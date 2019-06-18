Подстанцию в Быхановом саду сдвинут на десять метров от жилых домов вглубь парка

Если бы администрация Михаила Гулевского не прогнулась под застройщиков, строительство этого объекта вообще не понадобилось.

Подстанцию в Быхановом саду сместят на десять метров в сторону от ранее предполагавшегося. К такому консенсусу с жителями многоквартирных домов по улицам Тельмана и Балмочных. Об этом сегодня СМИ сообщили вице-мэр Липецка Екатерина Белокопытова и заместитель гендиректора по капитальному строительству АО «ЛГЭК» Дмитрий Будюкин.- По нормативам подстанция может быть расположена в 10 метрах от жилого дома. По первоначальному проекту ее предполагалось построить на расстоянии 33 метров от ближайшего дома. После публичного обсуждения мы решили установить ее на расстоянии 43 метров от домов по улицам Балмочных и Тельмана, - сказал топ-менеджер ЛГЭКа.Итак, демократия победила? Да. Но этой всей этой протестной канители вообще можно было бы избежать, если бы в свое время администрация Михаила Гулевского не дала разрешения на строительство элитных многоэтажек по окраинам Быханова сада. Так на улицах Тельмана и Балмочных выросли элитные высотки. А после выяснилось, что их жильцам не хватает электроэнергии!Напомним, что летом прошлого года мэрия внесла в горсовет проект изменения Быханова сада, особо охраняемой природной территории, между прочим. В пояснительной записке чиновников говорилось, что у парка нужно изъять 1 770 кв.м. территории вдоль улицы Тельмана под строительство подстанции «Новая Гагарина» и на прокладку кабеля от подстанции «Трубная-2». О выбранном для экспроприации участке говорилось, что он представляет собой площадку с твердым покрытием (асфальт), полностью лишенную растительности. «Объектов растительного и животного мира, подлежащих охране, на данном участке нет». Также из пояснений следовало, что в этой части города с плотной застройкой больше нет участка под строительство подстанции.Против планов чиновников выступили сначала работники аппарата горсовета, а потом и депутаты. Они воспротивились урезанию и без того небольшого парка, которым является Быханов сад (его площадь до «секвестирования» составляет 136 153 кв.м.). Но мэрия гнула свою линию: из заявления главного архитектора Липецка Татьяны Азовой следовало, что Генпланом развития города предполагается строительство вокруг Быханова сада многоквартирных домов, и подстанция в парке - «важный для нас приоритет». В итоге депутаты горсовета приняли «соломоново решение» по Быханову саду: они отдали под строительство подстанции восемь соток из ранее предполагавшихся семнадцати.Но потом запротестовали жители многоквартирных домов построенных по периметру парка. И чиновники пошли им навстречу.