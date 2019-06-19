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Пивные в жилых домах Липецка могут оказаться вне закона

19 1515
#Игорь Артамонов #пиво
Пивные в жилых домах Липецка могут оказаться вне закона

Врио губернатора передаст в областной Совет соответствующий законопроект.

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Вчера врио губернатора Игорь Артамонов на встрече руководителями УМВД РФ по Липецку и Липецкой области и исполняющей обязанности главы города Евгенией Уваркиной обсудил проблему пивных, размещенных в жилых домах.

- Ко мне поступает много обращений на то, что в Липецке очень много пивных на первых этажах жилых домов. Эта ситуация будоражит умы жителей города. Что предполагается делать? - обратился глава региона к присутствовавшим.

Начальник УМВД РФ по Липецкой области Михаил Молоканов согласился с серьезностью проблемы.

- Нам надо общими усилиями вносить законодательную инициативу в областной Совет об установлении административной ответственности за функционирование таких заведений, ведь растет количество нарушений общественного порядка, связанного с употреблением пива в том числе. Тогда можно будет принимать решение о закрытии этих питейных заведений, - ответил генерал-майор полиции.

Участники встречи договорились, что администрация Липецка и полиция выйдет на врио губернатора с инициативой о введении в КоАП Липецкой области изменений, препятствующих размещению питейных заведений на первых этажах жилых зданий, а он, в свою очередь, передаст разработанный законопроект в областной Совет.


19 1515
#Игорь Артамонов #пиво

Комментарии (20)

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Ахламонов

2 секунды назад
Видать последняя официальная Уваркиной, сливают её по полной программе....В Липецк едет ещё один специалист из Сбербанка, он будет мэром города....Жалко девушку, облапошили бедолагу....
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Популизм и лобби

9 минут назад
Сейчас зачистят точки местных пивных барыг в угоду известной сети алкомаркетов, которые тоже по большей части расположены в жилых домах. Свято место пусто не бывает.
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02

12 минут назад
Андрей а у Белокопытовой и Киреева , ссут в подъездах ?
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Андрей

14 минут назад
Сразу видно не местный губернатор...липчане любят пить,просто обожают это делать!Пьют,потом ссут в подъездах!Мусорят!Это рай для липчан!Не лишайте липчан счастья! Данная проблема может беспокоить только людей!
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02

16 минут назад
ПОВСЕМЕСТНО КОШМАРЯТ малы и средний бизнес ! "«Эту инициативу мы обсуждали несколько раньше – в марте текущего года по предложениям от общественных организаций и представителей УМВД. Теперь масштаб проблемы вышел на муниципалитет. На прошлом заседании рабочей группы (18 июня) представители городской администрации заявили об участившихся жалобах в адрес мэра о шуме в ночное время и мусоре, порождаемом постоянными посетителями мелких общепитов и иных точек, находящихся в жилых домах. Мы будем рассматривать. Однозначно. Жалобы обоснованны, поскольку последствия творящихся у этих точек ночных посиделок нельзя назвать человеческими условиями жизни омичей», - пояснил Вадим Морозов."
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Сергей

26 минут назад
Слава богу
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02

26 минут назад
Ельчане предлагают запретить «пивной» бизнес на первых этажах жилых домов 23.03.2015 17:27 Местные жители: «Тут молодежь, и школа рядом, и зачем это нужно? И по ночам грохот там и шум. Машины подъезжают-уезжают». «А к нам еще во двор заходят, набирают пива и начинают распивать, шумят, и все такое, и милицию вызываем». «Я отношусь отрицательно. Люди, конечно, оттуда выходят иногда неадекватные. И по вечерам собираются возле пивнушек. Бутылки всегда, банки, стаканчики пластиковые валяются».
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миша

30 минут назад
пивнуха на гагарина 55/3,это что-то, после 24ч начинаются,песни,брёхи,драки. Лавочку уже вырвали и убрали оттуда, потому что спать уже невыносимо. Сезон.
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02

31 минуту назад
28 синие лица мешают гражданам этих домов , где расположены пивнухи ! Киреев и Белокопытова не живут в домах ,где есть пивнухи, а жопу рвут за пенных , страннно , очень странно !
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02

32 минуты назад
28 ПЕРВЫЙ пивной бот пошёл !
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