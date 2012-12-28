Бешеную кошку выявили в Липецке

Она жила на улице Физкультурной.

21 мая в Липецке выявлен лабораторно подтвержденный случай бешенства у кошки с улицы Физкультурной. Об этом сообщила Липецкая станция по борьбе с болезнями животных.Липчанам напоминают, что вакцинация животных против бешенства проводится бесплатно в течении всего года. Прививку можно сделать в участковых ветеринарных лечебницах: правобережной и левобережной.