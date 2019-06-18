Общество

сегодня, 11:45

Подстанцию в Быхановом саду сдвинут на десять метров от жилых домов вглубь парка

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#благоустройство #Быханов сад
Подстанцию в Быхановом саду сдвинут на десять метров от жилых домов вглубь парка

Если бы администрация Михаила Гулевского не прогнулась под застройщиков, строительство этого объекта вообще не понадобилось.

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Подстанцию в Быхановом саду сместят на десять метров в сторону от ранее предполагавшегося. К такому консенсусу с жителями многоквартирных домов по улицам Тельмана и Балмочных. Об этом сегодня СМИ сообщили вице-мэр Липецка Екатерина Белокопытова и заместитель гендиректора по капитальному строительству АО «ЛГЭК» Дмитрий Будюкин.

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- По нормативам подстанция может быть расположена в 10 метрах от жилого дома. По первоначальному проекту ее предполагалось построить на расстоянии 33 метров от ближайшего дома. После публичного обсуждения мы решили установить ее на расстоянии 43 метров от домов по улицам Балмочных и Тельмана, - сказал топ-менеджер ЛГЭКа.

Итак, демократия победила? Да. Но этой всей этой протестной канители вообще можно было бы избежать, если бы в свое время администрация Михаила Гулевского не дала разрешения на строительство элитных многоэтажек по окраинам Быханова сада. Так на улицах Тельмана и Балмочных выросли элитные высотки. А после выяснилось, что их жильцам не хватает электроэнергии!

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Напомним, что летом прошлого года мэрия внесла в горсовет проект изменения Быханова сада, особо охраняемой природной территории, между прочим. В пояснительной записке чиновников говорилось, что у парка нужно изъять 1 770 кв.м. территории вдоль улицы Тельмана под строительство подстанции «Новая Гагарина» и на прокладку кабеля от подстанции «Трубная-2». О выбранном для экспроприации участке говорилось, что он представляет собой площадку с твердым покрытием (асфальт), полностью лишенную растительности. «Объектов растительного и животного мира, подлежащих охране, на данном участке нет». Также из пояснений следовало, что в этой части города с плотной застройкой больше нет участка под строительство подстанции.

Против планов чиновников выступили сначала работники аппарата горсовета, а потом и депутаты. Они воспротивились урезанию и без того небольшого парка, которым является Быханов сад (его площадь до «секвестирования» составляет 136 153 кв.м.). Но мэрия гнула свою линию: из заявления главного архитектора Липецка Татьяны Азовой следовало, что Генпланом развития города предполагается строительство вокруг Быханова сада многоквартирных домов, и подстанция в парке - «важный для нас приоритет». В итоге депутаты горсовета приняли «соломоново решение» по Быханову саду: они отдали под строительство подстанции восемь соток из ранее предполагавшихся семнадцати.

Но потом запротестовали жители многоквартирных домов построенных по периметру парка. И чиновники пошли им навстречу.
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#благоустройство #Быханов сад

Комментарии (32)

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Вот и коуч

1 секунду назад
И чем там они ещё занимаются. Обоср- от и до. За 8 месяцев.
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Ну я всем предлагаю

1 минуту назад
Татьяна, просто игнорить выборы. И не обеспечивать им явку. Пусть выходят из ситуации.
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Татьяна

4 минуты назад
Чем и занимаются, презирают....а на выборах наберет 80%. Он кроме тупых лекций ничего не сделал. Хана Липецку.
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Чем и занимаются

9 минут назад
наталья, Греф дал на выборы. А они пилят. Плитку. Лавочки. Урны. Этого Артамонов уже липецк презирает. А прошло только 8 месяцев.
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наталья

13 минут назад
Быханов сад - это вам не цетральный парк Нью-Йорка с незыблемой территорией. каждое властно-денежное мурло норовит кусок оттяпать. оставьте клумбу возле памятника скороходову, а остальное раздайте бедным на коттеджи. зачем липецку деревья, свежий воздух? пили бабло вместе с деревьями.
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Пойду семечек возьму, полускаю

17 минут назад
Короче у меня план. Бондарь, Кабо, Григаренко, гость, не пишите ничего плохого про Быханов сад, айда к нему лучше на работу попроситься. А то из Нижака выгнали, где теперь работать то? А тут новенький директор, еще не знает ваших способностей, авось возьмет))))
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Не правда

17 минут назад
Пойду семечек возьму, полускаю, все * . Все работают. Места себе нашли. А так основные персонажи пьесы-все на своих местах. И продолжают политику партии....
ответить

Пойду семечек возьму, полускаю

21 минуту назад
Они работать пошли, неа, я думаю они безработные с недавних пор ))))
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У людей с низким интеллектом

21 минуту назад
Очень простые коррупционные схемы. Которые разгадать 2 секунды. Потому что нового ничего придумать не могут.
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Странно

26 минут назад
В итоге то подстанция все равно в парке. Вопрос: а почему она не на территории элитных высоток? Там места полно.
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