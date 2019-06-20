В Липецке падает качество питьевой воды

Департамент ЖКХ администрации Липецка вот уже несколько лет не может навести порядок вокруг важнейших для горожан источников питьевой воды.

Сегодня в Липецком горсовете на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию депутаты рассмотрели вопрос о ходе реализации предписания Роспотребнадзора в части ограждения водозабора «Кузьминский».Жители Липецка пьют воду, поступающую из ряда водозаборов, т.е., по сути, пьют коктейль из разных источников. Если бы не это обстоятельство, то в некоторые районы города приходилось бы возить питьевую воду цистернами, а ту, что течет из крана, было бы нужно назвать технической (в водозаборах поселка Дачный и ТЭЦ-2 зафиксировано повышенное содержание в воде железа и марганца, а где-то - и нитратов).Качество питьевой воды находится под постоянным контролем горсовета. Так, в марте прошлого года на заседании постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии заместитель начальника отдела санитарного надзора Роспотребнадзора Сергей Ушаков заявил, что по данным лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в прошлом году 8,7% проб воды из городской водопроводной сети не соответствовали санитарно-химическим нормативам. Еще 0,5% взятых образцов превышали допустимые микробиологические показатели. А заместитель главного энергетика по качеству воды АО «ЛГЭК» Сергей Милованов заметил, что в Липецке сложилась неблагоприятная ситуация в зонах санитарной охраны водозаборов, к которым примыкает неканализованная жилая застройка, где появляются стихийные свалки, куда иногда свозят снег с улиц города. Также на ряде водозаборов наблюдается рост нитратов в воде.- Качество питьевой воды в Липецке, к сожалению, падает, - сообщил сегодня депутатам директор МУП «Липецкводоканал» Валериан Сериков.Самая чистая вода, по словам директора МУП «Липецкводоканал», - на водозаборе «Кузьминский». Отсюда вода поступает на третий водозабор (район Лебедянского шоссе), оттуда - в общую трубу АО «ЛГЭК». Этот водозабор функционирует с 1985 года, и к нему есть претензии Роспотребнадзора. Санитарных врачей не удовлетворяет то, что охранная зона скважин составляет всего 30 метров. А надо бы закрыть территорию вокруг них в радиусе 50 метров. Казалось бы, почему в столь простую ситуацию нужно вмешиваться депутатам, если МУПу «Липецкводоканал» всего-то необходимо перенести столбы с колючей проволокой на десяток метров в сторону?Оказывается, поля вокруг десяти скважин этого водозабора принадлежат фермерам. Они требуют по миллиону рублей за сотку земли под охранную зону. А таких денег у МУП «Липецкводоканал», а, по-сути, у АО «ЛГЭК», акционером которого является это муниципальное предприятие, нет. Не если водоохранная 50-метровая зона вокруг скважин «Кузьминского» не появится, областное управление Роспотребнадзора их законсервирует (на ЛГЭК за нарушение соответствующих предписаний Роспотребнадзора уже наложен штраф в размере 350 тысяч рублей). Если это случится, город, потребляющий в сутки до 180 тысяч кубометров воды, сразу же лишится 10% отличной, по словам Валериана Серикова, воды. Результатом станет худший по качеству ресурс, в котором будет увеличено содержание железа, марганца, нитратов.Сегодня председатель департамента ЖКХ мэрии Юлия Кабанцова сообщила, что на ограждение всех скважин этого водозабора понадобятся 6,6 млн рублей. Но не в этой сумме дело. У владельцев земельных участков, вносящих на поля гербициды и удобрения, мэрия пока никак не выкупит попадающие в зону отчуждения земельные участки. Впрочем, есть и второй вариант решения проблемы: изъятие этой земли безвозмездно для муниципального бюджета, тем более что на картах Росреестра охранная зона водозаборов уже 50-метровая. Так зачем же дело встало?К сожалению, это самый главный вопрос сегодня в горсовете не прозвучал.- Как «водяной», могу сказать, что даже ограждение 50-метровой зоны вокруг скважин водозабором не даст существенного результата. Поля нужно отодвигать дальше от водозаборов, - сообщил депутатам Валериан Сериков.Председатель департамента ЖКХ мэрии Юлия Кабанцова пообещала в 2020 году оградить все скважины водозабора «Кузьминский». Но этого шага, понятно, недостаточно для того, чтобы липчане пили чистую воду.