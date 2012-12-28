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Здоровье
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сегодня, 17:19
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Бешеную кошку выявили в Липецке
Она жила на улице Физкультурной.
Липчанам напоминают, что вакцинация животных против бешенства проводится бесплатно в течении всего года. Прививку можно сделать в участковых ветеринарных лечебницах: правобережной и левобережной.
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