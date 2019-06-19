Пивные в жилых домах Липецка могут оказаться вне закона

Врио губернатора передаст в областной Совет соответствующий законопроект.

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Вчера врио губернатора Игорь Артамонов на встрече руководителями УМВД РФ по Липецку и Липецкой области и исполняющей обязанности главы города Евгенией Уваркиной обсудил проблему пивных, размещенных в жилых домах.



- Ко мне поступает много обращений на то, что в Липецке очень много пивных на первых этажах жилых домов. Эта ситуация будоражит умы жителей города. Что предполагается делать? - обратился глава региона к присутствовавшим.



Начальник УМВД РФ по Липецкой области Михаил Молоканов согласился с серьезностью проблемы.



- Нам надо общими усилиями вносить законодательную инициативу в областной Совет об установлении административной ответственности за функционирование таких заведений, ведь растет количество нарушений общественного порядка, связанного с употреблением пива в том числе. Тогда можно будет принимать решение о закрытии этих питейных заведений, - ответил генерал-майор полиции.



Участники встречи договорились, что администрация Липецка и полиция выйдет на врио губернатора с инициативой о введении в КоАП Липецкой области изменений, препятствующих размещению питейных заведений на первых этажах жилых зданий, а он, в свою очередь, передаст разработанный законопроект в областной Совет.





