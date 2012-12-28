19-летний липчанин насмерть забил старшего знакомого в квартире на Адмирала Макарова

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый во всем признался.



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Региональный Следком возбудил уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Липецка, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).По данным следствия, ночью 19 мая пьяный подозреваемый пришел для выяснения отношений к 34-летнему знакомому. Во время конфликта в квартире на улице Адмирала Макарова он нанес ему удары кулаками по голове, после чего вернулся домой.«Обнаружив соседа утром без признаков жизни подозреваемый обратился за медицинской помощью. Прибывшие медики констатировали смерть потерпевшего. Согласно выводам судмедэкспертов, мужчина скончался от черепно-мозговой травмы», — рассказали в СК.Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. При допросе в присутствии защитника он признал вину, подтвердив показания в ходе их проверки на месте происшествия.