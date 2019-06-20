32 минуты назад
В Липецке падает качество питьевой воды
Департамент ЖКХ администрации Липецка вот уже несколько лет не может навести порядок вокруг важнейших для горожан источников питьевой воды.
Жители Липецка пьют воду, поступающую из ряда водозаборов, т.е., по сути, пьют коктейль из разных источников. Если бы не это обстоятельство, то в некоторые районы города приходилось бы возить питьевую воду цистернами, а ту, что течет из крана, было бы нужно назвать технической (в водозаборах поселка Дачный и ТЭЦ-2 зафиксировано повышенное содержание в воде железа и марганца, а где-то - и нитратов).
Качество питьевой воды находится под постоянным контролем горсовета. Так, в марте прошлого года на заседании постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии заместитель начальника отдела санитарного надзора Роспотребнадзора Сергей Ушаков заявил, что по данным лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в прошлом году 8,7% проб воды из городской водопроводной сети не соответствовали санитарно-химическим нормативам. Еще 0,5% взятых образцов превышали допустимые микробиологические показатели. А заместитель главного энергетика по качеству воды АО «ЛГЭК» Сергей Милованов заметил, что в Липецке сложилась неблагоприятная ситуация в зонах санитарной охраны водозаборов, к которым примыкает неканализованная жилая застройка, где появляются стихийные свалки, куда иногда свозят снег с улиц города. Также на ряде водозаборов наблюдается рост нитратов в воде.
- Качество питьевой воды в Липецке, к сожалению, падает, - сообщил сегодня депутатам директор МУП «Липецкводоканал» Валериан Сериков.
Самая чистая вода, по словам директора МУП «Липецкводоканал», - на водозаборе «Кузьминский». Отсюда вода поступает на третий водозабор (район Лебедянского шоссе), оттуда - в общую трубу АО «ЛГЭК». Этот водозабор функционирует с 1985 года, и к нему есть претензии Роспотребнадзора. Санитарных врачей не удовлетворяет то, что охранная зона скважин составляет всего 30 метров. А надо бы закрыть территорию вокруг них в радиусе 50 метров. Казалось бы, почему в столь простую ситуацию нужно вмешиваться депутатам, если МУПу «Липецкводоканал» всего-то необходимо перенести столбы с колючей проволокой на десяток метров в сторону?
Оказывается, поля вокруг десяти скважин этого водозабора принадлежат фермерам. Они требуют по миллиону рублей за сотку земли под охранную зону. А таких денег у МУП «Липецкводоканал», а, по-сути, у АО «ЛГЭК», акционером которого является это муниципальное предприятие, нет. Не если водоохранная 50-метровая зона вокруг скважин «Кузьминского» не появится, областное управление Роспотребнадзора их законсервирует (на ЛГЭК за нарушение соответствующих предписаний Роспотребнадзора уже наложен штраф в размере 350 тысяч рублей). Если это случится, город, потребляющий в сутки до 180 тысяч кубометров воды, сразу же лишится 10% отличной, по словам Валериана Серикова, воды. Результатом станет худший по качеству ресурс, в котором будет увеличено содержание железа, марганца, нитратов.
Сегодня председатель департамента ЖКХ мэрии Юлия Кабанцова сообщила, что на ограждение всех скважин этого водозабора понадобятся 6,6 млн рублей. Но не в этой сумме дело. У владельцев земельных участков, вносящих на поля гербициды и удобрения, мэрия пока никак не выкупит попадающие в зону отчуждения земельные участки. Впрочем, есть и второй вариант решения проблемы: изъятие этой земли безвозмездно для муниципального бюджета, тем более что на картах Росреестра охранная зона водозаборов уже 50-метровая. Так зачем же дело встало?
К сожалению, это самый главный вопрос сегодня в горсовете не прозвучал.
- Как «водяной», могу сказать, что даже ограждение 50-метровой зоны вокруг скважин водозабором не даст существенного результата. Поля нужно отодвигать дальше от водозаборов, - сообщил депутатам Валериан Сериков.
Председатель департамента ЖКХ мэрии Юлия Кабанцова пообещала в 2020 году оградить все скважины водозабора «Кузьминский». Но этого шага, понятно, недостаточно для того, чтобы липчане пили чистую воду.
Kot Begemot
Юрок Алтушок.
Аnimal planet
Аnimal planet
Кто мешает
йож
Да уж