рязани Александра Шерина) и «Справедливой России» (от нее желает пойти на выборы депутат областного Совета Лариса Ксенофонтова)?

Это «ЯБЛОКО», «ПАТРИОТЫ РОССИИ», «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ», «Партия народной свободы» (от ПАРНАСа на выборы заявился депутат областного Совета Олег Хомутинников), «Партия пенсионеров России», «Российская экологическая партия «Зелёные», «Партия свободных граждан», «Аграрная партия России», Коммунистическая партия Коммунисты России», народная партия «За женщин России», «Гражданская Платформа», «Монархическая партия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «ПАРТИЯ ДЕЛА», «Казачья партия Российской Федерации» (на прошлых выборах главы региона за кандидата от такой КПРФ ошибочно голосовали как за кандидата-коммуниста), «Союз Труда», «Российская Социалистическая партия», «Российская партия садоводов», «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА», «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО», «Партия Возрождения России», «Российский Объединённый Трудовой Фронт», «Демократическая правовая Россия», «Родная Партия», «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ», «Интернациональная партия России», «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России», «Возрождение аграрной России», «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО», «Альтернатива для России (Партия социалистического выбора)», «Против всех», «Народно-патриотическая партия России - Власть Народу».
9 2085
#выборы
1

Комментарии (9)

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Viktors

1 минуту назад
Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- http://7.ly/moitelo
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Яблоко

2 минуты назад
Коммунисты создают только шумиху а на самом деле пляшут под дудку власти. Ну пошумели они против повышения пенисонного возраста а в итоге заткнулись и всех скотов лишили 1 000 000 рублей. Наше Яблоко тоже беззубое, только болтать и умеем. Вся сила в Навальном!
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А кто протестовать то будет

23 минуты назад
Гость, на волне протестов?
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Гость

29 минут назад
Ребят, причина очень простая..люди берут кредиты, потом ещё кредиты.. Теперь и до пятёрочки дошло.. Верной дорогой идём товарищи
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Гость

32 минуты назад
Сергей токарев.. Будет ли толк? Хотя будет сюрприз что на волне протеста он станет мэром.. Кстати так и будет
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А ТОЛКУ ТО ЧТО ?

34 минуты назад
Муниципальный депутатский фильтр он не пройдёт. Как раньше не прошёл его тесть Разворотнев.
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А ТОЛКУ ТО ЧТО ?

35 минут назад
Муниципальный депутатский фильтр он не пройдёт. Как раньше не прошёл его тесть Разворотнев.
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туся

36 минут назад
еще бы улыбнулся хоть раз
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Ели пукали

41 минуту назад
гвоздь в гроб едра
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